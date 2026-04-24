Cận cảnh UAV Anduril "cơn thịnh nộ" trên không của Quân đội Mỹ

Anduril YFQ-44A được đặt tên là Furry - Cơn thịnh nộ sẽ nhận lệnh xuất kích bay theo đội hình và tác chiến bán tự động phối thuộc với tiêm kích chủ thể.

Các phi công thuộc Không quân Mỹ đã vận hành một máy bay không người lái chiến đấu bán tự hành chạy bằng động cơ phản lực trong một loạt các chuyến bay tác chiến gần đây, thúc đẩy chương trình Máy bay Chiến đấu Hợp tác của lực lượng này. Đơn vị đã tiến hành thử nghiệm thực tế với máy bay YFQ-44A Fury của Anduril tại Căn cứ Edwards, nhằm mục đích ứng dụng “các nguyên tắc của Hệ thống Thu thập Tác chiến mới”.
Không quân Mỹ muốn tạo ra một phi đội gồm ít nhất 1.000 máy bay không người lái tự hành ( CCA) điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo để bay cùng các máy bay có người lái như F-22, F-35 và máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47.
Nó có thiết kế dạng mô-đun cho phép cấu hình lại tải trọng nhanh chóng (RF, IR) và sở hữu các thông số kỹ thuật như tốc độ cận âm cao (khoảng Mach 0.95), kích thước bằng khoảng một nửa so với F-16 và giới hạn chịu lực ~9G.
Chiếc UAV bán tự hành này có chiều dài thân 6m, sải cánh rộng 5,18m được thiết kế để sử dụng các thành phần từ sản phẩm thương mại tạo cho nó một khả năng cung ứng sẵn khắp và giảm đáng kể chi phí thiết kế, chế tạo.
Kiểu thiết kế khí động học tối ưu cùng với trọng lượng nhẹ có thể giúp Fury đạt đến trần bay ở độ cao 15km, đồng thời sở hữu tốc độ tối đa cận âm Mach 0.95.
Động cơ phản lực cánh quạt đơn Williams FJ44-4M (thường được sử dụng trong máy bay phản lực thương mại). Với sức mạnh này, Fury có khả năng mang theo các tên lửa không đối không như AIM-120 AMRAAM.
Anduril cho biết động cơ này là loại thường được sử dụng trong các máy bay phản lực thương mại. Vì vậy họ đã rất nhanh cho ra nguyên mẫu bay thử. Quá trình sản xuất chỉ mới bắt đầu vào tháng 3/2026 tại nhà máy Arsenal-1 mới ở Ohio.
Hiện tại, nguyên mẫu này đã hoàn thiện, đưa vào bay thử đã cất cánh, hạ cánh và xoay chuyển máy bay trong suốt cuộc tập trận, đồng thời thực hiện các công tác kiểm tra và cấp phép trước và sau chuyến bay, nạp và dỡ vũ khí cũng như điều khiển trực tiếp máy bay trong quá trình di chuyển trên đường băng và bay.
Theo thông cáo báo chí của Không quân Mỹ, cuộc diễn tập này thể hiện bước tiến hướng tới "thử nghiệm do người điều khiển thực hiện" nhằm tìm ra các phương pháp đẩy nhanh quá trình phát triển năng lực. Họ đặt ra mục tiêu có thể sử dụng nhiều UAV như vậy trong đội hình chứ không đơn thuần là tác chiến phối thuộc 1-1.
Phi công điều khiển tiêm kích sẽ là người trực tiếp điều phối, quyết định thời điểm tấn công. Trong khi đó các tham số chiến đấu cũng có thể được thiết lập trước khi các UAV phối thuộc này xuất kích, đồng thời được cập nhật thời gian thực thông qua hệ thống kiểm soát chiến trường đồng bộ.
Phó chủ tịch phụ trách năng lực không quân tự hành Mark Shushnar cho biết, các nhân viên vận hành EOU đã sử dụng một máy tính xách tay chuyên dụng để tải lên kế hoạch nhiệm vụ, khởi động quá trình lăn bánh và cất cánh tự động, điều khiển máy bay đang bay và quản lý dữ liệu sau chuyến bay, loại bỏ nhu cầu về cơ sở hạ tầng cố định của một trạm lớn, đã được thiết lập từ trước.
Shushnar nhấn mạnh rằng YFQ-44A Fury được thiết kế để dễ bảo trì với một kíp lái nhỏ so với các máy bay không người lái truyền thống. Ông cho biết cuộc diễn tập đã chứng minh điều đó. Chỉ với vài ngày huấn luyện, một nhóm nhỏ nhân viên bảo trì của EOU đã có thể bảo dưỡng máy bay giữa các chuyến bay.
Việc lập trình, lên kế hoạch có thể được ấn định trước nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, các UAV này sẽ không cần người trực tiếp điều hướng mà sẽ bay theo chiến đấu cơ ủy nhiệm hợp tác theo các kịch bản được lựa chọn và phát động tấn công khi có mệnh lệnh từ phi công.
Chi tiết cấu hình năng lực và phương thức tác chiến của UAV bán tự hành YFQ-44A Fury.
USAF, Anduril
#Phát triển UAV chiến đấu Mỹ #UAV hợp tác với tiêm kích #Chương trình Máy bay Chiến đấu Hợp tác #UAV tự hành trí tuệ nhân tạo #Thiết kế khí động học và khả năng tác chiến #Ứng dụng công nghệ phản lực thương mại

Bài liên quan

