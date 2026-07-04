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[GALLERY] Chi tiết xe ga Suzuki Burgman 15 hiện đại, giá từ 70 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết xe ga Suzuki Burgman 15 hiện đại, giá từ 70 triệu đồng

Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ga Burgman 15 tại thị trường Philippines, đánh dấu sự xuất hiện của một cái tên mới trong phân khúc maxi scooter cỡ nhỏ.

Tâm Võ
Trước thị trường Philippines, Suzuki Burgman 15 2026 mới từng nhiều lần được nhắc tới khi xuất hiện thông tin đăng ký tại Indonesia, khiến không ít người dự đoán đây sẽ là quốc gia đầu tiên đón nhận mẫu xe này. Tuy nhiên, Suzuki lại lựa chọn Philippines làm điểm khởi đầu cho hành trình của Burgman 15 tại khu vực Đông Nam Á.
Trước thị trường Philippines, Suzuki Burgman 15 2026 mới từng nhiều lần được nhắc tới khi xuất hiện thông tin đăng ký tại Indonesia, khiến không ít người dự đoán đây sẽ là quốc gia đầu tiên đón nhận mẫu xe này. Tuy nhiên, Suzuki lại lựa chọn Philippines làm điểm khởi đầu cho hành trình của Burgman 15 tại khu vực Đông Nam Á.
Về thiết kế, mẫu xe tay ga Suzuki Burgman 15 mang phong cách maxi scooter lịch lãm và thực dụng. Xe sử dụng nhiều đường nét bo tròn mềm mại thay vì các mảng cắt xẻ góc cạnh thường thấy trên những mẫu xe thiên về thể thao.
Về thiết kế, mẫu xe tay ga Suzuki Burgman 15 mang phong cách maxi scooter lịch lãm và thực dụng. Xe sử dụng nhiều đường nét bo tròn mềm mại thay vì các mảng cắt xẻ góc cạnh thường thấy trên những mẫu xe thiên về thể thao.
Phần đầu xe vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Burgman, gợi liên tưởng đến đàn anh Burgman 400, nhờ đó tạo cảm giác cao cấp và bề thế hơn so với các mẫu scooter 150cc thông thường cùng phân khúc.
Phần đầu xe vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Burgman, gợi liên tưởng đến đàn anh Burgman 400, nhờ đó tạo cảm giác cao cấp và bề thế hơn so với các mẫu scooter 150cc thông thường cùng phân khúc.
Suzuki Burgman 15 2026 được bổ sung đồng hồ TFT kỹ thuật số 4,2 inch tương tự Suzuki Access 125. Nó sẽ hỗ trợ người dùng kết nối với điện thoại thông minh để sử dụng một số tính năng tra cứu thông tin xe, báo cuộc gọi, tin nhắn…
Suzuki Burgman 15 2026 được bổ sung đồng hồ TFT kỹ thuật số 4,2 inch tương tự Suzuki Access 125. Nó sẽ hỗ trợ người dùng kết nối với điện thoại thông minh để sử dụng một số tính năng tra cứu thông tin xe, báo cuộc gọi, tin nhắn…
Burgman 15 mới cũng được nâng cấp với khóa thông minh smartkey và vị trí đổ xăng được dời ra phía đèn hậu, rất độc đáo. Cốp xe dưới yên được tăng nhẹ dung tích từ 21,2 lít thành 24,6 lít, để có thể chứa được nhiều vật dụng hơn và tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi.
Burgman 15 mới cũng được nâng cấp với khóa thông minh smartkey và vị trí đổ xăng được dời ra phía đèn hậu, rất độc đáo. Cốp xe dưới yên được tăng nhẹ dung tích từ 21,2 lít thành 24,6 lít, để có thể chứa được nhiều vật dụng hơn và tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi.
Ngoài ra chiều cao yên xe của Suzuki Burgman 15 2026 được xem là khá phù hợp với thể hình của người châu Á. Xe sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn bộ, đi kèm đèn passing và đèn cảnh báo nguy hiểm, hỗ trợ tối đa khi di chuyển trong nhiều điều kiện khác nhau.
Ngoài ra chiều cao yên xe của Suzuki Burgman 15 2026 được xem là khá phù hợp với thể hình của người châu Á. Xe sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn bộ, đi kèm đèn passing và đèn cảnh báo nguy hiểm, hỗ trợ tối đa khi di chuyển trong nhiều điều kiện khác nhau.
Burgman 15 sử dụng phuộc ống lồng trước, phuộc sau dạng lò xo trụ. Xe sử dụng bộ vành 14 inch ở cả bánh trước và sau, giúp tăng độ ổn định khi vận hành, cộng nghệ hiện đại cho mẫu xe tay ga này chính là hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control, cảm biến áp suất lốp TPMS và phanh ABS hai kênh.
Burgman 15 sử dụng phuộc ống lồng trước, phuộc sau dạng lò xo trụ. Xe sử dụng bộ vành 14 inch ở cả bánh trước và sau, giúp tăng độ ổn định khi vận hành, cộng nghệ hiện đại cho mẫu xe tay ga này chính là hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control, cảm biến áp suất lốp TPMS và phanh ABS hai kênh.
Sức mạnh của Burgman 15 đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 149 cc, làm mát bằng dung dịch và trang bị hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ cho công suất tối đa 10,6 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số vô cấp CVT.
Sức mạnh của Burgman 15 đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 149 cc, làm mát bằng dung dịch và trang bị hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ cho công suất tối đa 10,6 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số vô cấp CVT.
Có thể thấy công suất xe chưa thực sự ấn tượng, nhưng nó giúp Burgman 15 tăng tốc nhanh hơn ở dải tốc độ &lt;60km, rất tốt khi cần vượt các xe lớn hoặc lấy lại tốc độ sau khi phanh. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe được công bố vào khoảng 43,6 km/lít, khá ấn tượng trong phân khúc.
Có thể thấy công suất xe chưa thực sự ấn tượng, nhưng nó giúp Burgman 15 tăng tốc nhanh hơn ở dải tốc độ <60km, rất tốt khi cần vượt các xe lớn hoặc lấy lại tốc độ sau khi phanh. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe được công bố vào khoảng 43,6 km/lít, khá ấn tượng trong phân khúc.
Tại thị trường Philippines, mẫu xe tay ga Suzuki Burgman 15 được bán với mức giá 165.000 peso, (tương đương khoảng 70,5 triệu đồng). khi quy đổi sang tiền Việt. Dự đoán sau Philippines, mẫu xe này sẽ được bán ra tại nhiều thị trường Đông Nam Á khác, nhưng chưa chắc đã về Việt Nam.
Tại thị trường Philippines, mẫu xe tay ga Suzuki Burgman 15 được bán với mức giá 165.000 peso, (tương đương khoảng 70,5 triệu đồng). khi quy đổi sang tiền Việt. Dự đoán sau Philippines, mẫu xe này sẽ được bán ra tại nhiều thị trường Đông Nam Á khác, nhưng chưa chắc đã về Việt Nam.
Video: Giới thiệu mẫu mẫu xe tay ga Suzuki Burgman 15 2026 mới.
Tâm Võ
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