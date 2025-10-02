Hà Nội

Mở lăng mộ Dương Quý Phi, chuyên gia sốc vì mất hài cốt

Lăng mộ của Dương Quý Phi được phát hiện ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Khi kiểm tra bên trong mộ, các chuyên gia không phát hiện bộ hài cốt nào.

Dương Quý Phi có tên thật là Dương Ngọc Hoàn (719-756). Nàng là một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc. Vẻ đẹp của Dương Ngọc Hoàn được mô tả mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn (Tu Hoa).
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc, Dương Ngọc Hoàn ban đầu được chọn làm vợ của Thọ vương Lý Mạo - con trai Đường Huyền Tông. Tuy nhiên, sau khi cuộc gặp đầu tiên với con dâu, Đường Huyền Tông đã động lòng và lên kế hoạch để biến bà thành phi tử của mình.
Sau khi mẹ của Thọ Vương Lý Mão qua đời, Đường Huyền Tông đã yêu cầu Dương Ngọc Hoàn xuất giá làm đạo sĩ để chịu tang và từ đó không còn là vợ của Lý Mão. Sau khoảng 1 năm chịu tang, Đường Huyền Tông chính thức đưa Dương Ngọc Hoàn vào cung, sắc phong làm Quý Phi.
Kể từ đó, Đường Huyền Tông hết mực sủng ái Dương Quý Phi. Ông hoàng này làm mọi điều để khiến sủng phi vui lòng cũng như bỏ bê triều chính. Chính sự sủng ái của quá mức của Đường Huyền Tông dành cho Dương Quý Phi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhà Đường.
Theo một số ghi chép, dù được nhà vua hết mực yêu chiều nhưng Dương Quý Phi lại lén lút qua lại với An Lộc Sơn - con nuôi của Đường Huyền Tông. Về sau, Đường Huyền Tông ban cho Dương Quý Phi dải lụa trắng để tự sát khi An Lộc Sơn đã khởi binh làm phản.
Vào thời điểm qua đời, Dương Quý Phi 38 tuổi. Dù đắc sủng nhưng không có ghi chép nào cho thấy sủng phi của Đường Huyền Tông từng mang thai hay sinh con.
Nhiều thế kỷ sau khi Dương Quý Phi mất, lăng mộ của đại mỹ nhân này được tìm thấy ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Mỗi năm có rất đông du khách ghé thăm nơi chôn cất của Dương Ngọc Hoàn.
Các chuyên gia từng mở quan tài trong lăng mộ của Dương Ngọc Hoàn để kiểm tra và phát hiện bên trong chỉ có một số vụn quần áo sờn rách, vài mảnh vỡ, nhiều khả năng là từ trang sức hoặc châu báu chôn cùng. Họ kiểm tra tỉ mỉ nhưng không ai tìm thấy mảnh xương hay dấu vết nào cho thấy từng có một thi hài đặt trong quan tài.
Từ đây, một số giả thiết đã được đưa ra. Trong đó, một quan điểm cho rằng thi thể của Dương Quý Phi có thể đã bị kẻ trộm mộ đánh cắp cùng với những đồ tùy táng giá trị. Một giả thuyết khác suy đoán Dương Quý Phi vốn chưa từng được chôn cất trong lăng mộ đó. Đây chỉ là mộ giả của mỹ nhân này nhằm che mắt người đời.
Theo giả thuyết này, Dương Quý Phi giả chết sau khi khi An Lộc Sơn khởi binh làm phản. Nàng đã lưu lạc, sống mai danh ẩn tích cho đến hết đời. Tuy nhiên, do đây chỉ là các giả thuyết nên sự thật về thi hài của đại mỹ nhân này đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải chính xác. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
