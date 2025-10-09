Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí ẩn u ám số phận 3 người phát hiện lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Ba trong bảy người nông dân từng phát hiện tượng đất nung nổi tiếng đã qua đời trong những hoàn cảnh rợn người, để lại dấu hỏi lớn cho hậu thế.

Theo Thanh Huyền / Thanh Niên Việt

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc - luôn là một trong những bí ẩn khảo cổ lớn nhất thế kỷ 20. Cho đến nay, dù đã hơn 2.200 năm trôi qua, khu phức hợp chôn cất sâu nhất này vẫn được niêm phong, chưa từng được các nhà khảo cổ dám mở ra vì những nguy cơ chết người tiềm ẩn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ không kém những hiểm nguy bên trong lại là số phận bi kịch của chính những người nông dân đã vô tình phanh phui bí mật lịch sử vĩ đại này.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1974, trong một đợt hạn hán khắc nghiệt. Những nông dân ở gần thành phố Tây An đã quyết định đào một cái giếng mới để cứu mùa màng. Một trong số họ, ông Yang Zhifa, sau này kể lại: "Thời tiết rất khô vào năm 1974 và ngũ cốc trên đồng chết khô. Lãnh đạo thôn chúng tôi quyết định đào một cái giếng nên chúng tôi tìm một chỗ trũng và bắt đầu đào."

Đến ngày thứ ba, ông đào tới một vật cứng giống như cái bình. Thực ra, đó chính là đầu của một chiến binh đất nung, nhưng lúc đó, không ai trong số họ biết được tầm quan trọng của phát hiện này. Không ai ngờ rằng những bức tượng ở nơi đào giếng sẽ là một trong những khám phá khảo cổ vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Vì sự thiếu hiểu biết, các mảnh vỡ vương khắp cánh đồng, thậm chí nhiều đầu mũi tên bằng đồng còn bị bán cho các cơ sở phế liệu. Các nhà khảo cổ chỉ đến nơi nhiều tháng sau đó, và khi đó, những người nông dân mới nhận ra họ vừa khám phá ra cả một đội quân đất nung gồm 8.000 chiến binh.

Tuy nhiên, thay vì được hưởng phúc lợi xứng đáng từ phát hiện làm thay đổi lịch sử nhân loại, số phận của những người nông dân này lại rơi vào bi kịch và nghèo đói cùng cực. Ba trong số bảy nông dân đầu tiên phát hiện ra bức tượng đã chết trong những hoàn cảnh bi thảm. Ông Wang Puzhi, 60 tuổi, đã treo cổ tự tử vào năm 1997 sau khi không thể chi trả các hóa đơn điều trị bệnh tật của mình. Hai nông dân khác là Yang Wenhai và Yang Yanxin đều qua đời ở độ tuổi ngoài 50 trong tình trạng không xu dính túi.

Những người còn lại cũng không khá hơn, phải sống với mức thu nhập chưa tới vài USD mỗi ngày, bằng cách ký sách lưu niệm cho khách du lịch tại các cửa hàng quà tặng. Chính ông Yang Zhifa - người trực tiếp đào ra chiếc đầu tượng đầu tiên - cũng chưa bao giờ đến xem đội quân đất nung được phục dựng trong suốt 20 năm kể từ ngày phát hiện. Ông chỉ trở lại khi người quản lý cửa hàng quà tặng của bảo tàng yêu cầu ông làm công việc ký sách với mức lương ít ỏi 300 nhân dân tệ (khoảng 40 USD theo tỉ giá ngày nay) mỗi tháng vào năm 1995.

Cái chết đầy tiếc nuối và cuộc sống lay lắt của những người nông dân đã khiến nhiều người đồn thổi rằng, ngoài những cái bẫy vật lý, nơi an nghỉ của Tần Thủy Hoàng còn mang theo một lời nguyền vô hình ám ảnh số phận những ai làm gián đoạn sự yên nghỉ của vị hoàng đế.

