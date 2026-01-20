Hà Nội

Galaxy S26 lộ cú nhảy vọt sạc nhanh 60W gây sốt

Số hóa

Galaxy S26 lộ cú nhảy vọt sạc nhanh 60W gây sốt

Samsung Galaxy S26 được hé lộ sẽ nâng cấp mạnh sạc nhanh lên 60W, hứa hẹn rút ngắn đáng kể thời gian sạc và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Dòng Samsung Galaxy S26 đang được kỳ vọng tạo đột phá lớn về sạc nhanh, khi Samsung thử nghiệm công suất sạc có dây lên tới 60W. (Ảnh: Sammy Guru)
Theo tipster Ice Universe, công nghệ mới có thể sạc tới 75% pin chỉ trong 30 phút trong các bài test nội bộ.
Một thiết bị mang mã SM-S9480 đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu 3C Trung Quốc với thông số 20V–3A, củng cố khả năng Galaxy S26 Ultra hỗ trợ sạc 60W. (Ảnh: SamCafe)
Bên cạnh sạc có dây, Galaxy S26 Ultra còn được đồn đoán hỗ trợ sạc không dây Qi2 25W và Super Fast Charging 3.0 trên One UI 8.5.
Đáng chú ý, phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn cũng có thể nâng cấp lên sạc 45W, thay cho mức 25W vốn bị người dùng phàn nàn nhiều năm qua.
Nếu thông tin này chính xác, cả ba mẫu Galaxy S26 sẽ có tốc độ sạc gần tương đương, xóa bỏ khoảng cách giữa các phiên bản. (Ảnh: Android Authority)
Giới phân tích cho rằng Samsung đang thay đổi chiến lược trước sức ép từ các hãng Trung Quốc vốn dẫn đầu cuộc đua sạc siêu nhanh.(Ảnh: Android Authority)
Galaxy S26 dự kiến ra mắt ngày 25/2, và nếu nâng cấp sạc thành hiện thực, đây sẽ là điểm sáng lớn nhất của flagship Samsung năm nay.
