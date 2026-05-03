Dự kiến cách tính lương, phụ cấp với đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ đề xuất tính lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập theo mức lương cơ sở mới, áp dụng từ 1/7/2026.

Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội. Dự kiến thông tư có hiệu lực từ 1/7/2026.

Dự thảo thông tư quy định các nhóm thụ hưởng, gồm:

Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố; ở xã, phường, đặc khu; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Các đối tượng sau đây được áp dụng dự thảo thông tư này để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật:

Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp, mức lương cơ sở dự kiến, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8 và 9 thì sẽ có công thức tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu.

Công thức tính mức lương:

Các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

Quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP sẽ được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.