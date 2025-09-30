Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thường trực Ban Bí thư thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Hà Tĩnh cần tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, nhằm đảm bảo tính mạng, ổn định và chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Hạo Nhiên

Ngày 30/9, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại hết sức nặng nề cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 1 người chết, 15 người bị thương, 84.584 ngôi nhà bị hư hỏng. Về nông nghiệp có 1.552 ha hoa màu bị đổ ngã, 936,9 ha thủy sản bị ngập. Hệ thống hạ tầng bị bão tàn phá nghiêm trọng…

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Trần Cẩm Tú gửi tới bà con nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do bão số 10 gây ra.

6fc2ddc1-d4fc-44d3-acc5-27e04f8aad2c.jpg
Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao tặng phần quá ý nghĩa tới người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, cố gắng, chủ động vào cuộc rất kịp thời, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, các lực lượng ứng trực Quân đội, Công an, đặc biệt là nhân dân Hà Tĩnh trong công tác ứng phó, phòng chống, giảm thiểu tác hại của cơn bão gây ra.

Tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, mong Đảng, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao độ khắc phục kịp thời những hậu quả do bão số 10 gây ra, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, ổn định, chăm lo đời sống cho nhân dân và khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng cần khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho Nhân dân. Kịp thời cập nhật báo cáo, đề xuất, kiến nghị bằng văn bản đến các cơ quan Trung ương về các khó khăn, vướng mắc, để Trung ương có những chỉ đạo, xem xét, hỗ trợ kịp thời cho Hà Tĩnh.

Cũng tại buổi làm việc, bà Hà Thị Nga đã trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Dịp này, các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa giúp nhân dân Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống sau bão số 10.

#bão số 10 #Đồng chí Trần Cẩm Tú #Thường trực Ban Bí thư #Hà Tĩnh #bão số 10

Bài liên quan

Xã hội

26 người tử vong, 22 người mất tích do bão số 10

Bão số 10 Bualoi và mưa lũ, dông lốc, sạt lở làm 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, 8 người mất liên lạc.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 13h ngày 30/9, bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở, giông lốc khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, mất liên lạc 8 người.

Cụ thể, Lào Cai 3 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị 2 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Đà Nẵng 1 người bị lũ cuốn.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an vượt lũ đưa thi thể cụ bà đi hoả táng ở Hà Tĩnh

Cụ bà qua đời trong thời điểm nước lũ dâng cao, Công an xã Đức Minh (Hà Tĩnh) phải dùng xuồng máy chở quan tài vượt lũ đi hỏa táng.

Ngày 30/9, một lãnh đạo xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơn bão số 10 đã khiến hơn 700 căn nhà trên địa bàn xã bị thiệt hại nặng nề.

Ngay sau bão, mưa lớn tiếp diễn, khiến nhiều khu vực ở xã Đức Minh ngập sâu từu 1 – 2m, gây tình trạng chia cắt giao thông cục bộ.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thêm một thi thể ngư dân mất ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 1 nạn nhân trong vụ 2 tàu cá gặp nạn trong bão số 10.

Chiều 30/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm nạn nhân là thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá tối 28/9.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh N.T.S (SN 1986) quê tại xã Diễn Châu (Nghệ An).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân

Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân. Báo Tri thức và Cuộc sống xin giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.