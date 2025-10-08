Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giao tranh đường phố ác liệt ở Kupyansk, quân Nga tiến vào khu dân cư

Quân sự

Giao tranh đường phố ác liệt ở Kupyansk, quân Nga tiến vào khu dân cư

Quân đội Nga xâm nhập trung tâm thành phố Kupyansk và tấn công phía nam, Ukraine khẩn trương điều quân tinh nhuệ để lấp đầy phòng tuyến.

Tiến Minh
Theo hãng tin TASS của Nga, dẫn lời ông ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), cho biết Cụm quân phía Tây của Quân đội Nga (RFAF), đã mở rộng vùng kiểm soát tại trung tâm thành phố Kupyansk, đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi các khu dân cư.
Theo hãng tin TASS của Nga, dẫn lời ông ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), cho biết Cụm quân phía Tây của Quân đội Nga (RFAF), đã mở rộng vùng kiểm soát tại trung tâm thành phố Kupyansk, đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi các khu dân cư.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đang tái triển khai các đơn vị dự bị và lực lượng đặc nhiệm vào thành phố, vì quân phòng thủ ở Kupyansk hầu như không còn hiệu quả chiến đấu. Hiện giữa hai bên không có phân tuyến trong thành phố; giao tranh đang diễn ra ở nhiều khu phố khác nhau.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đang tái triển khai các đơn vị dự bị và lực lượng đặc nhiệm vào thành phố, vì quân phòng thủ ở Kupyansk hầu như không còn hiệu quả chiến đấu. Hiện giữa hai bên không có phân tuyến trong thành phố; giao tranh đang diễn ra ở nhiều khu phố khác nhau.
RFAF ở mặt trận Kupyansk đang tích cực sử dụng không quân chiến thuật, thả bom lượn có điều khiển UMPK, tấn công các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine (AFU). Gần đây, đội hình của Trung tâm Lực lượng Đặc nhiệm số 19 và Lữ đoàn Tác chiến số 15 của AFU, được tái triển khai đến Kupyansk, đã bị máy bay Nga tấn công bằng bom UMPK.
RFAF ở mặt trận Kupyansk đang tích cực sử dụng không quân chiến thuật, thả bom lượn có điều khiển UMPK, tấn công các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine (AFU). Gần đây, đội hình của Trung tâm Lực lượng Đặc nhiệm số 19 và Lữ đoàn Tác chiến số 15 của AFU, được tái triển khai đến Kupyansk, đã bị máy bay Nga tấn công bằng bom UMPK.
Hiện tại, theo dữ liệu tác chiến, RFAF đã kiểm soát được chợ quần áo ở Kupyansk và tiến đến bờ sông Kupyanka gần ga tàu Estakadnaya. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía bắc và trung tâm thành phố, với nguy cơ quân Ukraine bị mắc kẹt trong bẫy hỏa lực trong tương lai gần.
Hiện tại, theo dữ liệu tác chiến, RFAF đã kiểm soát được chợ quần áo ở Kupyansk và tiến đến bờ sông Kupyanka gần ga tàu Estakadnaya. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía bắc và trung tâm thành phố, với nguy cơ quân Ukraine bị mắc kẹt trong bẫy hỏa lực trong tương lai gần.
Bộ Tổng tham mưu AFU thừa nhận tình hình nguy cấp đối với lực lượng phòng thủ của họ ở Kupyansk, lưu ý rằng các điều kiện tiên quyết quan trọng cho việc này đã được tạo ra, sau khi RFAF thiết lập các đầu cầu trên bờ phải sông Oskol nhiều tháng trước. Trong khi đó, AFU hầu như không còn lực lượng dự bị nào để ngăn chặn bước tiến của quân Nga tại Kupyansk.
Bộ Tổng tham mưu AFU thừa nhận tình hình nguy cấp đối với lực lượng phòng thủ của họ ở Kupyansk, lưu ý rằng các điều kiện tiên quyết quan trọng cho việc này đã được tạo ra, sau khi RFAF thiết lập các đầu cầu trên bờ phải sông Oskol nhiều tháng trước. Trong khi đó, AFU hầu như không còn lực lượng dự bị nào để ngăn chặn bước tiến của quân Nga tại Kupyansk.
