Thường trực Ban Bí thư thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Hà Tĩnh cần tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, nhằm đảm bảo tính mạng, ổn định và chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Ngày 30/9, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại hết sức nặng nề cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 1 người chết, 15 người bị thương, 84.584 ngôi nhà bị hư hỏng. Về nông nghiệp có 1.552 ha hoa màu bị đổ ngã, 936,9 ha thủy sản bị ngập. Hệ thống hạ tầng bị bão tàn phá nghiêm trọng…

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Trần Cẩm Tú gửi tới bà con nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do bão số 10 gây ra.

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao tặng phần quá ý nghĩa tới người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, cố gắng, chủ động vào cuộc rất kịp thời, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, các lực lượng ứng trực Quân đội, Công an, đặc biệt là nhân dân Hà Tĩnh trong công tác ứng phó, phòng chống, giảm thiểu tác hại của cơn bão gây ra.

Tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, mong Đảng, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao độ khắc phục kịp thời những hậu quả do bão số 10 gây ra, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, ổn định, chăm lo đời sống cho nhân dân và khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng cần khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho Nhân dân. Kịp thời cập nhật báo cáo, đề xuất, kiến nghị bằng văn bản đến các cơ quan Trung ương về các khó khăn, vướng mắc, để Trung ương có những chỉ đạo, xem xét, hỗ trợ kịp thời cho Hà Tĩnh.

Cũng tại buổi làm việc, bà Hà Thị Nga đã trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Dịp này, các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa giúp nhân dân Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống sau bão số 10.