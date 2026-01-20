Hai xe cẩu kéo nhau bằng dây qua đường, xe máy bị vướng vào văng lên không

Xe máy đi với tốc độ nhanh, không nhìn thấy sợi dây nối hai xe cẩu cũng như tín hiệu của người đứng vẫy. Hậu quả là té ngã xuống đường.

Hai xe cẩu hạng nặng đang kéo nhau quay đầu trên đường, cùng lúc đó, một xe máy lưu thông qua khu vực này đã không may vướng vào sợi dây nối giữa hai xe.

Video: Hóng Đường Phố / Facebook

Dựa trên đoạn phim từ camera an ninh, vụ việc xảy ra vào tối ngày 18/1. Vào thời điểm hai cần cẩu đang quay đầu, một người đàn ông đang đứng giữa đường điều tiết giao thông và cảnh báo người đi xe máy, vừa dừng được một chiếc xe máy, nhưng trước khi kịp dừng chiếc khác, vụ tai nạn đã xảy ra như trong video.

Đoạn video nhanh chóng gây phẫn nộ trên mạng. Nhiều ý kiến ​​cho rằng việc hai cần cẩu hạng nặng quay đầu trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng và thậm chí vi phạm luật giao thông. Đáng lo ngại hơn, dây cáp kéo được cho là quá dài, và không có biển báo rõ ràng cho các phương tiện khác, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ phía cơ quan chức năng về địa điểm cụ thể, thời gian hoặc tình trạng của người bị thương.