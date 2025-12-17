Hà Nội

Xe

"Siêu bò" Lamborghini Temerario đầu tiên trên thế giới gặp nạn nát đầu

Sau vài tháng ra mắt toàn cầu, mới đây thị trường đã ghi nhận một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến chiếc siêu xe Lamborghini Temerario khi đang chạy thử.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Temerario mới.

Chiếc Lamborghini Temerario gặp nạn thuộc diện xe lái thử của đại lý Lamborghini Edinburgh, đồng thời là một trong những chiếc Temerario đầu tiên được đưa về thị trường Anh. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần đầu xe bị hư hỏng nặng sau cú va chạm với hàng rào bên đường, kết cấu phía trước biến dạng rõ rệt và toàn bộ hệ thống túi khí đã bung.

1-3272.jpg
Siêu xe Lamborghini Temerario đầu tiên trên thế giới gặp tai nạn nát đầu.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn hiện chưa được cơ quan chức năng công bố. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin địa phương, nhiều khả năng người điều khiển đã mất kiểm soát phương tiện khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Lamborghini Temerario đánh dấu bước chuyển quan trọng của hãng khi chính thức khép lại kỷ nguyên động cơ V10 hút khí tự nhiên trên Huracan. Thay thế cho cấu hình cũ là động cơ V8 twin-turbo 4.0L hoàn toàn mới, cho công suất 800 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm.

3-8749.jpg
Lamborghini Temerario đánh dấu bước chuyển quan trọng của hãng khi chính thức khép lại kỷ nguyên động cơ V10 hút khí tự nhiên trên Huracan.

Động cơ kết hợp cùng ba mô-tơ điện, trong đó hai mô-tơ đặt tại cầu trước và một mô-tơ tích hợp trong cụm động cơ V8. Nhờ đó, xe có tổng công suất lên đến 920 mã lực. Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 2,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 343 km/h.

2-5264.jpg
Tại thị trường Việt Nam, Lamborghini Temerario hiện có giá khởi điểm khoảng 19,6 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa.

Tại thị trường Việt Nam, Lamborghini Temerario hiện có giá khởi điểm khoảng 19,6 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa. Mẫu siêu xe này được dự kiến sẽ ra mắt trong nước vào năm 2026, tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm điện hóa của Lamborghini.