Thực tế, ngay cả đối với giới khảo cổ, lăng mộ vẫn là nơi nguy hiểm. Trong lăng mộ, những dòng sông thủy ngân lỏng độc hại được xây dựng như một bản đồ thu nhỏ về vương quốc của hoàng đế, chỉ là một trong nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Trong lăng mộ được cho là có rất nhiều thuỷ ngân
Trong lăng mộ được cho là có rất nhiều thuỷ ngân

Hơn nữa, các chuyên gia cũng lo lắng rằng việc để đội quân đất nung ra ngoài trời sẽ làm bong tróc và làm bay hơi lớp sơn trên các tác phẩm điêu khắc. Do đó, các nhà nghiên cứu đã phải chuyển sang kỹ thuật tiên tiến như chụp cắt lớp Muon (Muography) để quan sát khu lăng mộ mà không cần mở niêm phong.

thanhnienviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://thanhnienviet.vn/so-phan-ky-la-khong-the-ly-giai-cua-nhung-nguoi-phat-hien-ra-lang-mo-tan-thuy-hoang-209251007153947754.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExRjR4SkxZYzNLb2pvc1lFQwEelGNHlcSkIZz3tuKI1bV_9jYD_UlOzB-hqqHoYyNVCf1WW33yHiYGHrCloX0_aem_tvVdCj8l2zNsKYSKdixWZw
#tần thủy hoàng #lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Bài liên quan

Kho tri thức

Tòa tháp 9 bậc sâu trong lăng Tần Thủy Hoàng, ẩn chứa bí mật nghìn năm

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ Trung Quốc tiết lộ tòa tháp 9 bậc nằm sâu trong lăng Tần Thủy Hoàng, ẩn chứa bí mật nghìn năm.

Theo Tân Hoa Xã, do việc khai quật khu lăng mộ này vẫn đang bị cấm nên người ta chỉ có thể khẳng định sự tồn tại của tòa tháp đó bằng phương pháp cảm ứng điều khiển từ xa.

Khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng được tình cờ phát hiện từ những năm 70 của thế kỷ trước ở tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Hoa. Tại đó người ta đã tìm thấy hàng nghìn binh sĩ làm từ đất nung to như người thật, canh giữ cho anh linh của vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử nhà nước phong kiến Trung Hoa thống nhất. Từ đó tới nay, khu lăng mộ này đã trở thành một trong những di tích lịch sử thu hút được sự chú ý lớn nhất ở Trung Quốc.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tần Thủy Hoàng nhẫn tâm sát hại em, đày mẹ ruột vì lý do động trời

Ít ai biết trước khi thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng phải đối diện biến loạn khủng khiếp trong hậu cung, bắt nguồn từ chính mẹ ruột của mình.

Triệu Cơ – hay còn gọi là Đế Thái Hậu, là Vương Hậu của Tần Trang Tương Vương Tử Sở, mẹ ruột của Tần Thủy Hoàng. Thân phận của Triệu Cơ rất không rõ ràng. Các tư liệu lịch sử chỉ thể hiện xuất thân của bà ở Hàm Đan - kinh đô nước Triệu, lại là người thiếp của Lã Bất Vi. Vì là con gái đến từ nước Triệu nên mới gọi bà là Triệu Cơ.

Theo Sử ký Tư Mã Thiên, Triệu Cơ xuất thân trong một gia đình có thế lực ở nước Triệu. Nhờ gia thế che chở mà bà và Tần Thủy Hoàng lúc còn nhỏ đã thoát khỏi sự truy bắt của vua Triệu và mang Tần Thủy Hoàng về được nước Tần.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Lỗi chuyên gia khiến đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng bị hỏng nặng

Sai lầm không thể đảo ngược trong khai quật khiến đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng bị hư hại nghiêm trọng.

Nửa thế kỷ trước, một sự kiện khảo cổ tại làng Tây Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã làm chấn động toàn cầu: việc phát hiện ra Đội quân đất nung Tần Thủy Hoàng. Đội quân kích cỡ người thật từ hơn 2.000 năm trước này bước lên khỏi lòng đất với đội hình ngay ngắn, trang nghiêm, sống động như thật, minh chứng cho quyền lực vô song của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa.

Người dẫn dắt cuộc khai quật lịch sử đó là ông Yuan Zhong, nay đã gần 90 tuổi và được tôn vinh là "Cha đẻ của Đội quân đất nung". Dù đã chứng kiến hơn 8.000 chiến binh và ngựa gốm được đưa lên mặt đất, ký ức khó phai mờ nhất đối với ông lại là một khoảnh khắc kinh ngạc tột độ và tiếc nuối vô hạn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới