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Doanh nghiệp

Báo quốc tế: Vinhomes biến cả đô thị thành “chuyên gia chăm sóc sức khỏe”

Từng lớp không khí, cây xanh từng nhịp sống đều được Vinhomes tính toán kỹ lưỡng để đô thị thực sự trở thành “chuyên gia chăm sóc sức khỏe” cho mọi cư dân.

PV

Trong xu hướng này, truyền thông quốc tế nhắc tới Vinhomes như một điển hình khi đưa các yếu tố sức khỏe, thiên nhiên, môi trường và công nghệ vào quy hoạch đô thị. Ở đó, từng lớp không khí, cây xanh, từng nhịp sống đều được tính toán kỹ lưỡng để đô thị thực sự trở thành “chuyên gia chăm sóc sức khỏe” cho mọi cư dân.

Đưa wellness thành nguyên tắc thiết kế của cả đô thị

Wellness đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường bất động sản toàn cầu. Báo lớn châu Á Zee News dẫn số liệu từ Global Wellness Institute (GWI) cho biết, quy mô bất động sản wellness đã tăng từ 151 tỷ USD năm 2017 lên 876 tỷ USD năm 2025 và có thể đạt 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Riêng châu Á - Thái Bình Dương đạt khoảng 350 tỷ USD, lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, Zee News cũng chỉ ra một giới hạn cố hữu của mô hình wellness truyền thống. Những tiện ích như phòng gym riêng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt hay không gian xanh chất lượng cao thường chỉ dành cho số ít người có khả năng chi trả.

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Vinhomes tiên phong kiến tạo các khu đô thị hiện đại, đầy đủ tiện ích cho đa thế hệ

Từ điểm nghẽn này, Zee News đặt vấn đề về một hướng đi khác. Khi giá trị cân bằng thân - tâm - trí không còn là tổ hợp tiện ích đắt đỏ dành riêng cho một nhóm cá biệt, mà được lồng ghép vào quy hoạch tổng thể của cả một đô thị, lợi ích sức khỏe sẽ trở thành hạ tầng công cộng phục vụ hàng trăm nghìn cư dân. Theo Zee News, Vinhomes là nhà phát triển đang theo đuổi cách tiếp cận này ở quy mô lớn nhất khu vực, giúp cư dân có thể thụ hưởng một cách tự nhiên chứ không phải đặc quyền đắt đỏ.

Bên cạnh các tiện ích hiện đại, không gian chăm sóc sức khỏe, chữa lành tinh thần, kết nối con người với thiên nhiên, Vinhomes còn tiên phong kiến tạo chuẩn mực ESG++ khi phát triển các siêu đô thị quy mô hàng nghìn hecta. ESG++ được Vinhomes xây dựng trên nền tảng ESG truyền thống (môi trường - xã hội - quản trị) nhưng bổ sung thêm hai yếu tố then chốt: khả năng tái tạo, tái sinh thiên nhiên và thích ứng, chống chịu trước biến đổi khí hậu.

“Hướng đi đúng đắn giờ đây không còn là xem yếu tố ‘wellness như một tiện ích cộng thêm, mà là kiến tạo những không gian sống có thể chủ động góp phần chăm lo sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của con người”, Zee News bình luận.

Mỗi cư dân Vinhomes đều được chăm sóc bởi những “chuyên gia sức khỏe”

Trong khi đó, Amar Ujala, một trong những nhật báo có lượng độc giả lớn nhất Ấn Độ, đi thẳng vào cách Vinhomes hiện thực hóa tầm nhìn đó bằng những con số và hành động cụ thể.

Bài viết trên Amar Ujala đưa ra hình ảnh mang tính đối lập. Trong khi giới siêu giàu tại Miami hay Dubai được phục vụ riêng bởi các “chuyên gia chăm sóc sức khỏe cao cấp”, thì tại Vinhomes lại đưa wellness trở thành nguyên tắc thiết kế nền tảng cho cả một thành phố.

Theo đó, tại các dự án Vinhomes, hạ tầng xanh, y tế và giáo dục được phân bổ đồng đều cho hàng trăm nghìn cư dân thay vì chỉ phục vụ vài trăm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh. Nhờ đó, chi phí bình quân đầu người cho một cuộc sống chất lượng sẽ giảm đáng kể. Đó cũng chính là yếu tố khiến các đô thị Vinhomes được nhiều khách hàng lựa chọn làm chốn an cư dài hạn.

Amar Ujala dẫn lại quá trình phát triển của Vinhomes để minh chứng cho năng lực triển khai ở quy mô quốc gia. Doanh nghiệp đã phát triển và vận hành các khu đô thị trên khắp Việt Nam cho hàng trăm nghìn cư dân. Nhà phát triển này hiện đang nắm giữ quỹ đất 295 triệu m² (tính đến cuối năm 2025), tương đương 40% diện tích Singapore. Đây là nền tảng cho phép Vinhomes theo đuổi mô hình ESG++ một cách nhất quán trên diện rộng.

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Vinhomes kiến tạo các khu đô thị ESG++ lấy thiên nhiên và con người là trung tâm

Theo tờ báo này, mô hình của Vinhomes bắt đầu từ việc lấy chính điều kiện sinh thái bản địa - thủy văn, đa dạng sinh học, địa hình ven biển - làm dữ liệu đầu vào để định hình quy hoạch tổng thể ngay từ những bước đầu tiên.

Về mặt công nghệ và năng lượng, các đô thị theo mô hình ESG++ của Vinhomes sẽ được vận hành dựa trên điện gió ngoài khơi và năng lượng mặt trời, kết hợp hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn. Bên trong nội khu là hệ thống giao thông không phát thải, kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao tới trung tâm thành phố. Toàn bộ quá trình vận hành của đô thị được giám sát theo thời gian thực nhờ ứng dụng AI, IoT và Big Data.

Amar Ujala nhấn mạnh, nếu thiên nhiên là nền tảng gốc rễ và công nghệ là công cụ, thì thước đo cuối cùng vẫn là con người. Với các cư dân của Vinhomes, những bước chân đầu đời được đặt trong môi trường phát thải thấp, nguồn nước đạt độ tinh khiết cao. Trong khi đó, người cao tuổi tìm thấy sự an yên trong không gian sinh thái đa tầng với mọi tiện ích chỉ cách cửa nhà vài bước chân.

Nếu trước đây sức khỏe được chăm sóc chủ yếu trong bệnh viện, phòng khám, phòng gym hay khu nghỉ dưỡng, xu hướng mới đặt ra một câu hỏi khác: liệu chính nơi con người sinh sống mỗi ngày có thể góp phần tạo nên một lối sống khỏe mạnh hơn? Sự chuyển dịch của bất động sản wellness cho thấy câu trả lời đang ngày càng nghiêng về “có”.

Khi wellness được quy hoạch từ cấp độ đô thị, mỗi cư dân đều sẽ sở hữu riêng một “chuyên gia chăm sóc sức khỏe”. Và những nhà phát triển hàng đầu như Vinhomes đang tiên phong trong việc kiến tạo nền tảng sống khỏe cho hàng trăm nghìn cư dân thông qua chính những siêu dự án mà họ đang xây dựng.

#Vinhomes #Bất động sản wellness #ESG++ #Đô thị sinh thái #Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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