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[GALLERY] Hai thế hệ cầu Đuống song hành trước cuộc chuyển giao lịch sử

Xã hội

[GALLERY] Hai thế hệ cầu Đuống song hành trước cuộc chuyển giao lịch sử

Cầu Đuống mới dự kiến cơ bản hoàn thành vào tháng 9, từng bước thay thế cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam và xóa “nút thắt cổ chai” trên tuyến vận tải thủy.

Thúy Hồng
Cầu Đuống mới, thuộc địa bàn xã Phù Đổng (Hà Nội), đang bước vào giai đoạn thi công gấp rút. Công trình có tổng mức đầu tư 1.848 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2023. (Ảnh: Văn Đoan)
Cầu Đuống mới, thuộc địa bàn xã Phù Đổng (Hà Nội), đang bước vào giai đoạn thi công gấp rút. Công trình có tổng mức đầu tư 1.848 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2023. (Ảnh: Văn Đoan)
Cây cầu mới nằm cách cầu Đuống cũ khoảng 100m về phía hạ lưu, thuộc Dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống.(Ảnh: Văn Đoan)
Cây cầu mới nằm cách cầu Đuống cũ khoảng 100m về phía hạ lưu, thuộc Dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống.(Ảnh: Văn Đoan)
Dự án gồm hai hợp phần, trong đó cầu đường sắt có tổng chiều dài khoảng 1.000m. Hợp phần xây dựng cầu đường bộ mới dài khoảng 700m, đồng thời đầu tư hệ thống nút giao và đường dẫn ở hai đầu cầu.(Ảnh: Văn Đoan)
Dự án gồm hai hợp phần, trong đó cầu đường sắt có tổng chiều dài khoảng 1.000m. Hợp phần xây dựng cầu đường bộ mới dài khoảng 700m, đồng thời đầu tư hệ thống nút giao và đường dẫn ở hai đầu cầu.(Ảnh: Văn Đoan)
Đến giữa tháng 7/2026, các nhịp chính của cầu Đuống mới đã tiến sát nhau, công trình bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất. Theo kế hoạch, cầu dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 9/2026.(Ảnh: Văn Đoan)
Đến giữa tháng 7/2026, các nhịp chính của cầu Đuống mới đã tiến sát nhau, công trình bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất. Theo kế hoạch, cầu dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 9/2026.(Ảnh: Văn Đoan)
Nhìn từ cầu Đuống cũ, công trình mới với các trụ cầu và nhịp cầu lớn đang dần hoàn thiện. Khi đưa vào sử dụng, cầu mới sẽ thay thế chức năng giao thông đường bộ của cây cầu đã tồn tại hơn một thế kỷ.(Ảnh: Văn Đoan)
Nhìn từ cầu Đuống cũ, công trình mới với các trụ cầu và nhịp cầu lớn đang dần hoàn thiện. Khi đưa vào sử dụng, cầu mới sẽ thay thế chức năng giao thông đường bộ của cây cầu đã tồn tại hơn một thế kỷ.(Ảnh: Văn Đoan)
Những ngày này, không khí làm việc trên công trường diễn ra khẩn trương khi đội ngũ kỹ sư, công nhân tập trung thi công các hạng mục còn lại. Nhiều vị trí trên mặt cầu đang được đồng loạt triển khai để bảo đảm tiến độ chung của dự án.(Ảnh: Văn Đoan)
Những ngày này, không khí làm việc trên công trường diễn ra khẩn trương khi đội ngũ kỹ sư, công nhân tập trung thi công các hạng mục còn lại. Nhiều vị trí trên mặt cầu đang được đồng loạt triển khai để bảo đảm tiến độ chung của dự án.(Ảnh: Văn Đoan)
Bên cạnh cầu đường bộ, dự án còn xây dựng cầu đường sắt mới với tổng chiều dài khoảng 1.000m, từ Km9+075 đến Km10+075.(Ảnh: Văn Đoan)
Bên cạnh cầu đường bộ, dự án còn xây dựng cầu đường sắt mới với tổng chiều dài khoảng 1.000m, từ Km9+075 đến Km10+075.(Ảnh: Văn Đoan)
Phần cầu đường bộ mới có chiều dài khoảng 700m, được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng lớn qua sông Đuống. Công trình cũng là một hạng mục quan trọng trong dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy qua khu vực.(Ảnh: Văn Đoan)
Phần cầu đường bộ mới có chiều dài khoảng 700m, được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng lớn qua sông Đuống. Công trình cũng là một hạng mục quan trọng trong dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy qua khu vực.(Ảnh: Văn Đoan)
Nằm bên cạnh công trình mới là cầu Đuống cũ, cây cầu đã tồn tại 124 năm và hiện vẫn phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Mặt cầu hẹp trong khi lượng phương tiện qua lại lớn khiến khu vực này thường chịu áp lực giao thông.(Ảnh: Văn Đoan)
Nằm bên cạnh công trình mới là cầu Đuống cũ, cây cầu đã tồn tại 124 năm và hiện vẫn phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Mặt cầu hẹp trong khi lượng phương tiện qua lại lớn khiến khu vực này thường chịu áp lực giao thông.(Ảnh: Văn Đoan)
Khoảng sáng thông thuyền hạn chế của cầu Đuống cũ từ lâu được xem là điểm nghẽn trên tuyến vận tải thủy. Việc xây dựng cầu mới cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải qua sông Đuống.(Ảnh: Văn Đoan)
Khoảng sáng thông thuyền hạn chế của cầu Đuống cũ từ lâu được xem là điểm nghẽn trên tuyến vận tải thủy. Việc xây dựng cầu mới cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải qua sông Đuống.(Ảnh: Văn Đoan)
Sau hơn một thế kỷ khai thác, nhiều hạng mục của cầu Đuống cũ đã xuống cấp. Một số vị trí trên mặt cầu bị hư hỏng, phải sử dụng các tấm thép để che phủ và duy trì việc lưu thông.(Ảnh: Văn Đoan)
Sau hơn một thế kỷ khai thác, nhiều hạng mục của cầu Đuống cũ đã xuống cấp. Một số vị trí trên mặt cầu bị hư hỏng, phải sử dụng các tấm thép để che phủ và duy trì việc lưu thông.(Ảnh: Văn Đoan)
Sau khi cầu Đuống mới hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu cũ dự kiến sẽ được tháo dỡ. Công trình mới được kỳ vọng giải quyết điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu kết nối qua sông Đuống.(Ảnh: Văn Đoan)
Sau khi cầu Đuống mới hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu cũ dự kiến sẽ được tháo dỡ. Công trình mới được kỳ vọng giải quyết điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu kết nối qua sông Đuống.(Ảnh: Văn Đoan)
Video: Tiến độ dự án cầu Đuống sắp thông xe tháng 9/2026. Nguồn: Đô thị 24h.
Thúy Hồng
#Xây dựng cầu Đuống mới #Nâng cấp tuyến vận tải thủy #Giải quyết điểm nghẽn giao thông #Thay thế cầu cũ hơn một thế kỷ #Phát triển hạ tầng giao thông Hà Nội

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