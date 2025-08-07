DPM chốt quyền chia cổ phiếu tỷ lệ 73,7%

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố,ngày 8/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư.

Trước đó, 15/7, DPM đã nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán về phương án phát hành này. Cụ thể, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu DPM tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được hơn 737 cổ phiếu mới. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành là từ quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2024 theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán. Vốn chủ sở hữu của DPM đạt gần 11.000 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư phát triển có hơn 4.500 tỷ đồng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của DPM từ 3.914 tỷ đồng tăng lên thành 6.800 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/7, DPM cũng vừa chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%, tức mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày chi trả là 3/9/2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ đạt trên 450.000 tấn, sản lượng sản xuất NPK Phú Mỹ đạt trên 111.000 tấn, tương đương 136% kế hoạch 6 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất và kinh doanh vượt xa kế hoạch nửa đầu năm

Trong đó, điểm sáng nhất là dòng sản phẩm NPK Phú Mỹ, vượt sản lượng sản xuất và kinh doanh từ 40 - 44% kế hoạch. Với nền tảng và động lực này, trong nửa cuối năm 2025, PVFCCo-Phú Mỹ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để kiểm soát chi phí, tối ưu hóa sản xuất, thực hiện thành công đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy, đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm mới như phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, hóa chất và kinh doanh quốc tế để quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị cả năm 2025 .

Trong khuôn khổ Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức ngày 2/7/2025, PVFCCo-Phú Mỹ đã được biểu dương là một trong 3 đơn vị nhóm 1 có thành tích hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị 6 tháng đầu năm về sản lượng sản xuất và các chỉ tiêu tài chính.