Giật thót mình thấy thứ trong lăng mộ bác sĩ phẫu thuật 1.000 tuổi

Lăng mộ của một bác sĩ phẫu thuật Sican 1.000 năm tuổi chứa mặt nạ vàng được phát hiện ở Peru gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được cho là hẹn hò hơn 2 năm trước khi tổ chức lễ ăn hỏi.
5 lăng mộ cổ được chạm khắc tuyệt đẹp phát hiện gần Kim tự tháp Merenre ở Ai Cập, chúng được bảo quản tốt và thuộc về những cá nhân cấp cao.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được cho là hẹn hò hơn 2 năm trước khi tổ chức lễ ăn hỏi.
Ẩn sâu trong làn nước lạnh giá Nam Cực, mực khổng lồ (Mesonychoteuthis hamiltoni) là một trong những sinh vật biển bí ẩn nhất từng được con người phát hiện.
Apple giới thiệu iPad Pro M5 với chip AI mạnh mẽ, thiết kế mỏng nhất lịch sử iPad và màn hình Ultra Retina XDR tuyệt đẹp.
Mercedes-Benz E-Class 2025 đã chính thức ra mắt Việt Nam với giá bán từ 2,449 tỷ đồng. Xe sở hữu thiết kế lột xác kèm màn hình khủng tràn táp-lô, trang bị ADAS.
Từng giàu lên nhờ dầu mỏ, UAE nay chuyển hướng sang “mỏ vàng” trí tuệ nhân tạo, đầu tư hàng tỷ USD để trở thành trung tâm AI mới của thế giới.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải dành cho nhau hành động tình cảm trong lễ ăn hỏi sáng ngày 16/10.
Xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở TP HCM, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera khiến công chúng trầm trồ trước làn da căng bóng không tì vết.
Hệ thống phòng không của Ukraine và cả phương Tây đang bị các lập trình viên quân sự Nga đánh bại; nhưng ưu thế này liệu có kéo dài được lâu?
Băng Di - Justin Chiêm dành cho đối phương nhiều lời ngọt ngào, đăng tải hình ảnh bên nhau trong 9 năm hẹn hò.
Giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, nhuộm vàng cả một góc trời, Xuân Ca xuất hiện đầy nóng bỏng và quyến rũ trong thiết kế bikini một mảnh bên hồ bơi sát biển.
Phương Oanh từng hài hước gọi Shark Bình là ‘Hồng Hài Nhi’. Nữ diễn viên còn nhiều lần chia sẻ về chồng trên truyền thông.
Tại triển lãm “Innoprom Belarus” mới đây, Viện Nghiên cứu Ô tô và Động cơ Trung ương Nga (NAMI) đã giới thiệu nguyên mẫu xe siêu sang Aurus Hydrogen mới.
Hơn 7 năm yêu đương, 'cặp đôi thị phi' Ngân 98 và Lương Bằng Quang có hàng chục bộ ảnh cưới được thực hiện ở nhiều địa điểm, với các concept khác nhau.
Diện lên mình set đồ tập trong bộ ảnh mới, Huyền 2k4 phô diễn vóc dáng "mẹ một con" cực phẩm, khiến người nhìn phải xuýt xoa.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà thường xuyên du lịch nước ngoài, sử dụng đồ hiệu. Mới đây, trước thông tin sắp lên xe hoa, cô vẫn giữ im lặng.
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp như tranh vẽ của Wyn Anh cùng thiên nhiên tuyệt đẹp của Kanas đã mang đến một bộ ảnh "sống ảo" làm say lòng người.
Một đường hầm bí mật 2.000 năm tuổi từng được hoàng đế La Mã sử dụng để đi thẳng vào khu vực hoàng gia trong đấu trường La Mã.
Ẩn mình trong những khu rừng rậm châu Mỹ, mèo gấm Ocelot được xem là một trong những loài mèo hoang dã đẹp nhất hành tinh.
Tử vi dự đoán, 5 ngày cuối tháng 8 âm có 3 con giáp đón hung tin, vì vậy hạn chế đến những nơi đông người, cẩn trọng trong mọi việc.