Góc khuất gói thầu 7,2 tỷ tại Bình Thủy: Nhà thầu giá rẻ "ngã ngựa" bởi lỗi hy hữu

Cuộc đấu thầu tại Ban QLDA Bình Thủy gây chú ý khi các đơn vị chào giá cạnh tranh đều trượt thầu do sai sót ở giải pháp kỹ thuật, nhường sân cho liên danh quen thuộc trúng sát nút.

Ngày 20/03/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Bình Thủy Nguyễn Hồng Hà đã ký Quyết định số 137/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc phường Bình Thủy, phường Thới An Đông và phường Long Tuyền. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia.

Cuộc thầu "ngược dòng" về giá

Gói thầu có giá dự toán 7.275.116.000 đồng. Theo biên bản mở thầu, có 3 nhà thầu tham gia dự thầu qua mạng. Đáng chú ý, hai nhà thầu đối thủ đều đưa ra mức giá thấp hơn đáng kể so với đơn vị trúng thầu. Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng KTB chào giá 6.612.050.199 đồng (thấp hơn đơn vị trúng thầu hơn 500 triệu đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp thành phố Cần Thơ chào giá 7.159.049.271 đồng.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại gọi tên Liên danh Hiếu An Phát – Hoàng Gia với giá trúng thầu 7.130.197.101 đồng. Như vậy, ngân sách chỉ tiết kiệm được khoảng 144 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,99%.

Gói thầu này được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, với thời gian thực hiện hợp đồng vỏn vẹn trong 30 ngày. Đây là áp lực không nhỏ đối với đơn vị thi công khi phải cùng lúc nâng cấp, sửa chữa trụ sở tại 3 địa điểm khác nhau trên địa bàn quận Bình Thủy (nay là cấp phường theo địa giới hành chính mới).

Bất ngờ lý do trượt thầu của các đối thủ

Đi sâu vào tìm hiểu Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/BCĐG-GM, nguyên nhân khiến các nhà thầu giá thấp bị loại lộ ra những chi tiết đáng suy ngẫm.

Đối với Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng KTB, dù chào giá rẻ nhất nhưng đơn vị này bị đánh giá không đạt về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Cụ thể, nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công. Đặc biệt, ở phần giải pháp kỹ thuật, đơn vị này mắc lỗi khá sơ đẳng khi không ghi rõ ngày hoàn thành cụ thể cho từng hạng mục và thiếu bản vẽ thiết kế nhà tạm phục vụ thi công.

Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp thành phố Cần Thơ cũng bị loại do thiết bị không đáp ứng và biện pháp thi công bị đánh giá là "không hợp lý", không phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Đơn vị tư vấn chấm thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Gia Minh còn chỉ rõ nhà thầu này thiếu sơ đồ phối hợp giữa các biện pháp thi công và tổ chức mặt bằng hiện trường.

Việc các nhà thầu trượt bởi những lỗi chi tiết về bản vẽ và sơ đồ đã vô tình giúp Liên danh Hiếu An Phát – Hoàng Gia - đơn vị có mức giá dự thầu cao nhất - dễ dàng vượt qua các đối thủ.

Chân dung liên danh trúng thầu

Theo dữ liệu phân tích, thành viên liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia (MST: 6300224837, trụ sở tại Cái Răng, Cần Thơ) là đơn vị có "thâm niên" đấu thầu dày dạn. Tính đến nay, nhà thầu này đã tham gia 218 gói thầu, trúng 80 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 272 tỷ đồng. Riêng tại địa bàn Cần Thơ, doanh nghiệp này đã góp mặt trong 197 gói thầu.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát (MST: 6300353624) dù mới thành lập nhưng cũng đã kịp sở hữu "bảng thành tích" ấn tượng với 15 gói thầu trúng trên tổng số 21 gói tham gia, tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 71%.

Góc nhìn chuyên gia và tính minh bạch

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu của đấu thầu không chỉ là chọn giá thấp nhất mà phải là nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Tuy nhiên, việc các nhà thầu liên tục mắc lỗi trong khâu chứng minh năng lực và biện pháp thi công là dấu hỏi lớn về tính chuyên nghiệp của các đơn vị tham gia dự thầu hiện nay."

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về quá trình đánh giá, đặc biệt là các khâu làm rõ hồ sơ để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng. "Một gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 2% luôn là tâm điểm chú ý của dư luận về hiệu quả kinh tế trong đầu tư công" - ông Hân nhận định.

Dư luận đang kỳ vọng Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Bình Thủy sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, nhất là khi thời gian thực hiện gói thầu chỉ kéo dài 30 ngày, để đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả và minh bạch.