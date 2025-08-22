Giành giật sự sống cho 2 đứa trẻ bị cha ruột phóng hoả

Hai chị em 5 và 13 tuổi đang giành giật sự sống tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) sau khi bị chính cha ruột đổ xăng phóng hỏa ngay trong phòng trọ.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa tiếp nhận khẩn cấp hai chị em ruột C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi), trú tại xã Đức Hòa, Tây Ninh, trong tình trạng bỏng nặng toàn thân sau một vụ phóng hỏa kinh hoàng do chính cha ruột gây ra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 17/8, người cha - đã ly hôn và không sống chung với vợ con được cho là đã đổ xăng lên người hai con, người mẹ và khắp phòng trọ, sau đó châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến cả gia đình chịu thương tích nặng nề. Hai bé được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hai cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố/ Ảnh sggp.org.vn

Bé trai 5 tuổi bỏng độ II-III diện rộng 70-75% cơ thể, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết, toàn thân phù cứng, ngón tay chân sạm đen, mạch nhanh yếu, phải thở máy và bù dịch chống sốc liên tục. Bé gái 13 tuổi bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể, đường thở có bụi than, kết mạc lộ, có dấu hiệu nhiễm trùng. Dù còn tỉnh táo, bé đối diện nguy cơ sốc nhiễm trùng cao.

Hiện, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang dốc toàn lực cứu chữa bằng các biện pháp hồi sức, chống sốc, điều trị nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp. Tuy nhiên, với mức độ bỏng nặng và biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của hai bé sẽ rất gian nan.

Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy/Ảnh CAND.

Cha và mẹ của các bé là chị N.T.H. (32 tuổi) và anh T.K.Đ. (37 tuổi, chồng cũ chị H. đồng thời là nghi phạm) cũng đang được điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bệnh nhân được chuyển lên TP HCM vào ngày 17/8. Thời điểm nhập viện, chị N.T.H. được chẩn đoán bỏng lửa xăng, 74% cơ thể bỏng độ 2-3, sốc, bỏng đường hô hấp. Anh T.K.Đ. bỏng 77% cơ thể độ 2-3, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

Trước tình trạng trên, ê-kíp điều trị nhanh chóng chuyển các bệnh nhân vào phòng Chăm sóc đặc biệt. Sau đó, tiến hành đặt nội khí quản, bù dịch, điện giải, truyền kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực...

Theo TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, ê-kíp hiện đang theo dõi sát sao 2 bệnh nhân, tuy nhiên tình trạng rất nặng, tiên lượng nguy kịch.