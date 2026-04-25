Gen Z quay lưng AirPods, tai nghe có dây bất ngờ hồi sinh

Từng bị xem là lỗi thời sau cú sốc Apple bỏ jack 3.5mm, tai nghe có dây đang trở lại mạnh mẽ nhờ giá rẻ, cá tính và không lo hết pin.

Năm 2017, Apple tạo nên một bước ngoặt công nghệ khi loại bỏ cổng 3.5mm, biến AirPods thành một biểu tượng sành điệu. Tuy nhiên, vòng lặp xu hướng đã xoay chuyển. Giữa một thế giới đang tiến dần đến sự "vô hình" của kết nối, những sợi dây tai nghe vốn bị coi là "đồ cổ" đang trở lại đầy kiêu hãnh trên cổ áo của giới trẻ.

Cú lội ngược dòng từ những con số

Sau hơn nửa thập kỷ bị xem là "kẻ thất thế" trước sự bùng nổ của tai nghe không dây (TWS), tai nghe có dây đang có màn hồi sinh ngoạn mục.

Dữ liệu thị trường Quý 1/2026 từ Circana cho thấy doanh số tai nghe có dây phổ thông tăng vọt 20% - mức tăng trưởng chưa từng có kể từ "kỷ nguyên khai tử 3.5mm".

Nhiều ngôi sao có ảnh hưởng chuộng đeo tai nghe có dây hai năm nay, điều này phần nào ảnh hưởng đến xu hướng thời trang của giới trẻ. Ảnh: Vogue.

Lý do đầu tiên dẫn đến sự "ngược dòng" này nằm ở bài toán kinh tế đầy thực dụng, khi người trẻ ngày càng thắt chặt chi tiêu và nhận ra rằng trong khi một cặp AirPods 4 có mức giá lên tới 179 USD thì một chiếc EarPods truyền thống chỉ tiêu tốn khoảng 20 USD mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản.

Không chỉ dừng lại ở chi phí sở hữu, giá trị của tai nghe có dây còn nằm ở vòng đời gần như "bất tử" khi nó có thể hoạt động bền bỉ suốt cả thập kỷ, hoàn toàn trái ngược với các dòng tai nghe Bluetooth thường bị "đột tử" chỉ sau vài năm sử dụng do tình trạng chai pin không thể cứu vãn. Chính độ bền vượt trội này đã biến những sợi dây vốn bị coi là lỗi thời trở thành bản tuyên ngôn mạnh mẽ cho lối sống bền vững của thế hệ Gen Z, giúp họ vừa tiết kiệm ngân sách vừa trực tiếp cắt giảm lượng rác thải điện tử ra môi trường.

Jennie (Blackpink) trong một lần xuất hiện tại sân bay với tai nghe có dây. Ảnh: Newsen.

Khi sợi dây là "Trang sức Hi-tech" và quyền riêng tư

Không chỉ để nghe, tai nghe có dây đã trở thành một phụ kiện thời trang theo phong cách "messy chic". Sợi dây rơi tự do trên áo được giới trẻ xem là cách khẳng định sự chân thực (Authenticity) giữa một thế giới đang quá hoàn hảo và "giả tạo" vì AI.

"Em không muốn mình giống như hàng nghìn con robot ngoài kia với hai hạt đậu trắng trên tai. Sợi dây có độ rơi nghệ thuật và quan trọng là... em không bao giờ phải đi tìm tai nghe dưới gầm ghế xe buýt," - Hồng Giang (Sinh viên năm 2) chia sẻ.

Sự lăng xê từ các IT Girl như Bella Hadid hay Jennie (Blackpink) đã biến món đồ này thành biểu tượng của sự "cố tình không hoàn hảo". Bên cạnh đó, sợi dây còn là một "rào cản vật lý", thông báo cho thế giới rằng bạn đang thực sự ngắt kết nối để tận hưởng không gian riêng.

Về kỹ thuật, giới Audiophile trẻ tuổi đang quay lại với kết nối vật lý để tìm kiếm sự toàn vẹn. Dù Bluetooth đã tiến xa, nhưng truyền tải âm thanh không nén (Lossless) vẫn là "đặc quyền" của dây dẫn.

Hoàng Long (25 tuổi, Freelancer) đúc kết: "Cảm giác tồi tệ nhất là khi đang họp quan trọng thì tai nghe báo pin yếu. Với tai nghe có dây, nó giải phóng mình khỏi nỗi lo phải sạc thêm một thiết bị nữa mỗi ngày."

Đặc biệt, trong kỷ nguyên tấn công sóng không dây (Bluejacking), việc sử dụng kết nối vật lý là "lá chắn" đơn giản nhất cho dữ liệu cá nhân. Với một thế hệ đang nỗ lực "Digital Detox" (Cai nghiện kỹ thuật số), hành động cắm sợi dây vào điện thoại giống như một cú "neo" mình lại với thực tại giữa cơn bão công nghệ không dây đầy rẫy sự xao nhãng.

​