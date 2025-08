Giữ thai cảnh báo nguy hiểm sinh non từ tuần thứ 25 đến tuần 39

Giữ thai ở tuổi thai cực non luôn là một trong những thách thức lớn nhất của sản khoa hiện đại. Với sự tiến bộ không ngừng của y học và sự tận tâm chăm sóc của các y, bác sĩ, nhiều ca bệnh tưởng chừng không thể đã trở thành hiện thực – mang lại những điều kỳ diệu và niềm hạnh phúc vỡ oà cho không ít gia đình.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, hành trình giữ thai của sản phụ N.T. T. T(32 tuổi, trú tại Nam Đàn) là một câu chuyện đặc biệt – không chỉ là thành công về mặt chuyên môn, mà còn là một biểu tượng đẹp đẽ của nghị lực người mẹ và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Ngày 18/4/2025, ở tuần thai thứ 25 tuần 4 ngày, sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng lâm râm. Các bác sĩ siêu âm phát hiện hở eo cổ tử cung, cổ tử cung ngắn 11mm – một dấu hiệu rất nguy hiểm cảnh báo sinh non. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định nhập viện cấp cứu, chuyển khoa Sản bệnh để điều trị giữ thai.

Các bác sĩ tiến hành đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, theo dõi cơn co tử cung, tim thai, dùng thuốc cắt cơn co, nội tiết dưỡng thai và đặc biệt là tiêm đủ 4 mũi trưởng thành phổi cho thai nhi – một liệu pháp cần thiết trong dự phòng biến chứng khi sinh non và theo dõi sát.

Hành trình giữ thai cho sản phụ từ tuần thứ 25 đến tuần thứ 39 - Ảnh BVCC

Chỉ 6 ngày sau khi nhập viện, hy vọng vừa kịp nhen nhóm thì tình hình lại chuyển biến xấu: cổ tử cung sản phụ tụt xuống rất ngắn, chỉ còn 4mm. Hai tuần sau, khi thai nhi mới ở tuần 27, kết quả thăm khám khiến các bác sỹ vô cùng lo lắng: cổ tử cung đã gần như xoá hoàn toàn, mở 2cm, đầu ối thập thò báo hiệu em bé có thể chào đời bất cứ lúc nào.

Gia đình được tư vấn kỹ lưỡng về nguy cơ nếu bé chào đời quá sớm. Một bầu không khí lo lắng bao trùm, không ai biết con sẽ ở lại với mẹ thêm bao nhiêu ngày. Thế nhưng, bằng tất cả nỗ lực chuyên môn, sự sát sao trong theo dõi kiểm soát cơn co tử cung và nhiễm khuẩn âm đạo của sản phụ từ các bác sĩ, điều dưỡng, từng tuần trôi qua như những cột mốc nhỏ của hy vọng.

Từ tuần 25 đến tuần 28, rồi 32, rồi 34…

Mỗi mốc thời gian vượt qua đều là một chiến thắng thầm lặng; bằng một niềm tin vững chãi, bằng sự kiên cường của người mẹ và bằng bàn tay vững vàng của những người thầy thuốc, em bé vẫn ở lại ngày này qua ngày khác.

Điều kỳ diệu đã đến lặng lẽ nhưng đầy ngoạn mục. Thai kỳ của chị T. đã đi được đến tuần thứ 39 – một cột mốc quan trọng, vượt xa mọi tiên lượng ban đầu và mang đến niềm hy vọng trọn vẹn. Không còn là hành trình giành giật từng ngày như thuở 25 tuần mong manh, giờ đây mỗi bước chân của người mẹ là một bước gần hơn với trọn vẹn, đến tiếng khóc đầu đời, đến một phép màu có thật.

Một bé trai 3,5 kg đã cất tiếng khóc chào đời khoẻ mạnh, hồng hào. Tiếng khóc ấy không chỉ là sự sống được chào đón, mà còn là lời hồi đáp cho những nỗ lực không ngơi nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, là phần thưởng xứng đáng cho trái tim người mẹ chưa từng từ bỏ. Em bé đã ở lại an toàn. Đủ ngày, đủ tháng, đủ yêu thương.