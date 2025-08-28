Dự đoán ngày mới 29/8/2025 cho 12 con giáp: Tý hạnh phúc, Sửu gây tổn thương

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tý hạnh phúc, trong khi tuổi Sửu có thể vì phút bốc đồng mà có hành động tổn thương người khác.