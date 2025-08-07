Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

DPM chốt quyền chia cổ phiếu tỷ lệ 73,7%

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố,ngày 8/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư.

PV

Trước đó, 15/7, DPM đã nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán về phương án phát hành này. Cụ thể, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu DPM tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được hơn 737 cổ phiếu mới. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành là từ quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2024 theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán. Vốn chủ sở hữu của DPM đạt gần 11.000 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư phát triển có hơn 4.500 tỷ đồng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của DPM từ 3.914 tỷ đồng tăng lên thành 6.800 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/7, DPM cũng vừa chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%, tức mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày chi trả là 3/9/2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ đạt trên 450.000 tấn, sản lượng sản xuất NPK Phú Mỹ đạt trên 111.000 tấn, tương đương 136% kế hoạch 6 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất và kinh doanh vượt xa kế hoạch nửa đầu năm

101.png

Trong đó, điểm sáng nhất là dòng sản phẩm NPK Phú Mỹ, vượt sản lượng sản xuất và kinh doanh từ 40 - 44% kế hoạch. Với nền tảng và động lực này, trong nửa cuối năm 2025, PVFCCo-Phú Mỹ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để kiểm soát chi phí, tối ưu hóa sản xuất, thực hiện thành công đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy, đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm mới như phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, hóa chất và kinh doanh quốc tế để quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị cả năm 2025 .

Trong khuôn khổ Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức ngày 2/7/2025, PVFCCo-Phú Mỹ đã được biểu dương là một trong 3 đơn vị nhóm 1 có thành tích hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị 6 tháng đầu năm về sản lượng sản xuất và các chỉ tiêu tài chính.

#DPM chốt quyền chia cổ phiếu #phát hành cổ phiếu tăng vốn DPM #tỷ lệ chia cổ phiếu DPM 73 #7% #tăng vốn điều lệ DPM 6900 tỷ đồng #phân bón hữu cơ PVFCCo-Phú Mỹ

Bài liên quan

Xã hội

Bắt chủ cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả

Từ tháng 12/2024 cho đến khi bị bắt, Trần Văn Huân đã chỉ đạo sản xuất, bán ra thị trường các tỉnh miền Bắc, miền Trung hàng nghìn tấn phân bón giả.

Bắt chủ cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả

Ngày 2/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa triệt xóa cơ sở sản xuất phân bón giả, kém chất lượng bán ra thị trường các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Cụ thể, ngày 31/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huân - Giám đốc Chi nhánh Minh Bảo An Hòa Bình về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

2581f018-d817-40ee-b853-19e97a6e66fc.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đọc lệnh bắt đối tượng Trần Văn Huân. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình
Xem chi tiết

Cty Kim Ngoan thắng lớn tại loạt gói thầu phân bón, hóa chất của Bò sữa TP HCM

Liên tiếp trúng nhiều gói thầu trị giá hàng tỷ đồng, Công ty TNHH Kim Ngoan tiếp tục khẳng định vị thế tại các dự án mua sắm phân bón, hóa chất của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP HCM.

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 19/3/2025, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP HCM đã có quyết định số 98/QĐ-CTBS công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua phân bón, hóa chất sử dụng quý 2/2025 có giá hơn 5,46 tỷ đồng.
Kế hoạch này có 2 gói thầu, Gói 1 là Ure và hóa chất có giá hơn 2,75 tỷ đồng, còn Gói 2 là Kali, Lân và Vôi có giá hơn 2,69 tỷ đồng. Hai gói thầu này đều do Công ty TNHH TMDV Tư vấn Thiết kế Xây dựng KQ Group mời thầu.
Xem chi tiết

Biệt thự của cặp vợ chồng buôn hàng chục ngàn tấn phân bón giả

Ngôi biệt thự đồ sộ của vợ chồng Bùi Minh Chánh (43 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA) nằm trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, tỉnh Long An.

Biet thu cua cap vo chong buon hang chuc ngan tan phan bon gia

Trụ sở Công ty CP tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA nằm trên đường VL5, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Theo quan sát của phóng viên ngày 27/1, bên trong trụ sở công ty này có một ngôi biệt thự, thiết kế gồm 3 tầng. Tầng thượng có một đỉnh tháp. Phía sau ngôi biệt thự đồ sộ này có 4 dãy nhà tôn màu xanh nối dài. Ảnh: Chinh Hoàng

Biet thu cua cap vo chong buon hang chuc ngan tan phan bon gia-Hinh-2

Một số người bảo vệ các công ty gần đó cho biết, những ngày qua nơi này đóng cửa, không có ai lui tới. Ảnh: Chinh Hoàng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Một đội ngũ – Một mục tiêu

Một đội ngũ – Một mục tiêu

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công của Petrovietnam chính là vai trò hạt nhân chính trị vững vàng của tổ chức Đảng, với quyết tâm xuyên suốt.