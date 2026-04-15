Game cướp biển Windrose gây sốt với 1,5 triệu wishlist

Windrose - tựa game sinh tồn cướp biển trên Steam đang “gây bão” với hơn 1,5 triệu wishlist, hứa hẹn trở thành bom tấn mới của làng game.

Tựa game sinh tồn phong cách cướp biển Windrose đang trở thành hiện tượng trên nền tảng Steam khi thu hút hơn 1,5 triệu lượt wishlist, một con số ấn tượng trước thềm ra mắt chính thức.
Ngay từ khi xuất hiện tại Steam Next Fest, trò chơi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 850.000 người tham gia trải nghiệm demo, đồng thời nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ cộng đồng game thủ.
Không chỉ gây sốt về mặt số liệu, Windrose còn được đánh giá cao nhờ khả năng tái hiện chân thực cảm giác tự do và hỗn loạn đặc trưng của thế giới cướp biển, điều mà nhiều tựa game cùng đề tài chưa thể làm trọn vẹn.
Sức hút của trò chơi càng trở nên rõ rệt khi vượt qua nhiều dự án lớn như Pragmata hay 007 First Light trên bảng xếp hạng wishlist, khẳng định vị thế đáng gờm trước ngày phát hành.
Trong bối cảnh dòng game cướp biển từng ghi dấu ấn với Assassin's Creed IV: Black Flag hay Sea of Thieves nhưng dần có dấu hiệu bão hòa, Windrose được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mới cho thể loại này.
Khác với lối chơi hành động thuần túy, Windrose tập trung vào yếu tố sinh tồn khi người chơi phải xây dựng căn cứ, quản lý thủy thủ đoàn, khai thác tài nguyên và phát triển mạng lưới giao thương giữa các phe phái.
Trò chơi cho phép trải nghiệm đơn hoặc co-op tối đa 4 người, kết hợp hệ thống chiến đấu souls-lite đòi hỏi tính toán chiến thuật cao, nơi mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng thất bại.
Dự kiến ra mắt dưới dạng Early Access vào ngày 14/4, Windrose đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành bom tấn mới, thổi luồng gió tươi mới vào thị trường game sinh tồn vốn đang cần một cú bứt phá.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
Thiên Trang (TH)
Bài liên quan

