Video

Hai xe cẩu kéo nhau bằng dây qua đường, xe máy bị vướng vào văng lên không

Xe máy đi với tốc độ nhanh, không nhìn thấy sợi dây nối hai xe cẩu cũng như tín hiệu của người đứng vẫy. Hậu quả là té ngã xuống đường. 

Trường Hân t/h

Hai xe cẩu hạng nặng đang kéo nhau quay đầu trên đường, cùng lúc đó, một xe máy lưu thông qua khu vực này đã không may vướng vào sợi dây nối giữa hai xe.

Video: Hóng Đường Phố / Facebook

Dựa trên đoạn phim từ camera an ninh, vụ việc xảy ra vào tối ngày 18/1. Vào thời điểm hai cần cẩu đang quay đầu, một người đàn ông đang đứng giữa đường điều tiết giao thông và cảnh báo người đi xe máy, vừa dừng được một chiếc xe máy, nhưng trước khi kịp dừng chiếc khác, vụ tai nạn đã xảy ra như trong video.

Đoạn video nhanh chóng gây phẫn nộ trên mạng. Nhiều ý kiến ​​cho rằng việc hai cần cẩu hạng nặng quay đầu trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng và thậm chí vi phạm luật giao thông. Đáng lo ngại hơn, dây cáp kéo được cho là quá dài, và không có biển báo rõ ràng cho các phương tiện khác, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ phía cơ quan chức năng về địa điểm cụ thể, thời gian hoặc tình trạng của người bị thương.

#giao thông #xe tải #tai nạn #xe máy #cảnh báo #đường phố

Video

Hai đối tượng giả danh tài xế công nghệ, cầm súng vào cướp ngân hàng

Dư luận xôn xao bởi hai đối tượng đem theo vũ khí, giả dạng tài xế công nghệ đã khống chế nhân viên ngân hàng, lấy cắp khoảng 1,8 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 19/1, Công an tỉnh Gia Lai chính thức có thông tin về vụ cướp ngân hàng mức độ nghiêm trọng xảy ra tại phường Hội Phú, TP. Pleiku. Các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương phối hợp cùng công an địa phương để truy bắt các đối tượng gây án.

Video: MXH
Xem chi tiết

Video

Hai người đi xe máy đập mặt vào đuôi xe tải đỗ bên đường

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Thái Học, TP Chí Linh, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, tai nạn xảy ra vào 14h00 ngày 19/1. Một chiếc xe tải đang dừng bên đường thì hai người đi xe máy lao thẳng vào phía sau. Cú va chạm mạnh khiến cả hai nạn nhân văng xuống đường, hiện trường gây ám ảnh.

Video: Hóng Biến Đường Phố / Facebook
Xem chi tiết

Video

Hai thanh niên ngang nhiên trộm xe máy, phản ứng cô gái bên cạnh gây bất ngờ

Hai nam thanh niên ngang nhiên bẻ khóa, lấy xe máy giữa ban ngày không ai biết, cô gái đứng bên cạnh cũng vô tư không phát hiện bất thường.

Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh một nhà dân, ghi lại cảnh hai đối tượng đi xe máy tiến đến cạnh cô gái đang đứng ở lề đường chờ bạn, một tên nhanh chóng tiếp cận chiếc xe máy dựng trước cửa nhà và thực hiện thao tác bẻ khóa.

Video: MXH
Xem chi tiết

