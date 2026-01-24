[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp của diễn viên Quốc Anh trước phim Thỏ ơi

Trong chuyến du lịch – làm việc mới đây tại Thượng Hải, Xoài Non tiếp tục gây chú ý khi liên tục chia sẻ loạt hình ảnh street style đậm chất thời trang.
Xuất hiện tại sự kiện giải trí, Hoàng Thùy gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà. Thần thái tự tin, gu thẩm mỹ tinh tế giúp nàng hậu ghi điểm.
Trương Mỹ Nhân chụp ảnh Tết sớm trên các con phố quen thuộc ở TP HCM. Chi Pu cho biết cô đã chuẩn bị đầy đủ 10 bộ áo dài mặc Tết.
Phương Mỹ Chi - Pháo có nhiều điểm chung thú vị, từ xuất phát điểm sự nghiệp đến cá tính nghệ thuật. Cả hai hiện tại còn có tình bạn đẹp.
Tháng 8/2025, người mẫu Lê Thu Trang kết hôn. Hiện tại, cô được chồng san sẻ việc chăm sóc con gái đầu lòng.
Đăng tải loạt ảnh gợi cảm khi ra mắt phim mới, diễn viên Lan Phương cho biết, cô quay phim vào giai đoạn khó khăn nhất của bản thân.
Trước đây, Vĩnh Đam vướng ồn ào phát ngôn. Mới đây, nam chính phim Tết của Trấn Thành lên tiếng xin lỗi vì lùm xùm trong quá khứ.
Mới đây, diễn viên Vân Trang gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc chụp cận gương mặt, tự tin khoe làn da căng bóng, mịn màng.
Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026 của đội tuyến Việt Nam khiến nhiều nghệ sĩ Việt phấn khích, tự hào.
Sau những thăng trầm hôn nhân, nữ diễn viên chọn cuộc sống bình yên bên các con, giữ gìn nhan sắc bằng lối sống lành mạnh và tinh thần tích cực.
Là hai anh em ruột, MONO - Sơn Tùng M-TP đều khẳng định tài năng, nhanh chóng tạo dấu ấn và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trong làng nhạc Việt.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, nhà sản xuất Hoàng Touliver tham dự đám cưới của Á hậu Phương Nhi - Minh Hoàng.
Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tay trong tay song hành tại một sự kiện thời trang. Vân Dung tiết lộ hậu trường tập luyện cùng Tự Long cho chương trình Tết.
Giữa thời tiết lạnh đặc trưng của Sa Pa, Hoa hậu Giáng My khiến cộng đồng mạng “bùng nhiệt” khi tự tin khoe vóc dáng nuột nà trong bộ bikini đen liền thân.
Hơn ba thập kỷ gắn bó, “Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức vẫn giữ trọn sự ngọt ngào trong hôn nhân.
Á hậu Phương Nhi - thiếu gia Minh Hoàng diện áo dài truyền thống trong lễ hằng thuận.
Cùng bước ra từ cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc cho biết, cô hạnh phúc khi thấy Phương Nhi tìm được bến đỗ bình yên.
Được biết đến với danh xưng 'á hậu học giỏi', Minh Nhàn theo đuổi phong cách gợi cảm, tôn lên vóc dáng.
Vợ chồng Hùng Thuận ngày càng gắn bó sau khi kết hôn. Những hình ảnh giản dị nhưng ngọt ngào của cặp đôi phần nào hé lộ cuộc sống hôn nhân bình yên hiện tại.
Vợ đạo diễn Victor Vũ trải nghiệm dịch vụ làm móng ở Mỹ. Midu và ông xã trao nhau ánh nhìn ngọt ngào trên chuyến bay từ Hàn Quốc về TP HCM.
Ở tuổi 40, diễn viên Lê Phương không chỉ vững vàng trong sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc.