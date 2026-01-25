Hà Nội

Kinh doanh

Đồng Tháp thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 300 triệu đồng/người

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người lao động tại doanh nghiệp ở Đồng Tháp cao nhất đến 300 triệu đồng/người. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp vừa có thống kê ban đầu về lương năm 2025, thưởng Tết 2026 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thống kê từ 187 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 119.200 lao động trên địa bàn tỉnh cho thấy, mức lương bình quân năm qua trên 10 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trả lương cao nhất, có vị trí lên tới 300 triệu đồng/người/tháng; mức lương bình quân thấp nhất thuộc khối doanh nghiệp dân doanh (3,5 triệu đồng/người/tháng).

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2026 của các doanh nghiệp tại Đồng Tháp bình quân 8,6 triệu đồng/người; trong đó mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (166 triệu đồng), thưởng thấp nhất là doanh nghiệp dân doanh (100.000 đồng).

Đến nay, có 177 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 116.500 lao động ở Đồng Tháp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2026, với mức bình quân 6,4 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 300 triệu đồng/người, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất 256 triệu đồng.

thuong-tet.jpg
Đồng Tháp thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất 300 triệu đồng/người. Ảnh minh họa

Trước đó, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã có báo về tình hình thưởng Tết 2026. Tính tới thời điểm hiện nay, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI tại TP HCM với hơn 1,8 tỷ đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Đồng Nai là 840 triệu đồng/người, thuộc doanh nghiệp dân doanh.

Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất 614 triệu đồng/người. So với Tết Ất Tỵ, mức thưởng cao nhất năm nay tăng từ 311 triệu đồng lên 614 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất tại Tây Ninh lên tới 600 triệu đồng ở doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.

Tại Bắc Ninh, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất lên tới 400 triệu đồng, thuộc về lao động làm việc trong doanh nghiệp FDI.

#Thưởng Tết Nguyên đán 2026 #Mức thưởng cao nhất #Lương doanh nghiệp Đồng Tháp #Ảnh hưởng doanh nghiệp FDI #So sánh thưởng các tỉnh #Tình hình thưởng Tết 2026

