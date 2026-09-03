Đồng Nai: Gói xây trường 17,9 tỷ đồng tiết kiệm khoảng 1,71%

Gói thầu số 11 xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh tại phường Bình Lộc có giá 17,93 tỷ đồng, một liên danh dự thầu với giá hơn 17,62 tỷ đồng.

Gói thầu số 11 thuộc dự án xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh tại phường Bình Lộc có giá gần 17,9 tỷ đồng. Tại thời điểm mở thầu, chỉ ghi nhận Liên danh Đạt Thành Nguyên - Nguyễn Luận nộp hồ sơ dự thầu với giá hơn 17,6 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của VP Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (phân hiệu Cây Da và phân hiệu chính) (Hạng mục các phòng chức năng) tại phường Bình Lộc, Đồng Nai có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) mã PL2600255214, gồm 11 gói thầu thành phần với tổng kinh phí 21.401.324.619 đồng.

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 6/4/2026; phê duyệt dự án tại Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 268/QĐ-KTHT&ĐT ngày 10/8/2026.

Điều chỉnh giá gói thầu lên gần 17,9 tỷ đồng

Gói thầu số 11 Phá dỡ và xây dựng công trình, mã thông báo mời thầu IB2600451421, do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc làm chủ đầu tư, bên mời thầu. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ Hải Phát.

Theo thông tin gói thầu, dự toán ban đầu được xác định là 17.114.485.848 đồng. Sau khi điều chỉnh dự toán tại Quyết định số 288/QĐ-KTHT&ĐT ngày 20/8/2026 và phê duyệt sửa đổi E-HSMT tại Quyết định số 289/QĐ-KTHT&ĐT ngày 21/8/2026, giá gói thầu được điều chỉnh lên 17.929.843.753 đồng, đã bao gồm thuế GTGT 8%.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện dự kiến 360 ngày.

Theo E-HSMT, phạm vi công việc bao gồm thi công xây lắp công trình dân dụng cấp III. Quy mô thực hiện gồm xây mới khối phòng học bộ môn và chức năng 2 tầng, diện tích sàn 754m², tại phân hiệu chính.

Tại phân hiệu Cây Da, gói thầu thực hiện cải tạo, tháo dỡ và xây mới khối phòng học, phòng bộ môn 2 tầng với diện tích sàn 1.132m²; đồng thời xây dựng cổng, tường rào dài 236m, nhà xe, sân đường, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước và bể nước ngầm.

Nguồn MSC

Một liên danh nộp hồ sơ dự thầu

Theo Biên bản mở thầu được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời điểm đóng thầu và mở thầu là 9 giờ ngày 27/8/2026.

Gói thầu ghi nhận 1 nhà thầu tham dự là Liên danh Đạt Thành Nguyên - Nguyễn Luận.

Giá dự thầu công khai của liên danh là 17.623.431.595 đồng, không áp dụng tỷ lệ giảm giá. Giá trị bảo đảm dự thầu là 250 triệu đồng, với thời gian hiệu lực 150 ngày. Hiệu lực của E-HSDT là 120 ngày.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 62/BC-TCGĐT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TM XD DV Hải Phát lập ngày 27/8/2026, hồ sơ của Liên danh Đạt Thành Nguyên - Nguyễn Luận được đánh giá đạt yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Về tài chính, giá dự thầu 17.623.431.595 đồng thấp hơn giá gói thầu được duyệt 17.929.843.753 đồng, chênh lệch 306.412.158 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,71% so với giá gói thầu.

Tổ chuyên gia xếp hạng nhà thầu ở vị trí thứ nhất và đề xuất chủ đầu tư mời Liên danh Đạt Thành Nguyên - Nguyễn Luận thực hiện đối chiếu tài liệu.

Năng lực của các thành viên liên danh

Thành viên thứ nhất trong liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Đạt Thành Nguyên, mã số thuế 3601799022, mã định danh vn3601799022.

Doanh nghiệp được thành lập ngày 24/6/2009, có trụ sở tại số 96, đường Quang Trung, khu phố 23, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thái Nguyên, Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.

Theo dữ liệu được cung cấp, doanh nghiệp đã tham gia 47 gói thầu, trong đó trúng 45 gói và trượt 2 gói, tương ứng tỷ lệ trúng thầu khoảng 95,7%.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp là 228.841.065.729 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với tư cách độc lập là 63.340.349.747 đồng; giá trị trúng thầu trong vai trò thành viên liên danh là 165.500.715.982 đồng.

Địa bàn tham gia đấu thầu chủ yếu của doanh nghiệp là Đồng Nai, với 34/47 gói thầu. Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán được ghi nhận là 98,58%.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Nguyễn Luận, mã số thuế 3603396188, mã định danh vn3603396188.

Doanh nghiệp được thành lập ngày 27/7/2016, có trụ sở tại số 26/42, hẻm 26, đường Phan Huy Chú, khu phố 1, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Luận, Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.

Theo dữ liệu thống kê, Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Nguyễn Luận đã tham gia 29 gói thầu, trúng 26 gói và trượt 3 gói, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 89,6%.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy là 74.931.304.721 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập là 29.931.884.905 đồng; giá trị trúng thầu liên danh là 44.999.419.816 đồng.

Doanh nghiệp đã tham gia 26/29 gói thầu tại địa bàn Đồng Nai. Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán là 98,45%.

Tiếp tục hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu

Trao đổi về gói thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT là thông tin được ghi nhận tại thời điểm mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc đánh giá và lựa chọn nhà thầu tiếp tục được thực hiện theo quy trình, thủ tục của pháp luật về đấu thầu và hồ sơ mời thầu.

Theo chuyên gia, việc liên danh giữa các doanh nghiệp là một hình thức tham dự thầu được pháp luật cho phép, trong đó năng lực và kinh nghiệm của từng thành viên được xem xét theo yêu cầu cụ thể của E-HSMT và thỏa thuận liên danh.

Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết quá trình điều chỉnh dự toán và sửa đổi E-HSMT cần được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, thẩm quyền và trình tự pháp luật có liên quan.

Theo luật sư, trong quá trình hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư và bên mời thầu cần thực hiện việc đối chiếu tài liệu theo quy định, bảo đảm sự thống nhất giữa thông tin kê khai trong E-HSDT và các tài liệu chứng minh của nhà thầu trước khi hoàn tất các bước tiếp theo.

Hiện gói thầu IB2600451421 đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định để triển khai các bước tiếp theo của dự án.