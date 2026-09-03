Giải mã sức hút của bất động sản kề cận các siêu tổ hợp vui chơi, giải trí

Trong tư duy đầu tư hiện đại, giá trị bất động sản không chỉ ở tài sản, mà còn ở khả năng thu hút dòng người, tạo việc làm và duy trì nhịp sống thương mại.

Tại Vinhomes Green Paradise, sự hiện diện của quần thể công viên giải trí VinWonders Cần Giờ 122 ha vừa tạo sinh khí cho cả khu Vịnh Tiên, vừa trở thành hạt nhân cho cả một nền kinh tế trải nghiệm vận hành suốt bốn mùa.

VinWonders 122 ha được đặt tại Vịnh Tiên, nơi dòng khách vui chơi giải trí có thể tiếp tục dịch chuyển sang lưu trú, mua sắm, ẩm thực và sự kiện.

Giải quyết tận gốc bài toán du khách “đến một lần rồi đi”

Trên thế giới, các đại công viên chủ đề không bao giờ hoạt động dựa trên nguồn thu duy nhất là bán vé tham quan trong ngày. Chúng thường được tích hợp trong hệ sinh thái dịch vụ đa tầng, để trở thành động cơ cho nền kinh tế cả khu vực lân cận.

Điển hình như tại Singapore, Resorts World Sentosa không vận hành Universal Studios như một ốc đảo biệt lập, mà kết nối mật thiết cùng chuỗi khách sạn, trung tâm hội nghị MICE, bán lẻ và ẩm thực cao cấp. Chính sự cộng hưởng này giúp Singapore triệt tiêu điểm nghẽn mùa vụ, thúc đẩy doanh thu du lịch và giữ chân du khách ở lại nhiều ngày.

Đặt trong mối tương quan đó, VinWonders Cần Giờ nằm trong siêu đô thị Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP. HCM) với quy mô 122 ha cùng mức đầu tư dự kiến 3,5 tỷ USD được kỳ vọng giải quyết tận gốc bài toán du khách “đến một lần rồi đi”. Sở hữu số lượng kỷ lục gần 200 trò chơi, công viên quy tụ các thế giới trải nghiệm đa tầng: từ công viên nước hybrid, safari bán hoang dã, đến các phân khu lễ hội 5 châu vận hành 365 ngày/năm.

Điểm nhấn đặc biệt là Công viên Lễ hội Tuyết 5 ha với ngọn núi nhân tạo cao 68 m, duy trì nền nhiệt độ -4°C quanh năm bằng công nghệ hiện đại. Lần đầu tiên, một mùa đông Bắc Âu tuyết trắng hiện diện trọn vẹn ngay giữa miền duyên hải nhiệt đới, tạo nên sức hút kỳ thú đối với du khách mọi lứa tuổi.

Công viên Lễ hội Tuyết với ngọn núi tuyết nhân tạo cao bậc nhất thế giới mang mùa đông tuyết trắng vào giữa vùng biển nhiệt đới.

Một gia đình không thể khám phá hết safari, công viên tuyết, công viên nước cùng chuỗi lễ hội chỉ trong một ngày. Nhu cầu lưu lại tất yếu kích hoạt công suất lấp đầy phòng khách sạn, làm gia tăng chi tiêu cho ẩm thực và mở rộng các hoạt động giải trí về đêm. Đó là lúc giá trị từ tấm vé vào cổng chính thức lan tỏa sang toàn siêu đô thị.

Tại Vịnh Tiên, dòng khách này lập tức được đón đầu bởi Nhà hát và Trung tâm Hội nghị Sóng Xanh, khu Outlet 20 ha, Vincom Mega Mall, bến du thuyền sang trọng và bộ đôi sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế. Hệ sinh thái đồng bộ khép kín ấy chuyển hóa lưu lượng du khách khổng lồ thành nguồn doanh thu dịch vụ thực chất và bền vững quanh năm.

Nội dung đổi mới liên tục theo mùa giúp VinWonders duy trì lý do quay lại của du khách, xóa bỏ hoàn toàn tính mùa vụ.

Vịnh Tiên: Nơi vừa giữ chân chục triệu lượt khách, vừa giữ sự bình yên cho cư dân

Bài học quy hoạch đô thị quốc tế cho thấy, tính bền vững của bất động sản du lịch chỉ hình thành khi giải quyết đồng thời ba điều kiện: sức hút điểm đến đủ lớn, kết nối thuận tiện và không gian an cư đủ riêng tư để cư dân thụ hưởng trọn vẹn đặc quyền cũng như giá trị thương mại mà không phải đánh đổi sự tĩnh lặng thường nhật.

Vịnh Tiên giải quyết triệt để bài toán này nhờ quy hoạch đồng bộ trên quy mô khoảng 1.067 ha, áp dụng nguyên lý phân lớp không gian và kết nối thông minh. VinWonders giữ vai trò điểm đến tạo lưu lượng ở rìa ngoài phân khu, kết nối trực tiếp với Depot tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ giúp đưa dòng người từ trung tâm đến chỉ trong 13 phút.

Từ hạt nhân vui chơi giải trí này, dòng người lan tỏa sang các khối thương mại, ẩm thực và dịch vụ bao quanh mà không xâm lấn vào các khu biệt thự yên tĩnh hay khu dân cư khép kín. Nhờ mạng lưới đường cảnh quan, hành lang công viên sinh thái, cư dân sở hữu đặc quyền bước chân ra là chạm tới VinWonders, nhưng khi trở về nhà vẫn được bao bọc bởi sự thanh bình, yên tĩnh bên biển hồ nước mặn Paradise Lagoon 800 ha.

Dưới góc nhìn tài sản, sự hiện diện của VinWonders tạo nên ba lớp bảo chứng vững chắc: nâng tầm đời sống giải trí của cư dân ngay tại gia, mở rộng nguồn cầu khai thác lưu trú, bán lẻ cho các nhà đầu tư thương mại, và xác lập một công trình biểu tượng để thị trường luôn nhớ tới khi nhắc tới Vịnh Tiên.

Khi công viên chủ đề được đặt làm hạt nhân của một hệ sinh thái đô thị tích hợp hoàn chỉnh, nó tạo nên dòng người lên đến con số hàng chục triệu. Đây cũng là lý do VinWonders Cần Giờ không chỉ là một tâm điểm giải trí tầm cỡ thế giới, mà chính là trái tim kinh tế trải nghiệm, định hình chuẩn mực sống khác biệt và bảo chứng giá trị gia tăng dài hạn cho toàn bộ khu Vịnh Tiên.