Kênh Deep State của Ukraine cho biết, sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, chiến tuyến ở Kupyansk đã bắt đầu thay đổi. Mặc dù những thay đổi này chưa ảnh hưởng đến tình hình chung, nhưng chúng có thể trở thành xu hướng trong những tháng tới, đặc biệt là ở mặt trận phía bắc Donetsk và nam Kharkov.
Kênh Deep State của Ukraine cho biết, sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, chiến tuyến ở Kupyansk đã bắt đầu thay đổi. Mặc dù những thay đổi này chưa ảnh hưởng đến tình hình chung, nhưng chúng có thể trở thành xu hướng trong những tháng tới, đặc biệt là ở mặt trận phía bắc Donetsk và nam Kharkov.
Kênh Military Summary cho biết, giao tranh diễn ra ác liệt ở trung tâm Kupyansk, RFAF đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở trung tâm thành phố, tiến đến rìa phía nam của đường cao tốc H26. Giao tranh đã lan rộng về phía nam phố Shmyshinaya.
Kênh Military Summary cho biết, giao tranh diễn ra ác liệt ở trung tâm Kupyansk, RFAF đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở trung tâm thành phố, tiến đến rìa phía nam của đường cao tốc H26. Giao tranh đã lan rộng về phía nam phố Shmyshinaya.
Ngoài ra, quân Nga ở phía tây thành phố cũng đã đột phá qua đường H26 và tiến về phía nam, đến phố Student và tiến khoảng một km về phía nam dọc theo con phố đó. Cuộc tấn công này đã ngay lập tức chiếm được bảy khu phố, giống như một chiếc búa máy, đập xuống phần phía nam của thành phố.
Ngoài ra, quân Nga ở phía tây thành phố cũng đã đột phá qua đường H26 và tiến về phía nam, đến phố Student và tiến khoảng một km về phía nam dọc theo con phố đó. Cuộc tấn công này đã ngay lập tức chiếm được bảy khu phố, giống như một chiếc búa máy, đập xuống phần phía nam của thành phố.
Đòn tấn công này của RFAF không chỉ cắt đứt hoàn toàn đường H26, mà còn tạo cơ hội cho quân Nga bao vây lực lượng Ukraine ở trung tâm thành phố. Lúc này, hơn hai phần ba thành phố đã chìm trong giao tranh, tạo ra một tình huống hỗn loạn.
Đòn tấn công này của RFAF không chỉ cắt đứt hoàn toàn đường H26, mà còn tạo cơ hội cho quân Nga bao vây lực lượng Ukraine ở trung tâm thành phố. Lúc này, hơn hai phần ba thành phố đã chìm trong giao tranh, tạo ra một tình huống hỗn loạn.
Theo hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, tổn thất của Ukraine về cả quân số lẫn vũ khí trang bị đều nghiêm trọng, đến mức ngay cả các chuyên gia Ukraine và lãnh đạo Kiev cũng lo ngại rằng, họ không thể giữ được thành phố.
Theo hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, tổn thất của Ukraine về cả quân số lẫn vũ khí trang bị đều nghiêm trọng, đến mức ngay cả các chuyên gia Ukraine và lãnh đạo Kiev cũng lo ngại rằng, họ không thể giữ được thành phố.
Trước tình hình ngặt nghèo như vậy, Bộ Tổng tham mưu AFU đã triển khai thêm quân chi viện, bao gồm cả đơn vị UAV tinh nhuệ mang tên “Những chú chim Magyar” tới Kupyansk. Mục tiêu trước mắt của AFU là ngăn chặn bước tiến của Nga và sau đó đẩy lùi họ, nhưng điều này tỏ ra rất khó khăn.
Trước tình hình ngặt nghèo như vậy, Bộ Tổng tham mưu AFU đã triển khai thêm quân chi viện, bao gồm cả đơn vị UAV tinh nhuệ mang tên “Những chú chim Magyar” tới Kupyansk. Mục tiêu trước mắt của AFU là ngăn chặn bước tiến của Nga và sau đó đẩy lùi họ, nhưng điều này tỏ ra rất khó khăn.
