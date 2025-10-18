Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Du Uyên thả dáng trên xế hộp hút ánh nhìn

Cộng đồng trẻ

Du Uyên thả dáng trên xế hộp hút ánh nhìn

Diện thiết kế bra-top họa tiết da báo đầy ấn tượng, Du Uyên khéo léo khoe thân hình nuột nà với vòng 1 khủng hút mắt người đối diện.

Trầm Phương
Thời gian gần đây, Du Uyên ngày càng chứng minh được phong sự cá tính, nổi loạn trong phong cách cá nhân, với những bộ ảnh được đăng tải trên trang cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Thời gian gần đây, Du Uyên ngày càng chứng minh được phong sự cá tính, nổi loạn trong phong cách cá nhân, với những bộ ảnh được đăng tải trên trang cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Du Uyên chọn phong cách thời trang cá tính, nổi loạn nhưng không kém phần gợi cảm khi ngồi trong xe hơi. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Du Uyên chọn phong cách thời trang cá tính, nổi loạn nhưng không kém phần gợi cảm khi ngồi trong xe hơi. (Ảnh: IGNV)
Cô diện chiếc bra-top họa tiết da báo nổi bật, phối cùng corset đen bó sát tôn lên vòng eo thon gọn và đường cong nóng bỏng. Bộ trang phục được hoàn thiện với chiếc áo khoác lưới đen mỏng khoác hờ và quần jeans năng động. (Ảnh: IGNV)
Cô diện chiếc bra-top họa tiết da báo nổi bật, phối cùng corset đen bó sát tôn lên vòng eo thon gọn và đường cong nóng bỏng. Bộ trang phục được hoàn thiện với chiếc áo khoác lưới đen mỏng khoác hờ và quần jeans năng động. (Ảnh: IGNV)
Khoảnh khắc Du Uyên thả dáng đầy thần thái trong xe hơi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ dành lời khen ngợi cho nhan sắc thăng hạng và phong cách ngày càng táo bạo của nữ ca sĩ. (Ảnh: IGNV)
Khoảnh khắc Du Uyên thả dáng đầy thần thái trong xe hơi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ dành lời khen ngợi cho nhan sắc thăng hạng và phong cách ngày càng táo bạo của nữ ca sĩ. (Ảnh: IGNV)
Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng, Du Uyên vẫn ghi điểm nhờ thân hình cân đối, đặc biệt là vòng một căng đầy và cơ bụng săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng, Du Uyên vẫn ghi điểm nhờ thân hình cân đối, đặc biệt là vòng một căng đầy và cơ bụng săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Vẻ ngoài này là kết quả của quá trình tập luyện và chăm sóc bản thân sau những biến cố tình cảm. (Ảnh: IGNV)
Vẻ ngoài này là kết quả của quá trình tập luyện và chăm sóc bản thân sau những biến cố tình cảm. (Ảnh: IGNV)
Sau những ồn ào tình cảm trong quá khứ, Du Uyên đang có sự lột xác mạnh mẽ về phong cách, ngày càng táo bạo và quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Sau những ồn ào tình cảm trong quá khứ, Du Uyên đang có sự lột xác mạnh mẽ về phong cách, ngày càng táo bạo và quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Cô không ngại thử nghiệm bản thân với các item khác nhau, từ phong cách đường phố đầy nổi loạn đến những thiết kế bikini cắt xẻ táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Cô không ngại thử nghiệm bản thân với các item khác nhau, từ phong cách đường phố đầy nổi loạn đến những thiết kế bikini cắt xẻ táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Với lợi thế hình thể săn chắc, đặc biệt là vòng eo "con kiến" 6 múi đáng ngưỡng mộ, Du Uyên không ngại khoe trọn đường cong. (Ảnh: IGNV)
Với lợi thế hình thể săn chắc, đặc biệt là vòng eo "con kiến" 6 múi đáng ngưỡng mộ, Du Uyên không ngại khoe trọn đường cong. (Ảnh: IGNV)
Du Uyên cũng là một trong những sao nữ không ngại lăng xê trào lưu "no-bra" (không mặc nội y) trong một số trang phục, thể hiện sự phóng khoáng và tự tin vào cơ thể của mình. (Ảnh: IGNV)
Du Uyên cũng là một trong những sao nữ không ngại lăng xê trào lưu "no-bra" (không mặc nội y) trong một số trang phục, thể hiện sự phóng khoáng và tự tin vào cơ thể của mình. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Du Uyên #thời trang cá tính #phong cách nổi loạn #ảnh xe hơi #sao nữ #body săn chắc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT