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[GALLERY] Ngắm siêu phẩm Bugatti Mistral "hàng thửa" bình xăng bằng gốm sứ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ngắm siêu phẩm Bugatti Mistral "hàng thửa" bình xăng bằng gốm sứ

Chiếc siêu xe Bugatti Mistral mui trần cuối cùng kết hợp lớp sơn màu trắng trơn với sứ nung thật và những đường vẽ tay thể hiện hình dạng hình học ẩn bên trong.

Tâm Võ
Bugatti vừa hé lộ thêm một chiếc siêu xe W16 Mistral đặc biệt được "thửa riêng", độc đáo hơn bất kỳ phiên bản nào trước đây. Mẫu hypercar mui trần khổng lồ này sở hữu thân xe được trang trí bằng sứ cao cấp nhất, và hiệu quả mà nó mang lại thực sự ấn tượng.
Bugatti vừa hé lộ thêm một chiếc siêu xe W16 Mistral đặc biệt được "thửa riêng", độc đáo hơn bất kỳ phiên bản nào trước đây. Mẫu hypercar mui trần khổng lồ này sở hữu thân xe được trang trí bằng sứ cao cấp nhất, và hiệu quả mà nó mang lại thực sự ấn tượng.
Đây không phải lần đầu tiên Bugatti thử nghiệm với sứ trên một trong những chiếc xe của mình. Năm 2011, hãng đã làm điều tương tự với Veyron Grand Sport Vitesse, cho ra mắt L'Or Blanc, một chiếc xe được trang trí bằng chất liệu này và nhấn nhá bằng các chi tiết sơn màu trắng và xanh lam.
Đây không phải lần đầu tiên Bugatti thử nghiệm với sứ trên một trong những chiếc xe của mình. Năm 2011, hãng đã làm điều tương tự với Veyron Grand Sport Vitesse, cho ra mắt L'Or Blanc, một chiếc xe được trang trí bằng chất liệu này và nhấn nhá bằng các chi tiết sơn màu trắng và xanh lam.
Mẫu xe L'Or Blanc thời điểm đó đó lấy cảm hứng từ một chiếc bình sứ trắng do nhà thiết kế người Ý Enzo Mari tạo ra cho KPM, những nét vẽ màu xanh lam uyển chuyển của ông đã trở thành nền tảng cho các họa tiết vẽ tay trên Veyron.
Mẫu xe L'Or Blanc thời điểm đó đó lấy cảm hứng từ một chiếc bình sứ trắng do nhà thiết kế người Ý Enzo Mari tạo ra cho KPM, những nét vẽ màu xanh lam uyển chuyển của ông đã trở thành nền tảng cho các họa tiết vẽ tay trên Veyron.
Còn chiếc Bugatti Mistral mui trần mới này, có tên chính thức là Blanc Éternel, một lần nữa được tạo ra với sự hỗ trợ của nhà sản xuất gốm sứ Đức Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). Phần lớn thân xe được sơn một màu trắng khá đơn giản.
Còn chiếc Bugatti Mistral mui trần mới này, có tên chính thức là Blanc Éternel, một lần nữa được tạo ra với sự hỗ trợ của nhà sản xuất gốm sứ Đức Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). Phần lớn thân xe được sơn một màu trắng khá đơn giản.
Tuy nhiên, sứ thật đã được sử dụng cho các chi tiết khảm trên nắp máy, nắp dầu, nắp bình xăng và các huy hiệu EB. Hai miếng sứ ốp nắp động cơ của Bugatti Mistral cũng mang logo vương trượng hoàng gia của KPM Berlin.
Tuy nhiên, sứ thật đã được sử dụng cho các chi tiết khảm trên nắp máy, nắp dầu, nắp bình xăng và các huy hiệu EB. Hai miếng sứ ốp nắp động cơ của Bugatti Mistral cũng mang logo vương trượng hoàng gia của KPM Berlin.
Việc sản xuất những chi tiết này đòi hỏi kỹ thuật chế tạo tỉ mỉ, vì sứ co lại khoảng 17% trong quá trình nung, có nghĩa là mỗi bộ phận phải được làm lớn hơn kích thước cần thiết trước khi nung để có thể lắp ráp hoàn hảo sau khi hoàn thiện. Sau khi Bugatti phủ lớp sơn trắng, hàng chục đường kẻ đen phức tạp được vẽ thủ công.
Việc sản xuất những chi tiết này đòi hỏi kỹ thuật chế tạo tỉ mỉ, vì sứ co lại khoảng 17% trong quá trình nung, có nghĩa là mỗi bộ phận phải được làm lớn hơn kích thước cần thiết trước khi nung để có thể lắp ráp hoàn hảo sau khi hoàn thiện. Sau khi Bugatti phủ lớp sơn trắng, hàng chục đường kẻ đen phức tạp được vẽ thủ công.
Thay vì tái tạo thiết kế đường phản chiếu của Veyron, Blanc Éternel sử dụng những đường kẻ mảnh đó để phác họa bố cục bề mặt kỹ thuật số NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) bên dưới của Mistral, làm lộ ra cấu trúc hình học thường bị che khuất bên dưới lớp sơn hoàn thiện.
Thay vì tái tạo thiết kế đường phản chiếu của Veyron, Blanc Éternel sử dụng những đường kẻ mảnh đó để phác họa bố cục bề mặt kỹ thuật số NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) bên dưới của Mistral, làm lộ ra cấu trúc hình học thường bị che khuất bên dưới lớp sơn hoàn thiện.
Các chi tiết bằng sứ trên siêu phẩm Bugatti Mistral "hàng thửa" này cũng được sử dụng nhiều trong cabin trên cần số, tấm che loa, tay vịn trung tâm, tấm đệm đầu gối và các công tắc cửa sổ.
Các chi tiết bằng sứ trên siêu phẩm Bugatti Mistral "hàng thửa" này cũng được sử dụng nhiều trong cabin trên cần số, tấm che loa, tay vịn trung tâm, tấm đệm đầu gối và các công tắc cửa sổ.
Họa tiết đường kẻ đen cũng tiếp tục trên lớp bọc da màu trắng, sử dụng một quy trình mới được phát triển, trong đó mỗi phần da được che phủ bằng tay trước khi các họa tiết được vẽ trực tiếp lên bề mặt.
Họa tiết đường kẻ đen cũng tiếp tục trên lớp bọc da màu trắng, sử dụng một quy trình mới được phát triển, trong đó mỗi phần da được che phủ bằng tay trước khi các họa tiết được vẽ trực tiếp lên bề mặt.
Bugatti và KPM cũng đánh dấu sự hợp tác giữa 2 hãng bằng bộ sưu tập sứ Blanc Éternel phiên bản giới hạn, bao gồm cốc To-Drive và cốc Aviator của KPM với hai kích cỡ, được sản xuất giới hạn chỉ 1.000 chiếc thủ công.
Bugatti và KPM cũng đánh dấu sự hợp tác giữa 2 hãng bằng bộ sưu tập sứ Blanc Éternel phiên bản giới hạn, bao gồm cốc To-Drive và cốc Aviator của KPM với hai kích cỡ, được sản xuất giới hạn chỉ 1.000 chiếc thủ công.
Tổng số lượng sản xuất của siêu xe Bugatti W16 Mistral chỉ giới hạn ở 99 chiếc, và việc sản xuất đã kết thúc trong những tuần gần đây. Mức giá xe vẫn là ẩn số.
Tổng số lượng sản xuất của siêu xe Bugatti W16 Mistral chỉ giới hạn ở 99 chiếc, và việc sản xuất đã kết thúc trong những tuần gần đây. Mức giá xe vẫn là ẩn số.
Video: Giới thiệu siêu phẩm Bugatti Mistral "hàng thửa" bình xăng bằng gốm sứ.
Tâm Võ
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