[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp ấn tượng của Trịnh Thăng Bình

Vốn gắn liền với hình ảnh nghiêm trang của xe công vụ, taxi hay xe cảnh sát tại Nhật Bản, Toyota Crown Sedan 2026 mới đây đã xuất hiện với diện mạo đầy mới lạ.
Diễn viên Quang Minh và Tăng Khánh Chi vừa khởi công xây nhà phố. Cặp đôi hiện tại có một cậu con trai chung.
Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ, ông không phải là 'vua hài đất Bắc'. Ông còn phủ nhận là đại gia.
Á hậu Thu Ngân nhận được lời khen từ chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology nhờ nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút ở Miss Intercontinental.
Con gái “phú bà” Huyền Baby trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi mới 13 tuổi đã sở hữu chiều cao nổi bật cùng thần thái sang chảnh chuẩn tiểu thư.
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Ngọc Huyền của Thương ngày nắng về chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.
Sau 10 năm nhóm 365 tan rã, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Will và Isaac có nhiều dự án âm nhạc, phim ảnh và gameshow nổi bật.
Diễn viên nhí Bảo Nam đảm nhận vai cháu nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim Mùi phở. Trước đó, cậu nhóc tham gia không ít phim truyền hình.
Quân Juno và Hồ Gia Hùng - thành viên nhóm nhạc đình đám một thời HKT cùng hợp tác với dự án chung “Lòng người đa đoan”.
Ca sĩ Thu Thuỷ đu trend "trạm tỷ" khi xuống phố. Ngọc Trinh tôn eo thon, chân dài với áo crop-top kết hợp chân váy siêu ngắn.
Hình ảnh đời thường của con gái ca sĩ Thái Trinh nhanh chóng 'đốn tim' người hâm mộ bởi vẻ ngoài quá đỗi dễ thương.
Trương Quỳnh Anh bất ngờ tự tay đăng tải loạt ảnh chụp từ năm 2016, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Trong chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang, ca sĩ Phương Linh khoe loạt hình ảnh gợi cảm với xu hướng quấn khăn thành áo.
Sau cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Kiều Duy – Cẩm Ly ghi điểm với phong cách gợi cảm, nhan sắc thăng hạng.
Nghệ sĩ Chiều Xuân đều đặn xuất hiện trong các dự án phim. Bên cạnh đó, cô có cuộc sống hôn nhân êm ấm.
Huyền Tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử – lãng mạn, mới gia nhập ‘đường đua’ phim Tết 2026 sau Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho, Nhà ba tôi một phòng.
Quản Hân từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Mới đây, nữ MC sinh năm 1997 tổ chức lễ dạm ngõ.
Phương Linh quyến rũ với mốt quấn khăn thành áo. Võ Hạ Trâm diện áo dài lấp lánh đi diễn.
Sau khi đón con đầu lòng, Võ Hoàng Yến bước vào hành trình làm mẹ bỉm sữa với nhiều thay đổi trong cuộc sống, thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.
Các nghệ sĩ: Xuân Bắc, Vân Dung liên tục đăng tải hình ảnh hậu trường Táo quân các năm trước sau thông tin không có Táo quân 2026.
Không chỉ khoe vóc dáng quyến rũ với tấm lưng trần gợi cảm, Thiều Bảo Trang còn chia sẻ khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi với bạn trai giấu mặt.