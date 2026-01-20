Hà Nội

Độ chế 3 máy chơi game hàng đầu vào cùng 1 khối gây sốt

Số hóa

Cả 3 chiếc máy chơi game console hàng đầu là PS5, Xbox Series X và Switch 2 được đưa vào một hệ thống duy nhất đặt tên là "Ningtendo PXBOX 5"

Tuệ Minh
Cô nàng đam mê công nghệ người Trung Quốc XNZ đã chế tạo một hệ máy chơi game đa năng tích hợp PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thiết bị duy nhất, dựa trên kỹ thuật đúc khuôn sáp truyền thống.
Mọi việc bắt nguồn từ một phàn nàn rằng các hãng đều có những game độc quyền. Nếu muốn được chơi hết tất cả các tựa game phải mua riêng lẻ từng thiết bị, kết nối cáp nguồn, tín hiệu rắc rối. XNZ đã đặt mục tiêu cho cả 3 cỗ máy này chỉ cần dùng chung một cáp và chuyển đổi bằng 1 nút nhấn.
Kết quả cuối cùng, cô đã tạo ra một "Supper Console" được đặt tên trìu mến là "Ningtendo PXBOX 5". Chiếc máy 3 in 1 đã được tạo ra một cách hoàn hảo nhờ kết hợp khéo léo giữa nghề thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại.
XNZ bắt đầu với chiếc Apple Mac Pro hình thùng rác làm bản thiết kế, nhận thấy thiết kế hình tam giác của nó sẽ rất phù hợp để chứa gọn ba hệ thống: PlayStation 5, Xbox Series X và Nintendo Switch 2.
Do đó, tất cả các máy chơi game đều được tháo rời đến tận các bộ phận bên trong. Bộ tản nhiệt và bộ nguồn được để riêng vì XNZ đã phát triển một hệ thống thống nhất cho các bộ phận đó, trong khi bo mạch chủ được giữ nguyên.
Ý tưởng là mỗi trong ba bo mạch in (PCB) sẽ được gắn vào mỗi cạnh của hình tam giác, với một quạt ở phía dưới làm mát cả ba cùng một lúc. Điều này thực ra không khác biệt nhiều so với cách chế tạo của Xbox Series X – làm mát từ trên xuống dưới.
XNZ đã nhanh chóng mô phỏng và in 3D một bộ tản nhiệt hình tam giác, nhưng chi phí gia công CNC cho thiết kế phức tạp như vậy quá cao. Đây là lúc nghề thủ công truyền thống phát huy vai trò, cô nàng đã sử dụng công nghệ đúc khuôn bằng sáp chảy để gia công bộ tản nhiệt.
Đúc sáp chảy, hay còn gọi là đúc đất sét chảy, là một kỹ thuật luyện kim cổ xưa của Trung Quốc, giúp tạo ra những cấu trúc phức tạp mà không tốn quá nhiều chi phí. Kỹ thuật này giữ được độ tinh xảo của bề mặt và cho phép tạo ra những hình dạng phức tạp mà nếu không sẽ không thể thực hiện được với giá thành cao. Toàn bộ quy trình cũng khá đơn giản.
XNZ sử dụng nhựa (PLA) và phủ một lớp vật liệu chịu nhiệt dày lên trên. Khi được nung nóng, vật liệu mềm bên trong sẽ tan chảy hoặc cháy hết, để lại một khoang rỗng có thể được sử dụng như khuôn thật. Tại thời điểm này, bạn sẽ đổ kim loại nóng chảy vào, nó sẽ đông đặc nhanh chóng, tạo ra cấu trúc kim loại thực sự mà bạn cần.
Sau khi lấy được bộ tản nhiệt từ thiết bị đúc sáp, nó vẫn cần một chút hoàn thiện, và XNZ phải tháo bỏ giá đỡ dùng để đổ khuôn. Khối tản nhiệt trông không quá cao cấp, nhưng điều đó không quan trọng vì nó sẽ không tiếp xúc trực tiếp với bo mạch chủ; nhiệm vụ đó vẫn thuộc về các tấm đồng, có nhiệm vụ phân tán nhiệt đều.
Sau cùng là gắn bo mạch chủ PS5 và Xbox Series X vào bộ tản nhiệt mới, một công việc tương đối đơn giản so với những bước trước đó. Giờ thì cô nàng game thủ này có thể tha hồ chơi gần như mọi tựa game console mà mình thích, bất chấp nó thuộc nền tảng nào.
Toàn bộ quá trình tạo ra chiếc Supper Console 3 trong 1 của XNZ.
Tuệ Minh
