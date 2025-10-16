Giật thót mình thấy thứ trong lăng mộ bác sĩ phẫu thuật 1.000 tuổi

Hà Nội

Kho tri thức

Lăng mộ của một bác sĩ phẫu thuật Sican 1.000 năm tuổi chứa mặt nạ vàng được phát hiện ở Peru gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Nền văn minh Sican, còn được gọi là nền văn hóa Lambayeque, tồn tại ở nơi hiện là bờ biển phía bắc của Peru từ khoảng năm 750 đến năm 1.375 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Nền văn minh này chủ yếu tôn thờ Chúa tể Sicán, một nhân vật tôn giáo uy tín nhất ở miền bắc Peru. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Trong khi khai quật tại Khu bảo tồn lịch sử Rừng Pómac, ở vùng Lambayeque, cách Lima khoảng 800 km về phía bắc thuộc Nền văn minh Sican, các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Quốc gia Sicán đã phát hiện ra một lăng mộ cổ kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Đây là lăng mộ cổ thuộc về một nhân vật từng làm bác sĩ phẫu thuật trong nền văn hóa Sicán, có niên đại hơn 1.000 năm trước. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Bên trong lăng mộ, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy các dụng cụ phẫu thuật như dao có lưỡi hình lưỡi liềm (làm bằng hỗn hợp vàng và bạc). Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Hàng chục con dao có cán gỗ, dùi và kim tiêm cũng được tìm thấy trong lăng mộ vị bác sỹ phẫu thuật này. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Ngoài ra, vỏ của một loại cây không rõ nguồn gốc được cho là một trong những loài thực vật được sử dụng làm thuốc giảm đau cũng được tìm thấy trong lăng mộ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Hài cốt vị bác sĩ phẫu thuật người Sican được tìm thấy trong tư thế hoa sen, ngồi xếp bằng. Ông đeo mặt nạ vàng với đôi mắt hình lông chim và một tấm giáp ngực bằng đồng lớn. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
“Nhân vật này là một chuyên gia về phẫu thuật sọ não và các dụng cụ phẫu thuật của ông ấy được thiết kế chuyên biệt cho mọi loại phẫu thuật sọ người. Ở miền bắc Peru, hiếm khi thấy lăng mộ của những nhân vật như vậy”, Elera, giám đốc Bảo tàng Quốc gia Sicán, cho biết. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Sicán.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
