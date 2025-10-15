Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đỉnh núi huyền bí, chứa vô số đầu đá khổng lồ ngàn tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Kho tri thức

Đỉnh núi huyền bí, chứa vô số đầu đá khổng lồ ngàn tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nằm giữa dãy Taurus của Thổ Nhĩ Kỳ, núi Nemrut là nơi chứa đựng một trong những công trình kỳ vĩ nhất thời cổ đại: Ngôi mộ – đền thờ của vua Antiochus I.

T.B (tổng hợp)
Nằm ở độ cao hơn 2.100 mét. Có độ cao đáng nể, núi Nemrut mang đến tầm nhìn ngoạn mục toàn vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Pinterest.
Nằm ở độ cao hơn 2.100 mét. Có độ cao đáng nể, núi Nemrut mang đến tầm nhìn ngoạn mục toàn vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Pinterest.
Là nơi an táng vua Antiochus I của vương quốc Commagene cổ đại. Nhà vua muốn được tôn thờ như một vị thần sau khi chết, nên xây lăng trên đỉnh núi. Ảnh: Pinterest.
Là nơi an táng vua Antiochus I của vương quốc Commagene cổ đại. Nhà vua muốn được tôn thờ như một vị thần sau khi chết, nên xây lăng trên đỉnh núi. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng vào thế kỷ I TCN. Toàn bộ khu phức hợp được dựng khoảng năm 62 TCN, kết hợp phong cách kiến trúc Hy Lạp và Ba Tư. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng vào thế kỷ I TCN. Toàn bộ khu phức hợp được dựng khoảng năm 62 TCN, kết hợp phong cách kiến trúc Hy Lạp và Ba Tư. Ảnh: Pinterest.
Các tượng đầu khổng lồ nổi tiếng. Trên đỉnh núi Nemrut có nhiều bức tượng đầu đá khổng lồ của các vị thần Hy Lạp – Ba Tư, mỗi tượng cao tới 2 mét. Ảnh: Pinterest.
Các tượng đầu khổng lồ nổi tiếng. Trên đỉnh núi Nemrut có nhiều bức tượng đầu đá khổng lồ của các vị thần Hy Lạp – Ba Tư, mỗi tượng cao tới 2 mét. Ảnh: Pinterest.
Chưa tìm thấy thi hài của nhà vua. Dù được cho là lăng mộ, nhưng phần mộ thật sự của Antiochus I vẫn chưa được phát hiện. Ảnh: Pinterest.
Chưa tìm thấy thi hài của nhà vua. Dù được cho là lăng mộ, nhưng phần mộ thật sự của Antiochus I vẫn chưa được phát hiện. Ảnh: Pinterest.
Có ý nghĩa thiên văn sâu sắc. Bố cục của các bức tượng tượng và đền thờ được cho là liên quan đến các chòm sao và hiện tượng mặt trời mọc. Ảnh: Pinterest.
Có ý nghĩa thiên văn sâu sắc. Bố cục của các bức tượng tượng và đền thờ được cho là liên quan đến các chòm sao và hiện tượng mặt trời mọc. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1987. Núi Nemrut trở thành Di sản Thế giới nhờ giá trị văn hóa và khảo cổ độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1987. Núi Nemrut trở thành Di sản Thế giới nhờ giá trị văn hóa và khảo cổ độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Là điểm ngắm bình minh nổi tiếng. Cảnh mặt trời mọc trên đỉnh Nemrut giữa những tượng đầu khổng lồ được xem là một trong những khoảnh khắc kỳ vĩ nhất trên hành trình khám phá thế giới. Ảnh: Pinterest.
Là điểm ngắm bình minh nổi tiếng. Cảnh mặt trời mọc trên đỉnh Nemrut giữa những tượng đầu khổng lồ được xem là một trong những khoảnh khắc kỳ vĩ nhất trên hành trình khám phá thế giới. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Di tích cổ đại Núi Nemrut #Tượng đầu đá khổng lồ #Lăng mộ vua Antiochus I #Kiến trúc Hy Lạp và Ba Tư #Ý nghĩa thiên văn của đền thờ #Di sản thế giới UNESCO

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT