Zuckerberg tạo “bản sao AI” để đi họp thay?

CEO Meta được cho là phát triển bản sao AI có thể tham gia họp thay mình, mở ra cách làm việc mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Thiên Trang (th)
Thông tin Mark Zuckerberg đang phát triển một “bản sao AI” của chính mình để tham gia họp thay đang khiến giới công nghệ toàn cầu xôn xao.
Theo các nguồn tin quốc tế, CEO của Meta không chỉ xây dựng trợ lý AI cá nhân mà còn tiến xa hơn với một “CEO agent” có khả năng đại diện cho ông trong các cuộc họp nội bộ.
Ý tưởng này nhằm giải quyết bài toán quá tải công việc, khi người đứng đầu doanh nghiệp phải tham gia hàng loạt cuộc họp mỗi ngày nhưng không phải nội dung nào cũng cần sự hiện diện trực tiếp.
Bản sao AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu giọng nói, hình ảnh và phong cách giao tiếp của Zuckerberg, từ đó tái hiện cách ông trao đổi, phản hồi và đưa ra quan điểm trong từng tình huống.
Điểm đặc biệt là hệ thống này có thể truy xuất nhanh dữ liệu nội bộ, giúp trả lời câu hỏi hoặc đưa ra gợi ý theo thời gian thực, giống như một phiên bản số của CEO.
Theo Financial Times, việc triển khai AI đại diện lãnh đạo có thể giúp rút ngắn quy trình ra quyết định và tăng hiệu quả giao tiếp trong tổ chức.
Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tính xác thực, quyền riêng tư và mức độ phụ thuộc vào AI trong quản trị doanh nghiệp hiện đại.
Dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu thành công, “bản sao AI” của Zuckerberg có thể mở ra xu hướng mới, nơi lãnh đạo doanh nghiệp tồn tại song song cả trong thế giới thực lẫn không gian số.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Bài liên quan

