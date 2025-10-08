Giao tranh đường phố ác liệt ở Kupyansk, quân Nga tiến vào khu dân cư

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đang tái triển khai các đơn vị dự bị và lực lượng đặc nhiệm vào thành phố, vì quân phòng thủ ở Kupyansk hầu như không còn hiệu quả chiến đấu. Hiện giữa hai bên không có phân tuyến trong thành phố; giao tranh đang diễn ra ở nhiều khu phố khác nhau.