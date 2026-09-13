Exynos 2700 lộ điểm hiệu năng, Galaxy S27 gây chú ý

Điểm benchmark rò rỉ cho thấy Exynos 2700 trên Galaxy S27 có bước tiến lớn về hiệu năng, với thiết kế 2 nm và cấu hình 10 lõi đáng chú ý.

Samsung dường như đang chuẩn bị một bước tiến đáng kể cho dòng Galaxy S27 khi bộ xử lý Exynos 2700 bất ngờ xuất hiện trên Geekbench. Kết quả thử nghiệm mới cho thấy con chip được sản xuất trên tiến trình 2 nm có thể đạt 4.328 điểm đơn nhân và 14.700 điểm đa nhân trên Geekbench 6.7.1. Đây là những con số đủ gây chú ý nếu đặt trong bối cảnh Samsung đang muốn đưa Exynos trở lại cuộc đua chip cao cấp, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào giải pháp xử lý từ bên ngoài.

Exynos 2700 được cho là bộ xử lý mới sẽ xuất hiện trên dòng Galaxy S27 với tiến trình sản xuất 2 nm.

Theo thông tin rò rỉ, Exynos 2700 được phát triển để trở thành một trong những thành phần quan trọng của Galaxy S27, dự kiến trình làng vào đầu năm tới. Việc Samsung tự phát triển chip cũng mang ý nghĩa chiến lược khi thị trường smartphone đang chịu áp lực từ chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ và bộ xử lý. Nếu Exynos 2700 đạt được hiệu năng như các kết quả thử nghiệm ban đầu, Samsung sẽ có thêm lợi thế trong việc kiểm soát phần cứng và tối ưu hóa chip với chính những thiết bị Galaxy của mình. Tuy nhiên, điểm số Geekbench hiện tại vẫn chỉ nên xem là dữ liệu tham khảo, chưa thể đại diện cho hiệu năng của sản phẩm thương mại.

Đáng chú ý, Exynos 2700 từng xuất hiện trên Geekbench vào tháng 4 với điểm đơn nhân 2.603 và đa nhân 10.350, thấp hơn đáng kể so với kết quả mới. Dù vậy, hai kết quả không thể so sánh trực tiếp bởi chúng được thực hiện trên các phiên bản Geekbench khác nhau và có thể sử dụng những mẫu thử nghiệm khác nhau. Phiên bản mới nhất là Geekbench 6.7.1, trong khi dữ liệu cũ sử dụng Geekbench 6.6.0. Điều đáng quan tâm hơn nằm ở việc kết quả mới phù hợp với những thông tin rò rỉ trước đó về cấu trúc 10 lõi của Exynos 2700.

Cụ thể, chip được cho là sử dụng thiết kế 1+4+1+4, kết hợp hai nhóm lõi Arm thuộc các thế hệ khác nhau. Một cụm gồm 1 lõi C1-Ultra và 4 lõi C1-Pro, trong khi cụm còn lại có 1 lõi C2-Ultra cùng 4 lõi C2-Pro. Cách bố trí này cho thấy Samsung đang tìm cách cân bằng giữa sức mạnh xử lý và khả năng tiết kiệm năng lượng, thay vì chỉ tăng số lượng lõi. Nếu được triển khai hiệu quả trên thiết bị thực tế, cấu trúc mới có thể giúp Galaxy S27 xử lý tốt hơn các tác vụ nặng như chơi game, chỉnh sửa hình ảnh, quay video độ phân giải cao hay chạy các tính năng AI trực tiếp trên điện thoại.

Kết quả Geekbench 6.7.1 hé lộ bước tiến đáng chú ý về hiệu năng của Exynos 2700.

Không chỉ CPU, Exynos 2700 còn được đồn đoán sở hữu GPU Xclipse 970 và một NPU chuyên dụng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo. Con chip cũng được cho là hỗ trợ bộ nhớ LPDDR6, qua đó tăng băng thông phục vụ các tác vụ cần truyền dữ liệu lớn. Samsung được cho là sử dụng quy trình SF2P 2 nm của Samsung Foundry cho Exynos 2700 và có kế hoạch đưa chip này lên Galaxy S27, Galaxy S27+ và Galaxy S27 Pro. Sự kết hợp giữa tiến trình sản xuất mới, GPU mạnh hơn và phần cứng AI chuyên dụng có thể trở thành nền tảng để Samsung nâng cấp trải nghiệm Galaxy AI trên thế hệ smartphone tiếp theo.

Dẫu vậy, những con số rò rỉ chưa đủ để kết luận Galaxy S27 sẽ trở thành “quái vật hiệu năng” khi xuất xưởng. Hiệu suất thực tế còn phụ thuộc vào khả năng tối ưu phần mềm, hệ thống tản nhiệt, mức tiêu thụ điện và cách Samsung giới hạn hiệu năng trên thiết bị thương mại. Nếu Exynos 2700 tiếp tục cho thấy kết quả tích cực trong các bài kiểm tra sau này, đây có thể là tín hiệu quan trọng cho thấy Samsung đang nghiêm túc thu hẹp khoảng cách với các chip di động cao cấp. Câu trả lời cuối cùng vẫn phải chờ đến khi Galaxy S27 xuất hiện trên các thiết bị thực tế.