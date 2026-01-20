Vẻ ngoài đặc biệt của loài khỉ thầy tu chỉ có ở rừng Amazon

Khỉ thầy tu (Pithecia monachus) là loài linh trưởng Nam Mỹ bí ẩn, nổi bật với ngoại hình “như thầy tu” và lối sống thích nghi rừng mưa Amazon.
Vụ việc được camera giám sát ghi lại một vị khách bước vào khuôn viên khách sạn cùng với hai người khác và có vẻ như đang say xỉn.
Top 3 con giáp này sẽ gặt hái thành công, giàu sang và danh vọng trong 20 ngày tới nhờ vận khí tốt và nỗ lực không ngừng.
Các nhà khoa học lần đầu tiên lập bản đồ với độ chi tiết chưa từng có về bên dưới lớp băng dày của Nam Cực.
Nhiều loại cây cảnh lá được ưa chuộng nhờ khả năng lọc không khí hiệu quả, đồng thời được xem là “lá bùa xanh” hút vượng khí vào nhà.
Những bức tranh tường từ hang động này hé lộ truyền thống nghệ thuật và tín ngưỡng phức tạp của cư dân cổ đại miền Bắc Mexico và Texas.
Samsung Galaxy S26 được hé lộ sẽ nâng cấp mạnh sạc nhanh lên 60W, hứa hẹn rút ngắn đáng kể thời gian sạc và cải thiện trải nghiệm người dùng.
Hyundai Palisade High Roof 2026 vừa lộ diện, khẳng định bản thương mại đã sẵn sàng. Với thiết kế trần cao và nội thất chuẩn VIP, phong cách "chuyên cơ mặt đất".
Nghiên cứu gây sốc cho thấy 9/10 bài đăng mạng xã hội bằng tiếng Anh không phải do con người viết, làm dấy lên lo ngại về chất lượng thông tin số.
Indonesia tiếp nhận ba máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp, cho thấy quá trình hiện đại hóa sức mạnh không quân của Indonesia đạt cột mốc lịch sử mới.
Các nhà khảo cổ tìm thấy chu sa đỏ trong mộ, mở ra hiểu biết mới về nghi thức chôn cất và sử dụng chất độc trong văn hóa cổ đại Scythia.
Phương Linh quyến rũ với mốt quấn khăn thành áo. Võ Hạ Trâm diện áo dài lấp lánh đi diễn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/1, Sư Tử về cơ bản mọi chuyện thuận lợi, công danh tài lộc như ý. Xử Nữ may mắn không kém, có lợi nhuận.
Đánh dấu cột mốc 1 năm bên nhau, Lyly Sury khiến dân mạng không khỏi ghen tị trước loạt khoảnh khắc kỷ niệm đầy lãng mạn và ngọt ngào bên bạn trai Soanh Trần.
Những cây quýt cảnh tạo hình ngựa độc lạ, với sắc vàng rực rỡ, giá vài chục triệu đồng thu hút sự quan tâm của giới chơi cây cảnh dịp Tết 2026.
Dù gặt hái doanh số kỷ lục năm 2025, Kia vẫn khiến người dùng thất vọng khi ngày càng "bảo thủ" trong cách phối màu cho xe mới và Sportage 2026 là một ví dụ.
Tại Việt Nam, ca sĩ Quang Dũng sống trong biệt thự 400 m2 tại TP HCM, gồm 3 tầng, theo phong cách Nhật Bản, có khu vườn, hồ cá Koi.
Mai anh đào nở đồng loạt tại làng K’Long K’Lanh, (xã Lạc Dương, Lâm Đồng) thu hút du khách dừng chân trên tuyến quốc lộ 27C nối Đà Lạt và Nha Trang.
Sau khi đón con đầu lòng, Võ Hoàng Yến bước vào hành trình làm mẹ bỉm sữa với nhiều thay đổi trong cuộc sống, thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.
Trong bộ ảnh mới, Lê Phương Anh xuất hiện với tà áo dài truyền thống, toát lên vẻ đẹp đằm thắm, thanh lịch, đậm chất quý cô Hà Thành.
Đồi cỏ cháy Ba Quáng (Cao Bằng) gây ấn tượng với sắc vàng lãng mạn giữa núi rừng trập trùng, được ví như “Mông Cổ thu nhỏ” giữa vùng biên giới Cao Bằng.
Danh sách 12 loại rau củ được Đại học Harvard xếp hạng dưới đây chính là lựa chọn lý tưởng để cha mẹ bổ sung vào thực đơn hằng ngày cho con.