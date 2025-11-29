Gần 10000 người dự khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Hải Phòng lần thứ X

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Hải Phòng lần thứ X tại sân vận động Lạch Tray tối 28/11, gần 10.000 người tham gia, trong đó 3.182 vận động viên.

Tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Hải Phòng lần thứ X có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, lãnh đạo TP Hải Phòng cùng gần 10.000 người, trong đó có 3.182 vận động viên của các xã, phường, đặc khu, các ngành, đơn vị, đại diện khối vận động viên và trọng tài thành phố.

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội.

Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ X, năm 2025-2026 được tổ chức khai mạc trong bối cảnh thành phố mở rộng về địa giới hành chính, diện tích, quy mô dân số đã tạo không gian, điều kiện phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, trong đó có thể dục thể thao.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh, thành phố Hải Phòng cam kết tiếp tục ưu tiên nguồn lực để phát triển thể thao quần chúng, đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao, xây dựng mô hình thể thao thông minh gắn với khoa học công nghệ, gắn kết thể thao - văn hóa - du lịch, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và ngoại giao thể thao.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng bày tỏ tin tưởng các vận động viên, huấn luyện viên sẽ rèn ý chí, kỷ luật; thi đấu trung thực; quyết tâm lập nên những kỷ lục mới; lan tỏa hình ảnh Hải Phòng bản lĩnh, nghĩa tình và khát vọng vươn lên. Thể thao Hải Phòng thể hiện rõ sức mạnh, bản sắc và luôn là niềm tự hào của Đất Cảng anh hùng - Xứ Đông Văn hiến.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ X là sự kiện chính trị, văn hoá - xã hội, nhằm quảng bá hình ảnh và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng thời là ngày Hội của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân, với sự tham gia của 114 đoàn thể thao xã, phường, đặc khu và 2 ngành (Công an, Quân đội) thi đấu ở 18 môn thể thao chính thức trong chương trình Đại hội gồm: Bóng bàn, Bóng đá, Bóng chuyền, Cờ vua, Cờ tướng, Cầu lông, Việt dã, Điền kinh trong sân, Bơi trong bể, Thể dục Aerobic, Thể dục Thể hình, Pencak Silat, Karate, Võ cổ truyền, Taekwondo, Vật tự do, Đá cầu, Kéo co và 7 môn thi đấu chào mừng ( Đua thuyền truyền thống, Marathon, Bóng chuyền hơi, Thể thao người khuyết tật, Quần vợt, Golf, Dân vũ thể thao).

Đây cũng là dịp tuyển chọn lực lượng VĐV cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026; là cơ hội khẳng định mục tiêu nằm trong Top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào và thành tích thể thao.

Mở đầu Lễ khai mạc là phần diễu hành biểu dương lực lượng của 47 khối với 3.282 người. Tiếp đến sau phần nghi thức của Lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật chủ đề “Thể dục thể thao Hải Phòng vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” với các điểm nhấn về Lịch sử - Văn hóa - Đương đại - Thể thao, thể hiện sâu sắc bản sắc văn hóa của người Hải Phòng: Yêu nước - Đoàn kết - Trí tuệ - Anh hùng - Tiên phong - Năng động - Sáng tạo; góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội Thể dục thể thao là sự kiện thể thao quy mô lớn, được tổ chức theo định kỳ 4 năm 1 lần ở các cấp trên phạm vi toàn quốc. Qua mỗi kỳ Đại hội, phong trào thể dục thể thao quần chúng của thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi tầng lớp Nhân dân tham gia với nhiều hoạt động sôi động, thiết thực và bổ ích. Thể thao thành tích cao đã tuyển chọn được nhiều vận động viên xuất sắc góp phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao thành phố và thể thao Việt Nam trong hành trình hội nhập với thể thao khu vực và thế giới.

Đến nay, thành phố Hải Phòng có 958 vận động viên, 125 huấn luyện viên, với các môn thể thao mũi nhọn, như: Bắn súng, Đua thuyền, Bóng bàn, Bóng đá,…Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu của thành phố đã có một số công trình đủ tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu cấp quốc gia, khu vực và châu lục; trở thành điểm đến uy tín, hấp dẫn của các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế.

Năm 2025, Hải Phòng đã tổ chức thành công 2 giải lớn là Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á và Giải Đua thuyền Rowing - Canoeing châu Á, thu hút vận động viên và huấn luyện viên của gần 30 quốc gia. Thể thao Hải Phòng ghi dấu ấn đặc biệt qua những gương mặt tiêu biểu gồm Xạ thủ Nguyễn Quang Huy, Huy chương Vàng ASIAD 2023 (bắn súng); Phạm Thị Thu (Lặn), Hoàng Văn Nam (Vật), Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung) dành được nhiều Huy chương Vàng SEA Games, cùng các lớp vận động viên tiêu biểu khác, như: Nguyễn Cao Sơn, Phạm Thị Huế, Nguyễn Hữu Việt, Phan Thị Hà Thanh…