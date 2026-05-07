Meta lãi khủng nhưng vẫn “đốt” 4 tỷ USD mỗi quý

Meta tiếp tục ghi nhận lợi nhuận hàng chục tỷ USD nhưng vẫn chi mạnh cho AI và thực tế ảo, với mức lỗ hàng quý lên tới 4 tỷ USD gây lo ngại.

Thiên Trang (TH)
Meta tiếp tục gây chú ý khi vừa công bố lợi nhuận khổng lồ nhưng vẫn đều đặn “đốt” khoảng 4 tỷ USD mỗi quý cho các dự án công nghệ dài hạn.
Trong báo cáo tài chính mới nhất, bộ phận Reality Labs - nơi phát triển kính thực tế ảo và tăng cường - tiếp tục ghi nhận khoản lỗ lớn, nâng tổng mức thua lỗ lên 83,5 tỷ USD kể từ năm 2021.
Dù con số này không còn gây bất ngờ, quy mô kéo dài của khoản lỗ cho thấy Meta đang chấp nhận hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để theo đuổi tham vọng công nghệ tương lai.
Song song đó, công ty còn chuẩn bị tăng mạnh chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo, với ngân sách dự kiến từ 125 đến 145 tỷ USD trong năm 2026.
Theo CEO Mark Zuckerberg, phần lớn chi phí tăng đến từ hạ tầng AI và giá linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ phục vụ các mô hình tính toán quy mô lớn.
Dù chi tiêu khổng lồ, Meta vẫn duy trì nền tảng tài chính vững chắc khi đạt lợi nhuận ròng 26,8 tỷ USD trong quý gần nhất, tăng 61% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, việc mở rộng đầu tư để cạnh tranh với các đối thủ như OpenAI hay Anthropic đang khiến áp lực chi phí ngày càng lớn và khó kiểm soát.
Giới đầu tư vì vậy bắt đầu lo ngại rằng dù Meta vẫn kiếm tiền tốt từ quảng cáo, “hóa đơn AI” trong tương lai có thể tiếp tục phình to và ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp.
