Nhan sắc “trong veo” của nữ coser 33 triệu tim TikTok

Số hóa

Nhan sắc “trong veo” của nữ coser 33 triệu tim TikTok

Akaei Ray, nữ coser nổi tiếng đến từ Singapore, tiếp tục gây sốt mạng xã hội với vẻ đẹp đời thường trong trẻo, thu hút gần 33 triệu lượt thích trên TikTok.

Thiên Trang (TH)
Akaei Ray là cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng cosplay quốc tế nhờ phong cách dễ thương và hình ảnh được đầu tư chỉn chu.
Xuất thân từ Singapore, cô bắt đầu theo đuổi cosplay từ năm 2015 và nhanh chóng xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo.
Biệt danh “Akaei” của cô được lấy cảm hứng từ từ “stingray” trong tiếng Nhật, gắn liền với hình ảnh cá tính và đáng yêu.
Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt thanh tú, Akaei Ray đặc biệt hợp với các nhân vật anime và game theo phong cách kawaii.
Trên TikTok, nữ coser này gây ấn tượng mạnh khi đạt gần 33 triệu lượt tim nhờ những video đời thường gần gũi và hài hước.
Không cần hóa trang cầu kỳ, nhan sắc ngoài đời của Akaei Ray vẫn khiến cộng đồng mạng “đổ gục” bởi vẻ đẹp trong veo.
Phong cách trang điểm nhẹ nhàng cùng trang phục đơn giản giúp cô ghi điểm với hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào.
Chính sự tự nhiên và năng lượng tích cực đã tạo nên sức hút bền bỉ, giúp Akaei Ray giữ vững vị trí nữ coser được yêu thích hàng đầu trên mạng xã hội.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
