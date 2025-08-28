Dự đoán ngày mới 29/8/2025 cho 12 con giáp: Tý hạnh phúc, Sửu gây tổn thương

Hà Nội

Kho tri thức

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tý hạnh phúc, trong khi tuổi Sửu có thể vì phút bốc đồng mà có hành động tổn thương người khác.

Tâm Anh (theo D1xz)
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 29/8/2025, vận thế của người tuổi Tý hạnh phúc. Tình cảm: Tuổi Tý cảm thấy hạnh phúc khi cùng nửa kia làm những việc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Công việc: Con giáp này cân nhắc kỹ mọi việc trước khi đưa ra lựa chọn. Tiền bạc: Tuổi Tý đừng dễ tin người mà có thể khiến tài chính thâm hụt.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, vận thế của người tuổi Sửu ngày 29/8/2025 bốc đồng. Tình cảm: Tuổi Sửu có thể vì phút bốc đồng mà có hành động tổn thương người khác. Công việc: Con giáp này cố gắng làm việc để không phạm sai lầm. Tiền bạc: Tuổi Sửu có thiên phú trong kinh doanh, làm ăn liên tục báo lãi.
Vận thế ngày 29/8/2025 của người tuổi Dần cá tính. Tình cảm: Tuổi Dần có cá tính, thể hiện tình yêu theo cách riêng. Công việc: Con giáp này làm việc nhanh gọn, dứt khoát, không để tình cảm ảnh hưởng tới quyết định. Tiền bạc: Người tuổi Dần tích lũy được một khoản tiền lớn.
Vận thế ngày 29/8/2025 của người tuổi Mão nôn nóng. Tình cảm: Người tuổi Mão đừng nên áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người bạn thân thiết. Công việc: Con giáp này có thể khá nôn nóng, muốn sớm đạt được thành tích. Tiền bạc: Người tuổi Mão hãy chi tiêu khôn ngoan để không "rỗng túi" khi chưa đến kỳ lương.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 29/8/2025, vận thế của người tuổi Thìn cởi mở. Tình cảm: Con giáp này cởi mở, dễ gần, nhận được nhiều yêu thương từ mọi người. Công việc: Tuổi Thìn chia sẻ một vài bí quyết giúp làm việc hiệu quả với đồng nghiệp để cùng tiến bộ. Tiền bạc: Người tuổi Thìn nhận được khoản lợi nhuận bất ngờ từ dự án cũ.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 29/8/2025, vận thế của người tuổi Tỵ sa sút. Tình cảm: Con giáp này mải yêu đương mà có thể bỏ bê sự nghiệp. Công việc: Tuổi Tỵ có thể sa sút, tụt lại phía sau khi không tập trung vào nhiệm vụ được giao. Tiền bạc: Người tuổi Tỵ biết cách tiêu tiền, tận hưởng cuộc sống tiện nghi.
Vận thế ngày 29/8/2025 của người tuổi Ngọ hơi xấu. Tình cảm: Tuổi Ngọ hãy chia sẻ cảm xúc với nửa kia. Công việc: Con giáp này có thể phạm sai lầm đáng tiếc khiến mọi nỗ lực trước đó mất hết. Tiền bạc: Người tuổi Ngọ cắt giảm một vài khoản chi tiêu.
Vận thế ngày 29/8/2025 của người tuổi Mùi khởi sắc. Tình cảm: Người tuổi Mùi có thể gặp được người bạn thú vị, có thể tiến xa hơn. Công việc: Con giáp này có sự tiến bộ rõ rệt trong công việc và nhận được khích lệ lớn từ cấp trên. Tiền bạc: Người tuổi Mùi chọn lựa mục tiêu tài chính vừa sức để phấn đấu.
Vận thế ngày 29/8/2025 cho thấy tuổi Thân ổn định. Tình cảm: Con giáp này có nhiều mối quan hệ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Công việc: Tuổi Thân có sự nghiệp khá thuận lợi, mọi việc đều trong khả năng giải quyết. Tiền bạc: Con giáp này có thu nhập ổn định.
Vận thế ngày 29/8/2025 của người tuổi Dậu suy nghĩ. Tình cảm: Người tuổi Dậu cùng gia đình chăm sóc cho tổ ấm. Công việc: Con giáp này suy nghĩ để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất cho vấn đề gặp phải. Tiền bạc: Người tuổi Dậu có mức lương, thưởng khá cao so với mặt bằng chung.
Vận thế ngày 29/8/2025 cho thấy người tuổi Tuất kiên cường. Tình cảm: Tuổi Tuất cùng nửa kia vượt qua định kiến của mọi người, vững bước tiến về phía trước. Công việc: Con giáp này có ý chí kiên cường, không ngại khó khăn để chạm tay tới thành công. Tiền bạc: Người tuổi Tuất có thể gia tăng lợi nhuận nhờ quyết định tài chính khôn ngoan.
Vận thế ngày 29/8/2025 của người tuổi Hợi bối rối. Tình cảm: Con giáp này có thể bối rối khi bị hiểu nhầm là có tình ý với đối phương. Công việc: Tuổi Hợi hãy tự tin trình bày bản kế hoạch và tiếp thu những ý kiến, nhận xét từ cấp trên. Tiền bạc: Người tuổi Hợi biết "chọn mặt gửi vàng", đầu tư đúng thời điểm mang về khoản thu nhập kếch xù. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).
