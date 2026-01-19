Vì sao Tổng thống Guatemala ban bố thiết quân luật?

AP đưa tin, Tổng thống Guatemala Arévalo ngày 18/1 đã ban bố tình trạng thiết quân luật kéo dài 30 ngày sau khi các thành viên băng đảng bị nghi ngờ đã sát hại 7 cảnh sát ở thủ đô Guatemala.

Các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát ở khu vực trong và xung quanh Thành phố Guatemala diễn ra sau khi hàng trăm cảnh sát chống bạo động tiến vào nhà tù Renovación ở Escuintla, cách thủ đô khoảng 76 km về phía tây nam, để giải cứu 9 lính canh bị bắt làm con tin. Được biết, các thủ lĩnh băng đảng bị giam giữ thường ra lệnh cho thành viên bên ngoài nhà tù thực hiện cuộc tấn công trả thù.

Lực lượng an ninh Guatemala tiến vào nhà tù an ninh tối đa Renovacion để giải cứu các lính canh bị bắt làm con tin và giành lại quyền kiểm soát cơ sở này, nơi giam giữ các thủ lĩnh băng đảng ở Escuintla, Guatemala, ngày 18/1/2026. Ảnh: AP.

"Các thành viên băng đảng đã gây ra bạo loạn trong các nhà tù và bắt giữ con tin với ý định buộc Chính phủ phải chấp nhận những yêu cầu của chúng. Cuộc tấn công xảy ra sau khi chính quyền giành lại quyền kiểm soát các nhà tù đó hôm 18/1 là một nỗ lực nhằm khủng bố lực lượng an ninh và người dân để Chính phủ phải nhượng bộ trong cuộc chiến chống lại các băng đảng", Tổng thống Arévalo nói trên truyền hình quốc gia hôm 18/1.

Tổng thống Arévalo cho biết thêm tất cả lính canh bị bắt làm con tin đã được thả vào ngày 18/1. Ông Arévalo nói rằng nỗ lực táo bạo của các băng nhóm nhằm thách thức chính quyền là dấu hiệu cho thấy biện pháp an ninh của chính quyền đang phát huy hiệu quả.

Lệnh thiết quân luật của Tổng thống Guatemala vẫn cần sự phê chuẩn của Quốc hội, nhưng có thể có hiệu lực trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. Hiến pháp nước này cho phép tuyên bố tình trạng thiết quân luật trong trường hợp bạo lực nghiêm trọng, nổi dậy hoặc hành động của các nhóm tội phạm có tổ chức vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền dân sự.

Lệnh thiết quân luật có thể hạn chế một số quyền hiến định như quyền tự do đi lại, hội họp và biểu tình. Tổng thống cho biết điều này là cần thiết để đảm bảo an ninh cho người dân Guatemala và cho phép Chính phủ sử dụng mọi nguồn lực để chống lại các băng đảng.

