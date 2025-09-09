Gia Cát Lượng chọn Mã Đại trừ Ngụy Diên, hé lộ sự thật bất ngờ

Sở dĩ Mã Đại được giao cho nhiệm vụ này là bởi ông sở hữu những đặc điểm tính cách mà ít ai trong số các tướng lĩnh Thục Hán lúc bấy giờ có được.

Mã Đại (180-255), tự Bá Chiêm, là một vị tướng của Thục Hán vào thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa", ông cũng là người đã đích thân ra tay chém Ngụy Diên khi nhân vật này mưu phản.

Trước đó, Mã Đại cũng đã được giao nhiệm vụ theo mưu kế của Gia Cát Lượng sắp đặt từ trước nhằm trừ khử vị tướng họ Ngụy. Theo quan điểm của Qulishi, sở dĩ Mã Đại được giao nhiệm vụ này là bởi trong hàng ngũ chúng tướng của Thục Hán khi ấy không còn ai thích hợp hơn ông.

Nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ, con người có Mã Đại có ba đặc điểm vô cùng nổi bật:

Thứ nhất: Tàn nhẫn, quả quyết.

Thứ hai: Ra tay dứt khoát, hiệu suất chiến đấu cao.

Thứ ba: Quỷ quyệt, xảo trá.

Sự tàn nhẫn và quả quyết trong con người Mã Đại

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Trong lần đầu ra mắt độc giả vào hồi thứ 57 của Tam Quốc diễn nghĩa, Mã Đại đã bộc lộ ngay đặc điểm tính cách quả quyết, tàn nhẫn của mình.

Bấy giờ, Mã Đằng và Mã Thiết vào kinh chờ đợi cơ hội nội ứng ngoại hợp để hạ sát Tào Tháo. Tuy nhiên âm mưu chưa thành mà đã bị bại lộ, cả hai đều không may bỏ mạng.

Sau khi hay tin này, Mã Đại đã lập tức quyết định bỏ lại cả ngàn quân, một mình cải trang thành lái buôn rồi bỏ trốn.

Dưới tình huống ấy, người bình thường hẳn sẽ đem theo binh mã để bảo vệ mình trên đường chạy trốn. Thế nhưng Mã Đại lại vô cùng quả quyết, lập tức hạ quyết tâm bỏ lại toàn quân để một mình thoát thân.

Để thành công che mắt kẻ địch và bảo vệ tính mạng của bản thân, Mã Đại với sự quả quyết và tàn nhẫn đã không ngần ngại lừa gạt ngay chính những thuộc hạ dưới trướng của mình.

Tài năng võ nghệ cùng sự túc trí đa mưu không thể coi thường của hậu duệ cuối cùng trong gia tộc họ Mã

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Theo Qulishi, Mã Đại lần đầu tiên phô diễn võ nghệ của mình xảy ra trong hồi thứ 58 của Tam Quốc diễn nghĩa.

Khi ấy, ông phải đối đầu với tướng Chung Do của Tào Ngụy. Bấy giờ, ông cầm một thanh đao quý lao vào đối phương, chưa đầy 1 hiệp đã khiến đối thủ "thua to bỏ chạy", thân thủ hết sức dứt khoát, nhanh nhẹn.

Hồi thứ 65 của diễn nghĩa cũng miêu tả, tại ải Hà Manh, Ngụy Diên của Thục Hán vì muốn cướp công đầu nên đã dẫn theo quân tiên phong đi đánh Mã Đại.

Hai bên giao chiến không tới 10 hiệp, Mã Đại liền giả vờ thất bại mà chạy đi. Ngụy Diên thừa thắng truy kích, nào ngờ lại bị nhân vật này bắn một mũi tên trúng vào cánh tay trái.

Sau đó, Thục Hán phái Trương Phi tới tiếp chiến, Mã Đại vốn muốn dùng lại chiêu này nhưng không thành. Vị tướng họ Mã ấy có thể tiếp chiến với "hổ tướng" Trương Phi tới mấy hiệp, đủ để thấy tài võ nghệ của ông quả thực không thể coi thường.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Về hiệu suất chiến đấu, năng lực của vị tướng họ Mã từng được bộc lộ thông qua hồi thứ 95 trong diễn nghĩa.

Bấy giờ, Tào Chân xuất binh đánh đuổi quân Thục, nào ngờ bị trúng ổ mai phục. Khi ấy, Mã Đại bất ngờ xông ra, chỉ một đao đã chém chết tướng tiên phong Trần Tạo của Tào Ngụy.

Theo chuyên trang phân tích lịch sử Trung Quốc Qulishi, "Tam Quốc diễn nghĩa" từng miêu tả 7 lần giao chiến của Mã Đại.

Tất cả những lần tham chiến này đều không kéo dài quá 10 hiệp, trong số đó có 4 lần ông đã lập tức chém chết hoặc bắt sống tướng địch.

Cũng bởi vậy mà có ý kiến cho rằng, một nhân vật có sở trường về loại hình chiến thuật nhanh nhẹn, dứt khoát như Mã Đại rất phù hợp để Gia Cát Lượng trông cậy.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Chi tiết Mã Đại hạ sát Ngụy Diên diễn ra trong hồi thứ 105 của Tam Quốc diễn nghĩa.

Khi ấy, Ngụy Diên có mưu đồ làm loạn, cố tình chặn lại quân chủ lực của Thục Hán để ngăn cản kế hoạch rút quân.

Dương Nghi bấy giờ liền mở ra túi gấm của Gia Cát Lượng, yêu cầu Ngụy Diên hô to 3 tiếng: "Ai dám giết ta?".

Nhân vật này cho rằng bản thân chính là đệ nhất mãnh tướng, không ai có thể làm đối thủ, vì vậy liền không ngần ngại mà hô lớn: "Ai dám giết ta?".

Nào ngờ vừa dứt câu, Mã Đại từ sau lưng đã đột nhiên lao tới, dùng một đao chém chết Ngụy Diên.

Có ý kiến cho rằng, nếu như Mã Đại và Ngụy Diên giao đấu trực diện, vị tướng họ Mã vốn dĩ không thể là đối thủ của nhân vật này.

Thế nhưng con người Mã Đại sở hữu tính cách quả quyết, hạ thủ tàn nhẫn, quyết không dông dài, lại giỏi mưu kế, không bị bó buộc bởi những thứ như quy tắc hay nghĩa khí.

Luận về độ tàn nhẫn, Khương Duy không thể bì được với ông. Bàn về độ quả quyết, Liêu Hóa, Vương Bình vẫn thua xa Mã Đại. Nói tới độ lưu loát, Trương Nghi cũng không thể so sánh vị tướng này.

Vì vậy có thể nói, trong "Tam Quốc diễn nghĩa", người thích hợp nhất cho nhiệm vụ trừ khử Ngụy Diên trong số các chúng tướng Thục Hán không có ai khác ngoài Mã Đại.