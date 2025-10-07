Rương đá 3.500 tuổi hé mở manh mối lăng mộ pharaoh Thutmose II

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc rương đá khoảng 3.500 năm tuổi và chiếc hộp gỗ có thể giúp tìm ra lăng mộ của pharaoh Ai Cập Thutmose II.