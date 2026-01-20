Hà Nội

Lần đầu tiên lập bản đồ chi tiết 'thế giới bị chôn giấu' ở Nam Cực

Lần đầu tiên lập bản đồ chi tiết 'thế giới bị chôn giấu' ở Nam Cực

Các nhà khoa học lần đầu tiên lập bản đồ với độ chi tiết chưa từng có về bên dưới lớp băng dày của Nam Cực.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science, các nhà khoa học từ Đại học Edinburgh và Đại học Dartmouth công khai bản đồ chi tiết nhất từ trước đến nay về địa hình nằm bên dưới lớp băng khổng lồ bao phủ Nam Cực. Ảnh: Ashley Bugge/Shutterstock.
Theo đó, giới khoa học lần đầu tiên lập được bản đồ chi tiết về một “thế giới bị chôn giấu” bên dưới lớp băng dày gần 6 km ở Nam Cực với các cấu trúc địa chất gồm núi non, hẻm vực, thung lũng, đồng bằng... Ảnh: NOAA.
Nhóm nghiên cứu đã kết hợp dữ liệu vệ tinh độ phân giải cao với phương pháp phân tích nhiễu động dòng chảy băng - kỹ thuật cho phép suy luận hình dạng nền đá và điều kiện bên dưới băng thông qua các đặc điểm trên bề mặt. Ảnh: NASA/Jeremy Harbeck.
Các chuyên gia đã lập được bản đồ chi tiết về thế giới bên dưới lớp băng dày của Nam Cực có cảnh quan vô cùng phong phú với hơn 30.000 ngọn đồi chưa từng được ghi nhận, mỗi cấu trúc cao ít nhất 50m. Ảnh: NSIDC/Ted Scambos.
Theo nhóm nghiên cứu, một số cấu trúc bên dưới lớp băng dày ở Nam Cực có thể có niên đại trước khi lớp băng hiện tại hình thành, khoảng 14 triệu năm trước. Ảnh: NASA.
Các đặc điểm địa hình mới được xác định bao gồm các thung lũng núi cao sâu và hẹp, vùng đất thấp bị xói mòn và các lòng sông rộng lớn bị chôn vùi. Ảnh: Earth.com.
Nhóm nghiên cứu cho hay việc tạo ra bản đồ chính xác hơn, kết cấu đá nền của Nam Cực còn cho phép họ tìm ra các mô hình hình thành băng hà trên khắp Trái đất. Ảnh: James Smith.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
#Nam Cực #địa hình nằm bên dưới lớp băng #cấu trúc địa chất

