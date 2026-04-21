Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Máy chơi game Linux 35 triệu cháy hàng ngay ngày đầu

Số hóa - Xe

Máy chơi game Linux 35 triệu cháy hàng ngay ngày đầu

Playnix - máy chơi game do EmuDeck phát triển - gây bất ngờ khi bán sạch ngay đợt đầu, dù giá hơn 35 triệu đồng và chạy hệ điều hành Linux.

Thiên Trang (TH)
Trong một diễn biến gây bất ngờ với giới công nghệ, EmuDeck - vốn nổi tiếng với phần mềm giả lập - đã tự phát triển máy chơi game mang tên Playnix và nhanh chóng “cháy hàng” ngay từ đợt mở bán đầu tiên.
Trong một diễn biến gây bất ngờ với giới công nghệ, EmuDeck - vốn nổi tiếng với phần mềm giả lập - đã tự phát triển máy chơi game mang tên Playnix và nhanh chóng “cháy hàng” ngay từ đợt mở bán đầu tiên.
Thiết bị này được định vị như một hệ máy chơi game mini chạy Linux, có thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu cấu hình mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với các console truyền thống.
Thiết bị này được định vị như một hệ máy chơi game mini chạy Linux, có thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu cấu hình mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với các console truyền thống.
Playnix sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 6 nhân, RAM 16GB và đặc biệt là GPU AMD Radeon RX 9060 XT 16GB, mang lại hiệu năng xử lý đồ họa vượt xa kích thước nhỏ bé của máy.
Playnix sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 6 nhân, RAM 16GB và đặc biệt là GPU AMD Radeon RX 9060 XT 16GB, mang lại hiệu năng xử lý đồ họa vượt xa kích thước nhỏ bé của máy.
Nhờ cấu hình này, thiết bị có thể chơi các tựa game nặng ở độ phân giải 4K với tốc độ 60fps, thậm chí được so sánh ngang ngửa với PlayStation 5 Pro và vượt cả Xbox Series X trong một số kịch bản.
Nhờ cấu hình này, thiết bị có thể chơi các tựa game nặng ở độ phân giải 4K với tốc độ 60fps, thậm chí được so sánh ngang ngửa với PlayStation 5 Pro và vượt cả Xbox Series X trong một số kịch bản.
Máy chạy hệ điều hành PlaynixOS tùy biến từ Linux, đồng thời hỗ trợ cài thêm Windows, SteamOS hoặc các nền tảng khác, mang lại sự linh hoạt cao cho người dùng.
Máy chạy hệ điều hành PlaynixOS tùy biến từ Linux, đồng thời hỗ trợ cài thêm Windows, SteamOS hoặc các nền tảng khác, mang lại sự linh hoạt cao cho người dùng.
Không chỉ mạnh về phần cứng, Playnix còn được tối ưu để tương thích hệ sinh thái Valve, đáp ứng tiêu chuẩn Steam Machine với khả năng vận hành mượt mà các tựa game trên Steam.
Không chỉ mạnh về phần cứng, Playnix còn được tối ưu để tương thích hệ sinh thái Valve, đáp ứng tiêu chuẩn Steam Machine với khả năng vận hành mượt mà các tựa game trên Steam.
Với mức giá khoảng 35,2 triệu đồng, sản phẩm không hề rẻ nhưng vẫn nhanh chóng hết hàng, cho thấy nhu cầu lớn đối với các hệ máy chơi game PC nhỏ gọn, hiệu năng cao.
Với mức giá khoảng 35,2 triệu đồng, sản phẩm không hề rẻ nhưng vẫn nhanh chóng hết hàng, cho thấy nhu cầu lớn đối với các hệ máy chơi game PC nhỏ gọn, hiệu năng cao.
Thành công ban đầu của Playnix cũng mở ra xu hướng mới khi các công ty phần mềm có thể tự phát triển phần cứng, cạnh tranh trực tiếp với những “ông lớn” console truyền thống trên thị trường.
Thành công ban đầu của Playnix cũng mở ra xu hướng mới khi các công ty phần mềm có thể tự phát triển phần cứng, cạnh tranh trực tiếp với những “ông lớn” console truyền thống trên thị trường.
Thiên Trang (TH)
Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT