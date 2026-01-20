Hà Nội

Video

Nam khách hàng có hành vi không đứng đắn, cưỡng hôn nữ lễ tân

Vụ việc được camera giám sát ghi lại một vị khách bước vào khuôn viên khách sạn cùng với hai người khác và có vẻ như đang say xỉn.

Trường Hân dịch

Một vụ việc gây sốc vừa được phơi bày tại quận Jhansi, bang Uttar Pradesh, nơi con trai của một doanh nhân kinh doanh trang sức nổi tiếng bị cáo buộc hành hung một nhân viên khách sạn trong tình trạng say xỉn. Nghi phạm, được xác định là Aman Agarwal, đã bị bắt giữ sau khi nạn nhân, một lễ tân tại quầy bar của khách sạn, đệ đơn khiếu nại chính thức, thông tin theo Free Press Journal.

Video: @SachinGuptaUP / X

Vụ việc, được camera giám sát ghi lại và hiện đang lan truyền rộng rãi trên mạng, cho thấy Aman Agarwal bước vào khuôn viên khách sạn cùng với hai người phụ nữ. Có vẻ như anh ta đang say xỉn, và được nhìn thấy đang nói chuyện với nữ lễ tân. Trong đoạn video do nhà báo Sachin Gupta chia sẻ, ban đầu Aman được nhìn thấy đang nắm tay cô ấy và được cho là hôn lên má cô ấy trong khi trò chuyện.

Khi nhóm người tiến về phía thang máy, video cho thấy Aman dừng lại để nói chuyện với lễ tân một lần nữa. Vài khoảnh khắc sau, anh ta được nhìn thấy nắm lấy tay cô và cưỡng hôn lên má cô. Nạn nhân tỏ ra vô cùng khó chịu và đau khổ trong suốt sự việc.

Theo các báo cáo truyền thông gần đây, nhân viên lễ tân đã khiếu nại về hành vi không đúng mực của Aman. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ và tạm giam anh ta.

Cảnh sát Jhansi cũng thông báo trên X rằng trong trường hợp này, đồn cảnh sát Navabad đã "bắt giữ" nghi phạm và sau khi đưa nghi phạm ra trước Tòa án, "các thủ tục pháp lý" đã được khởi xướng theo các điều khoản liên quan.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Aman Agarwal bị buộc tội theo điều khoản cụ thể nào và cuộc điều tra đang được tiến hành.

