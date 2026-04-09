Số hóa - Xe

Steam sắp dự đoán FPS, game thủ khỏi lo cấu hình

Steam có thể sớm hiển thị FPS dự kiến dựa trên phần cứng thực tế, giúp người chơi biết rõ hiệu năng trước khi mua game.

Nền tảng Steam được cho là đang phát triển một tính năng hoàn toàn mới cho phép “tiên đoán” hiệu năng game dựa trên phần cứng của người dùng, mở ra khả năng giúp game thủ biết trước mức FPS dự kiến trước khi quyết định mua một tựa game.
Thông tin này được phát hiện trên diễn đàn ResetEra khi một đoạn mã mới xuất hiện trong bản cập nhật, cho thấy người dùng có thể nhập cấu hình CPU, GPU và RAM để xem biểu đồ tốc độ khung hình dự kiến dựa trên dữ liệu thực tế từ cộng đồng.
Động thái này được đánh giá là bước tiến quan trọng của Valve trong việc thu hẹp khoảng cách giữa cấu hình yêu cầu do nhà phát triển công bố và hiệu năng thực tế vốn có thể chênh lệch rất lớn trên hệ sinh thái PC đa dạng.
Trên thực tế, Valve từ lâu đã thu thập dữ liệu phần cứng từ người dùng, và gần đây còn xin phép ghi nhận FPS ẩn danh trên hệ điều hành SteamOS nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc phân tích khả năng tương thích của game.
Song song với đó, nền tảng này cũng đã cho phép người dùng đính kèm thông số hệ thống vào phần đánh giá, giúp các nhận xét về hiệu năng trở nên minh bạch và hữu ích hơn thay vì chỉ mang tính cảm tính như trước đây.
Nếu được triển khai rộng rãi, đặc biệt trên các thiết bị như Steam Deck, tính năng dự đoán FPS sẽ giúp người chơi dễ dàng lựa chọn game phù hợp với phần cứng, đồng thời bổ trợ cho hệ thống “Verified” vốn đang được sử dụng để đánh giá mức độ tối ưu game.
Tuy nhiên, việc dự đoán chính xác FPS không phải bài toán đơn giản khi hiệu năng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thiết lập đồ họa, độ phân giải, mod hay các công nghệ như DLSS và FSR, đòi hỏi Valve phải chuẩn hóa dữ liệu rất kỹ để đảm bảo độ tin cậy.
Dù còn nhiều thách thức, nếu thành công, tính năng này có thể biến Steam thành một “công cụ tư vấn cấu hình” mạnh mẽ nhất hiện nay, giúp người dùng tránh mua nhầm game và tối ưu trải nghiệm trong bối cảnh phần cứng PC ngày càng phân mảnh.
