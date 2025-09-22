Bức tranh tường kỳ lạ trong lăng mộ cổ Trung Quốc

Hà Nội

Việc tìm thấy những bức tranh tường kỳ lạ trong lăng mộ 1.500 năm tuổi giúp lấp đầy khoảng trống trong lịch sử Trung Quốc cổ đại.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại cuộc khai quật ở Nghĩa trang cổ Fanwangsi ở thành phố Sóc Châu, một thị trấn thuộc tỉnh Sơn Tây, cách Bắc Kinh, Trung Quốc 321 km về phía tây nam, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học tỉnh Sơn Tây và Bảo tàng Sơn Tây đã bất ngờ tìm thấy một lăng mộ cổ. Ảnh: @Viện Khảo cổ học tỉnh Sơn Tây và Bảo tàng Sơn Tây.
Được xây dựng cách đây 1.500 năm vào thời Bắc Tề, lăng mộ này đã bị cướp phá nhiều lần và những đồ tùy táng duy nhất còn sót lại là những mảnh vỡ từ các bức tượng gốm chất lượng thấp và các bình tráng men. Ngoài những mảnh vỡ đó, một số chi tiết kết cấu bằng gỗ và một vài chiếc đinh sắt, có lẽ từng là một phần của mái che phía trên quan tài, là những hiện vật duy nhất còn sót lại trong lăng mộ cổ. Ngay cả khung cửa hình quạt phía trên cửa ra vào lăng mộ cũng đã bị cạy ra. Ảnh: @Viện Khảo cổ học tỉnh Sơn Tây và Bảo tàng Sơn Tây.
Tuy nhiên, thứ còn sót lại khá nguyên vẹn đó là những bức tranh tường rực rỡ sắc màu. Ảnh: @Viện Khảo cổ học tỉnh Sơn Tây và Bảo tàng Sơn Tây.
Trên tường là cảnh những đám mây màu đỏ đất son, cùng với lính gác và kỵ binh vũ trang ở cả hai bên. Có một lính gác cửa trên bức tường phía tây đang tựa vào thanh kiếm của mình. Ảnh: @Viện Khảo cổ học tỉnh Sơn Tây và Bảo tàng Sơn Tây.
Trần vòm lăng mộ vẽ bản đồ bầu trời. Nền xám đậm tượng trưng cho sự vô tận của thiên thể, và dòng sông bạc uốn lượn trong nền xám chính là Dải Ngân Hà. Những chấm trắng ở hai bên Dải Ngân Hà là những ngôi sao. Ảnh: @Viện Khảo cổ học tỉnh Sơn Tây và Bảo tàng Sơn Tây.
Những bức tranh tường lăng mộ công phu như vậy cho thấy đây là lăng mộ của một vị quan chức cấp cao. Các nhà nghiên cứu tin rằng, ông có thể là thủ lĩnh dân quân địa phương dưới thời Bắc Tề, trong giai đoạn hỗn loạn kéo dài chưa đầy 30 năm (năm 550 đến 577 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Viện Khảo cổ học tỉnh Sơn Tây và Bảo tàng Sơn Tây.
