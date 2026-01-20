Tên lửa chống hạm Nhật có khả năng nhào lộn tránh né phòng không

Hà Nội

Quân sự

Một trong nhiều khả năng của tên lửa SSM mới là khả năng xoay tròn trong quá trình tấn công để giúp né tránh các hệ thống pháo tầm gần.

Một tên lửa hành trình chống hạm tầm xa mới đang được phát triển ở Nhật Bản được thể hiện đang thực hiện một loạt các động tác nhào lộn trên không trong một đoạn video chính thức. Quỹ đạo xoắn ốc nhằm mục đích làm cho "tên lửa phòng thủ đảo" hoặc đơn giản là "SSM mới", khó bị đánh chặn hơn trong giai đoạn cuối của chuyến bay.
Công việc phát triển SSM mới đã được tiến hành từ năm 2023 trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các mối đe dọa trong khu vực. Tên lửa này có thể là chiếc đầu tiên trong một dòng tên lửa hành trình tiên tiến dạng mô-đun.
Đoạn video ghi lại cảnh tên lửa SSM mới thực hiện các thao tác xoay tròn trong một cuộc thử nghiệm đã được Cơ quan Công nghệ và Hậu cần Mua sắm (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố trực tuyến gần đây.
Đoạn video này lần đầu tiên được trình chiếu công khai cho những người tham dự Hội nghị chuyên đề Công nghệ Quốc phòng thường niên của ATLA năm ngoái, nhưng cho đến nay mới được phổ biến rộng rãi. Nhà thầu chính của dự án là Kawasaki Heavy Industries (KHI).
Ở dạng hiện tại, tên lửa chống hạm cận âm New SSM được trang bị một động cơ phản lực cánh quạt XKJ301-1 dựa trên thiết kế KJ300 của KHI, vốn được phát triển để sử dụng trên tên lửa hành trình, cũng như máy bay không người lái.
KJ300 là loại động cơ hai trục được thiết kế để tiết kiệm nhiên liệu đáng kể và do đó, có tầm bắn xa hơn. Cho đến nay, các nhà chức trách Nhật Bản dường như chưa xác nhận tầm bắn tối đa mà họ đang nhắm đến cho loại vũ khí này, nhưng đã nói rằng nó sẽ vượt quá tầm bắn của tên lửa hành trình chống hạm Type 12.
Tên lửa Type 12 tiêu chuẩn có tầm bắn tối đa khoảng 124 dặm (200 km), trong khi một phiên bản cải tiến được cho là đã được phát triển sau đó với tầm bắn gấp đôi. Một phiên bản Type 12 nâng cấp hơn nữa có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 560 đến 620 dặm (900 đến 1.000 km) cũng đang được phát triển.
Tên lửa SSM mới có cánh chính bật ra, mỗi cánh gồm ba phần riêng biệt khóa vào vị trí sau khi bung ra. Nó cũng có hai cánh ổn định dọc và một cặp cánh ổn định ngang, tất cả đều được cố định ở đuôi tên lửa.
Tên lửa này được thiết kế để phóng từ các bệ phóng trên mặt đất và trên tàu chiến, cũng như phóng từ trên không từ các máy bay phản lực chiến thuật như F-2 và các loại máy bay lớn hơn như máy bay tuần tra biển P-1.
Vũ khí này có một số đặc điểm tàng hình, bao gồm đường gờ nổi bật kéo dài dọc theo hai bên phía sau phần mũi giống mỏ chim, cũng như các tấm có cạnh răng cưa và góc cạnh sắc nét. Cửa hút khí của XKJ301-1 cũng có thiết kế hình chữ S, một đặc điểm phổ biến khác trên tên lửa và máy bay tàng hình.
Hình dạng của phần mũi tên lửa cũng liên quan đến hệ thống dẫn đường dự kiến ​​của tên lửa. Theo những gì các nhà chức trách Nhật Bản đã giải thích cho đến nay, tên lửa SSM mới sẽ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ GPS (INS) để đến mục tiêu đã định.
Một đầu dò hai chế độ, với chế độ dẫn đường hồng ngoại hình ảnh (IIR) và tần số vô tuyến (RF), sau đó sẽ đảm nhiệm giai đoạn cuối của chuyến bay. Việc kết hợp hai khả năng dẫn đường này mang lại lợi ích đáng kể trong việc tăng xác suất bắn trúng đồng thời giảm khả năng bị gây nhiễu và các biện pháp đối phó khác.
ATLA của Nhật Bản trước đây đã cho biết rằng tên lửa SSM mới sẽ có khả năng cơ động ở một mức độ nhất định trên đường bay đến mục tiêu để giảm nguy cơ bị đánh chặn ở tầm xa và tạo ra những khó khăn khác cho lực lượng phòng thủ.
Hiện vẫn chưa rõ liệu đã có dữ liệu cụ thể nào về hiệu quả của khả năng cơ động đặc biệt của tên lửa SSM mới hay chưa. Ý tưởng trang bị cho tên lửa hành trình chống hạm khả năng cơ động cao ở giai đoạn cuối để cải thiện khả năng sống sót không phải là mới.
Các biến thể của thiết kế có thể hoạt động như mồi nhử chuyên dụng hoặc tài sản giám sát lượn vòng với khả năng bổ sung là ngay lập tức tiến hành tấn công các mục tiêu mà chúng tìm thấy. Tính mô-đun này cũng sẽ giúp dễ dàng bổ sung các đầu đạn mới, hệ thống tìm kiếm và các chức năng khác vào thiết kế trong tương lai.
Theo nhiều cách, SSM mới làm mờ ranh giới giữa tên lửa hành trình truyền thống và máy bay không người lái. Một "nền tảng" như thế này với tầm bắn vượt xa 620 dặm có thể đồng nghĩa với khả năng bay lượn bền bỉ đáng kể.
Như thuật ngữ "tên lửa phòng thủ đảo" nhấn mạnh, việc phát triển vũ khí này cũng diễn ra vào thời điểm chính quyền Nhật Bản nhận thấy các mối đe dọa trên biển (và các mối đe dọa khác) ngày càng gia tăng đối với cả đảo quốc và các vùng lãnh thổ xa bờ từ đối thủ lâu năm trong khu vực.