Mặc dù việc ngăn chặn quân Nga có thể khả thi, nhưng việc đẩy lùi lực lượng Nga đã đột nhập vào bên trong thành phố là gần như bất khả thi. Tại sao? Bởi vì để đạt được điều này, AFU cần một lợi thế quân số đáng kể, điều mà họ hiện đang thiếu.
Mặc dù việc ngăn chặn quân Nga có thể khả thi, nhưng việc đẩy lùi lực lượng Nga đã đột nhập vào bên trong thành phố là gần như bất khả thi. Tại sao? Bởi vì để đạt được điều này, AFU cần một lợi thế quân số đáng kể, điều mà họ hiện đang thiếu.
Tất nhiên, phía Nga cũng đang đối mặt với một mặt trận khó khăn. Mặc dù có nhiều quân hơn Ukraine, nhưng phe tấn công dù sao cũng cần thêm quân, và số quân này có thể không đủ. Một số chuyên gia dự đoán, RFAF sẽ cần triển khai thêm một sư đoàn nữa, để đảm bảo việc chiếm giữ thành công Kupyansk; điều này cho thấy bài toán khó này khó giải quyết đến mức nào.
Tất nhiên, phía Nga cũng đang đối mặt với một mặt trận khó khăn. Mặc dù có nhiều quân hơn Ukraine, nhưng phe tấn công dù sao cũng cần thêm quân, và số quân này có thể không đủ. Một số chuyên gia dự đoán, RFAF sẽ cần triển khai thêm một sư đoàn nữa, để đảm bảo việc chiếm giữ thành công Kupyansk; điều này cho thấy bài toán khó này khó giải quyết đến mức nào.
Mặt trận Kupyansk cho thấy rõ ràng cả Nga và Ukraine đều đang gặp khó khăn. AFU thiếu quân số và các phương pháp phản công hiệu quả, phải dựa vào việc điều chỉnh quân số và phòng tuyến để cầm cự. Mặc dù RFAF đã đạt được tiến triển trên nhiều mặt trận, nhưng họ cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quân số tấn công, khiến việc nhanh chóng chiếm giữ các khu vực trọng điểm trở nên khó khăn.
Mặt trận Kupyansk cho thấy rõ ràng cả Nga và Ukraine đều đang gặp khó khăn. AFU thiếu quân số và các phương pháp phản công hiệu quả, phải dựa vào việc điều chỉnh quân số và phòng tuyến để cầm cự. Mặc dù RFAF đã đạt được tiến triển trên nhiều mặt trận, nhưng họ cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quân số tấn công, khiến việc nhanh chóng chiếm giữ các khu vực trọng điểm trở nên khó khăn.
Trong khi đó, Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) cho rằng, tình hình của AFU tại Kupyansk đang "thảm khốc", và các biện pháp được áp dụng không mang lại kết quả. Mọi dấu hiệu đều cho thấy lực lượng còn lại của AFU có thể sẽ rút khỏi thành phố trong một tương lai không xa.
Trong khi đó, Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) cho rằng, tình hình của AFU tại Kupyansk đang "thảm khốc", và các biện pháp được áp dụng không mang lại kết quả. Mọi dấu hiệu đều cho thấy lực lượng còn lại của AFU có thể sẽ rút khỏi thành phố trong một tương lai không xa.
Giữa lúc tình hình Kupyansk đang lâm vào thế khó khăn, một đoạn video đã được công bố trực tuyến, ghi lại cảnh ít nhất ba binh sĩ thuộc đơn vị tinh nhuệ của Lữ đoàn Độc lập số 15, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia gần Kupyansk đầu hàng. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
Giữa lúc tình hình Kupyansk đang lâm vào thế khó khăn, một đoạn video đã được công bố trực tuyến, ghi lại cảnh ít nhất ba binh sĩ thuộc đơn vị tinh nhuệ của Lữ đoàn Độc lập số 15, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia gần Kupyansk đầu hàng. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/271726-prodvizhenie-vs-rf-v-kupjanske-pozvolilo-vzjat-pod-kontrol-chast-zhiloj-zastrojki.html
#Kupyansk #Nga tiến vào Kupyansk #quân Ukraine ra hàng #thành phố Kupyansk #Nga tấn công Kupyansk #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT