FDA siết việc sử dụng thực phẩm bổ sung fluoride cho trẻ vì rủi ro sức khỏe

Theo hướng dẫn mới công bố ngày 31/10 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), fluoride không còn được khuyến nghị sử dụng cho trẻ dưới 3 tuổi.

FDA vừa thông báo siết chặt việc sử dụng các sản phẩm bổ sung fluoride dành cho trẻ em. FDA viện dẫn những bằng chứng mới cho thấy hợp chất này có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe, đặc biệt ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và nhận thức.

Theo hướng dẫn mới công bố ngày 31/10 của FDA, fluoride không còn được khuyến nghị sử dụng cho trẻ dưới 3 tuổi, cũng như cho những trẻ lớn hơn nếu không có nguy cơ cao bị sâu răng. Trước đây, các bác sĩ có thể kê đơn fluoride cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên nhằm tăng cường men răng và ngăn ngừa sâu răng.

Ảnh minh hoạ/Internet

FDA cho biết quyết định này là một phần trong nỗ lực của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. nhằm rà soát lại tính an toàn của các hợp chất hóa học phổ biến trong chăm sóc răng miệng. Tuy nhiên, thay vì yêu cầu rút sản phẩm khỏi thị trường như dự kiến trước đó, FDA chỉ gửi thư cảnh báo tới 4 công ty sản xuất, yêu cầu họ tuân thủ giới hạn mới.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm viên nén, viên ngậm và dung dịch nhỏ fluoride, thường được dùng cho trẻ em sống ở khu vực có nồng độ fluoride thấp trong nguồn nước sinh hoạt. FDA đã công bố một phân tích khoa học mới, kết luận rằng lợi ích của fluoride đối với răng trẻ nhỏ là rất hạn chế, trong khi các dữ liệu mới cho thấy mối liên hệ giữa việc bổ sung fluoride và các vấn đề về đường ruột, tăng cân và suy giảm nhận thức.

"Cơ chế diệt khuẩn của fluoride có thể đồng thời tác động đến hệ vi sinh vật đường ruột, gây ra những hệ quả sức khỏe ngoài ý muốn", FDA cảnh báo trong thông cáo. Cơ quan này cũng gửi thư cảnh báo đến các nha sĩ và chuyên gia y tế, khuyến nghị thận trọng khi kê đơn các sản phẩm fluoride cho trẻ.

Hiện có khoảng 200 triệu người, tương đương gần 67% dân số Mỹ, tiếp cận với nguồn nước có chứa Fluoride. Ảnh minh họa/Internet

Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA) phản đối đánh giá của FDA, cho rằng fluoride ở liều lượng được kê bởi nha sĩ vẫn an toàn và việc hạn chế sử dụng có thể khiến tỷ lệ sâu răng ở trẻ em - đặc biệt tại các vùng nông thôn không có nước fluor hóa - tăng mạnh.

Năm 1945, Fluoride lần đầu tiên được đưa vào hệ thống nước của Mỹ nhằm ngăn ngừa tình trạng sâu răng ở trẻ em và tình trạng mất răng ở người lớn. Hiện có khoảng 200 triệu người, tương đương gần 67% dân số Mỹ, tiếp cận với nguồn nước có chứa Fluoride. Ngoài ra, khoáng chất này còn có trong kem đánh răng và nước súc miệng. Các chất bổ sung Fluoride dưới dạng thuốc nhỏ giọt và viên nén cũng có thể được kê đơn cho trẻ em có nguy cơ sâu răng cao hoặc sống ở những khu vực có nồng độ Fluoride thấp.

Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra xung quanh những tác động tiềm ẩn của Fluoride đối với hệ thần kinh. Bộ trưởng Kennedy, một cựu luật sư môi trường, từ lâu đã chỉ trích việc thêm fluoride vào nguồn nước, gọi đây là "một chất độc thần kinh nguy hiểm" liên quan đến nhiều rủi ro sức khỏe. Ông cũng đang thúc đẩy kế hoạch chấm dứt việc fluor hóa nước trên toàn nước Mỹ.

Hồi tháng 3 năm nay, bang Utah của Mỹ trở thành bang đầu tiên cấm bổ sung Fluoride vào nước uống công cộng. Một số bang khác cũng có những hành động ngăn việc đưa Fluoride vào nước uống. Trong khi đó, tại châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới, Fluoride hoàn toàn không được thêm vào nước uống.

Hồi tháng 5, FDA đã thông báo về việc thực hiện các biện pháp loại bỏ các sản phẩm thuốc fluoride dạng uống theo toa dành cho trẻ em khỏi thị trường vào cuối tháng 10. Khác với kem đánh răng hoặc nước súc miệng có chứa fluoride, những sản phẩm này được trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi nuốt vào. FDA chưa phê duyệt các sản phẩm này. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng fluoride khi nuốt vào có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, điều này đặc biệt đáng lo ngại khi xét đến sự phát triển sớm của hệ vi sinh đường ruột ở trẻ em. Nghiên cứu cũng gợi ý mối liên hệ giữa fluoride với các rối loạn tuyến giáp, tăng cân và có thể làm giảm chỉ số IQ.