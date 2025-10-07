Hà Nội

Rương đá 3.500 tuổi hé mở manh mối lăng mộ pharaoh Thutmose II

Kho tri thức

Rương đá 3.500 tuổi hé mở manh mối lăng mộ pharaoh Thutmose II

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc rương đá khoảng 3.500 năm tuổi và chiếc hộp gỗ có thể giúp tìm ra lăng mộ của pharaoh Ai Cập Thutmose II.

Trong cuộc khai quật tại địa điểm Deir el-Bahari, Ai Cập, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc rương đá 3.500 năm tuổi bên cạnh một chiếc hộp gỗ được cho là có liên quan đến pharaoh Ai Cập Thutmose II. Ảnh: Andrzej Niwiński/Warsaw University’s Institute of Archaeology.
Pharaoh Thutmose II chỉ 13 tuổi khi kết hôn với người em gái cùng cha khác mẹ là Hatshepsut. Hôn nhân cận huyết là một truyền thống phổ biến trong hoàng tộc Ai Cập thời cổ đại để bảo vệ quyền lực và dòng dõi cao quý. Ảnh: Andrzej Niwiński/Warsaw University’s Institute of Archaeology.
Ba năm sau khi trị vì, pharaoh Thutmose qua đời và Nữ hoàng Hatshepsut vẫn tiếp tục cai trị đất nước. Bà hoàng này trở thành một trong những phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Ảnh: Public Domain.
Xác ướp của pharaoh Thutmose ban đầu được tìm thấy cùng với một kho xác ướp hoàng gia khác, bao gồm cả Lăng mộ Hatshepsut nổi tiếng tại Deir el-Bahari. Ảnh: Wikimedia Commons.
Tuy nhiên, lăng mộ dành riêng cho pharaoh Thutmose chưa bao giờ được tìm thấy. Do đó, các chuyên gia nỗ lực tìm kiếm ngôi mộ của ông hoàng Ai Cập này trong suốt nhiều năm. Ảnh: Egypt State Information Service.
Cuộc tìm kiếm lăng mộ của pharaoh Thutmose có tiến triển khi các nhà khảo cổ tìm thấy chiếc rương đá khoảng 3.500 năm tuổi trong đống đổ nát ở Deir el-Bahari. Bên cạnh chiếc rương đá là một hộp gỗ được bọc trong 4 lớp vải lanh. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt.
Các chuyên gia cho biết bên trong hộp gỗ được làm bằng đất nung và có hình nhà nguyện. Đặc biệt, chiếc hộp có khắc tên pharaoh Thutmose II. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt.
Từ đây, các nhà nghiên cứu tin rằng, lăng mộ của pharaoh Thutmose II nằm ở gần nơi phát hiện chiếc rương và hộp gỗ trong khu vực Deir el-Bahari. Ảnh: National Museum of Egyptian Civilization.
Chiếc rương đá có chứa một con ngỗng và một quả trứng ngỗng. Trong khi đó, chiếc hộp gỗ được cho là chứa bên trong một quả trứng của cò quăm. Đây là những hiện vật được chôn cùng pharaoh Thutmose II trong lăng mộ sau khi ông băng hà. Ảnh: thedebrief.org.
