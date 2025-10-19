Hà Nội

Sống Khỏe

Đừng đánh đổi sức khỏe để giảm cân

Muốn giảm cân, nhiều người tìm đến thuốc không rõ nguồn gốc. Các chuyên gia cảnh báo, những sản phẩm này có thể gây rối loạn tim mạch, thậm chí tử vong.

Trương Hiền

Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, luôn mong muốn sở hữu vóc dáng thon gọn. Tuy nhiên, việc tự ý dùng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc lại đang trở thành trào lưu nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Thay vì chạy theo lời quảng cáo “giảm nhanh – an toàn – tự nhiên”, hãy hiểu đúng và chọn phương pháp giảm cân khoa học, an toàn cho cơ thể.

z7117419460469-1c97c7f65f6941e3b271fd18f3d7e73c.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Thuốc giảm cân trôi nổi – nhanh thật, nhưng hại cũng thật

Trên mạng xã hội, hàng trăm loại “viên giảm cân thảo dược”, “bột detox giảm mỡ” được quảng cáo là chiết xuất thiên nhiên, không tác dụng phụ. Thế nhưng, theo các chuyên gia y tế, không ít sản phẩm trong số đó chứa chất cấm như sibutramine, phenolphthalein hoặc 2-phenoxyethanol… những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, tổn thương gan, thận, thậm chí tử vong.

Việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc khiến người tiêu dùng không thể biết chính xác mình đang đưa gì vào cơ thể. Một số người sau vài ngày uống thuốc thấy sụt cân nhanh, thực ra là do mất nước và mất cơ, không phải giảm mỡ. Khi dừng thuốc, cân nặng dễ tăng trở lại, kéo theo rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, mệt mỏi.

Vì sao không nên tự ý dùng thuốc giảm cân

Giảm cân là quá trình tác động đến chuyển hóa năng lượng, nội tiết tố và thần kinh trung ương. Vì vậy, việc dùng thuốc giảm cân phải được bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng hoặc nội tiết chỉ định, tùy theo thể trạng, bệnh nền và chỉ số khối cơ thể (BMI).

Tự ý dùng thuốc có thể dẫn đến: Rối loạn nhịp tim, huyết áp tăng cao; Suy gan, suy thận do chuyển hóa thuốc độc hại; Rối loạn tâm lý như mất ngủ, lo âu, trầm cảm, Hiệu ứng “yo-yo” – tăng cân trở lại nhanh chóng khi ngừng thuốc.

Theo các bác sĩ: Người dùng thường không biết rằng mỗi cơ thể phản ứng khác nhau với thuốc. Có người chỉ cần một liều nhỏ đã gây rối loạn tim mạch hoặc ngộ độc gan. Giảm cân phải an toàn, chậm mà chắc, đó mới là bền vững.

Giảm cân đúng cách: An toàn – khoa học – bền vững

Thay vì trông chờ vào thuốc, bạn hoàn toàn có thể giảm cân hiệu quả bằng việc điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống. Dưới đây là những nguyên tắc được chuyên gia khuyến nghị:

Ăn đủ, không nhịn ăn: Hạn chế tinh bột xấu (bánh ngọt, nước ngọt, cơm trắng), tăng rau xanh, chất đạm và chất béo tốt (có trong cá, trứng, bơ, dầu oliu).

Uống đủ nước: Giúp cơ thể đào thải độc tố và giảm cảm giác thèm ăn.

Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày: Kết hợp giữa cardio (chạy bộ, nhảy dây, đạp xe) và tập cơ (yoga, pilates, gym).

Ngủ đủ giấc và giảm stress: Thiếu ngủ và căng thẳng làm tăng hormone cortisol – nguyên nhân khiến cơ thể tích mỡ bụng.

Theo dõi cân nặng định kỳ: Giúp điều chỉnh chế độ ăn và tập luyện phù hợp, tránh tăng cân trở lại.

Khi nào nên tìm đến bác sĩ

Nếu bạn thuộc nhóm thừa cân, béo phì lâu năm, hoặc có bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp, việc giảm cân cần có hướng dẫn y khoa. Bác sĩ sẽ: Kiểm tra chỉ số BMI, mỡ nội tạng; Xét nghiệm chức năng gan, thận; Đưa ra phác đồ giảm cân an toàn, có thể kết hợp dinh dưỡng và thuốc được cấp phép; Tuyệt đối không tin vào những lời quảng cáo “giảm 5kg/tuần”, “giảm cân không cần ăn kiêng”. Không có phép màu nào cho giảm cân, chỉ có kiến thức và sự kiên trì.

Đừng biến giấc mơ đẹp thành ác mộng sức khỏe

Một thân hình đẹp là mong muốn chính đáng, nhưng đẹp phải đi cùng khỏe. Dùng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc chẳng khác nào đánh cược mạng sống để đổi lấy vài con số trên cân nặng.

Giảm cân an toàn là cả hành trình, hãy bắt đầu bằng thói quen tốt, chế độ ăn lành mạnh và tinh thần kiên định. Nếu cần hỗ trợ, hãy tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, thay vì nghe theo những lời quảng cáo “có cánh” trên mạng xã hội.

