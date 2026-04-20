Game ARPG mới gây sốt Steam, tham vọng thành bom tấn

Tựa game mới trên Steam gây chú ý với đồ họa dark fantasy ấn tượng, kết hợp gameplay từ nhiều bom tấn, hứa hẹn trở thành siêu phẩm ARPG đáng mong đợi.

Thiên Trang (TH)
Thị trường game PC đang xôn xao trước sự xuất hiện của Gods, Death, &amp; Reapers, một dự án mới được kỳ vọng sẽ tạo nên đột phá trong dòng game nhập vai hành động trên nền tảng Steam.
Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, trò chơi đã gây ấn tượng mạnh với phong cách đồ họa dark fantasy u ám, chi tiết cao, gợi nhớ đến những thế giới tăm tối trong các siêu phẩm cùng thể loại.
Bối cảnh game được xây dựng đa dạng từ đầm lầy hoang tàn, tàn tích cổ đại cho tới những sinh vật khổng lồ mang hình hài ác mộng, tạo nên trải nghiệm thị giác cuốn hút và đậm chất điện ảnh.
Không chỉ gây chú ý về mặt hình ảnh, gameplay của trò chơi còn được đánh giá cao khi kết hợp tinh hoa từ Diablo 4 và ARC Raiders, mang đến trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ cho game thủ.
Người chơi không chỉ tham gia các trận chiến chặt chém để thu thập trang bị, mà còn phải cạnh tranh trực tiếp với những người chơi khác trong cùng bản đồ trước khi tìm cách thoát ra an toàn với chiến lợi phẩm.
Điểm đáng chú ý là nhà phát triển Wolcen Studio đang hướng tới việc đưa cơ chế extraction vào dòng hack &amp; slash, một bước đi táo bạo có thể định hình xu hướng mới cho thị trường game ARPG trong tương lai.
Tuy nhiên, dự án này cũng khiến cộng đồng thận trọng khi trước đó studio từng gặp khó khăn với Wolcen: Lords of Mayhem, một tựa game khởi đầu ấn tượng nhưng không duy trì được phong độ lâu dài.
Với đợt thử nghiệm alpha dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4, Gods, Death, &amp; Reapers sẽ có cơ hội chứng minh tiềm năng thực sự, đồng thời trả lời câu hỏi liệu đây có phải là bom tấn tiếp theo của làng game thế giới hay không.
