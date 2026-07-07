Đụng độ trong nhà tù ở Sri Lanka, hơn 120 thương vong

Các cuộc đụng độ đã nổ ra bên trong một nhà tù ở ngoại ô thủ đô Colombo của Sri Lanka, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

AP dẫn lời quan chức địa phương ngày 6/7 cho biết, tình trạng bạo lực giữa các tù nhân tại nhà tù ở Negombo, cách thủ đô Colombo khoảng 35 km về phía bắc, bắt đầu xảy ra từ ngày 5/7.

"Và khi lính canh cố gắng can thiệp hôm 6/7, các tù nhân đã tấn công họ", phát ngôn viên nhà tù AC Gajanayake cho biết.

Ông nói thêm rằng, một số tù nhân cố gắng trốn thoát nhưng đã bị chặn lại.

Lực lượng an ninh đứng gác trong khuôn viên một nhà tù nơi xảy ra các cuộc đụng độ chết người tại Negombo, Sri Lanka, thứ Hai, ngày 6/7/2026. Ảnh: AP.

Một quan chức giấu tên tại bệnh viện chính trong khu vực cho biết, vụ bạo lực đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 7 quản giáo và 18 tù nhân. Ngoài ra, hơn 100 người khác bị thương. Trong số đó, 43 người đang được điều trị tại bệnh viện này.

3 bệnh viện khác cũng đang điều trị cho hàng chục người bị thương.

Bộ trưởng Tư pháp Harshana Nanayakkara cho biết, vụ đụng độ đầu tiên xảy ra giữa hai băng nhóm đối địch có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Sau khi chính quyền lập lại trật tự vào tối 6/7, các tù nhân gây bạo lực đã được chuyển đến hai nhà tù khác.

Lực lượng quân đội cũng được triển khai xung quanh nhà tù để đảm bảo an ninh.

Theo AP, các nhà tù ở Sri Lanka đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, với hơn 39.000 tù nhân chen chúc trong một hệ thống chỉ có sức chứa 10.000 người.

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