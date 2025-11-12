Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đỉnh Gió góc 'săn' mây khiến du khách mê mẩn ở Tà Xùa

Du lịch

Đỉnh Gió góc 'săn' mây khiến du khách mê mẩn ở Tà Xùa

Đỉnh Gió ở Tà Xùa mở ra góc săn mây tuyệt đẹp, nơi du khách có thể ngắm biển mây bồng bềnh, rừng núi hùng vĩ và trải nghiệm vùng cao Tây Bắc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mùa săn mây ở Tà Xùa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, khi nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm tạo điều kiện hình thành biển mây dày đặc. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Mùa săn mây ở Tà Xùa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, khi nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm tạo điều kiện hình thành biển mây dày đặc. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Vào những buổi sáng sớm, mây trắng bồng bềnh phủ kín các ngọn núi, mang đến trải nghiệm như lạc vào “chốn bồng lai”. Các đỉnh núi và sườn đồi mở ra nhiều góc nhìn độc đáo, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn mây trôi lững lờ, hòa cùng rừng núi xanh thẳm. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Vào những buổi sáng sớm, mây trắng bồng bềnh phủ kín các ngọn núi, mang đến trải nghiệm như lạc vào “chốn bồng lai”. Các đỉnh núi và sườn đồi mở ra nhiều góc nhìn độc đáo, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn mây trôi lững lờ, hòa cùng rừng núi xanh thẳm. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Một trong những điểm săn mây nổi bật là đỉnh Gió – nơi mở ra một khoảng trống tự nhiên, từ đó du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh biển mây bao quanh. Cảnh sắc tại đây thay đổi theo ánh sáng, thời tiết và mùa trong năm, tạo nên những khoảnh khắc độc đáo và không trùng lặp. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Một trong những điểm săn mây nổi bật là đỉnh Gió – nơi mở ra một khoảng trống tự nhiên, từ đó du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh biển mây bao quanh. Cảnh sắc tại đây thay đổi theo ánh sáng, thời tiết và mùa trong năm, tạo nên những khoảnh khắc độc đáo và không trùng lặp. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Bên cạnh săn mây, vùng cao Tà Xùa còn hấp dẫn với văn hóa bản địa và các món ăn đặc sản vùng Tây Bắc, mang đến trải nghiệm du lịch đa chiều. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Bên cạnh săn mây, vùng cao Tà Xùa còn hấp dẫn với văn hóa bản địa và các món ăn đặc sản vùng Tây Bắc, mang đến trải nghiệm du lịch đa chiều. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Du khách có nhiều lựa chọn di chuyển để đến Tà Xùa. Từ Hà Nội hoặc các tỉnh phía Bắc, xe khách, ô tô riêng, hoặc xe máy đều thuận tiện. Các xe limousine hiện nay có thể chạy thẳng đến Tà Xùa, trong khi xe giường nằm thường dừng tại thị trấn Bắc Yên, sau đó đi tiếp bằng xe trung chuyển. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Du khách có nhiều lựa chọn di chuyển để đến Tà Xùa. Từ Hà Nội hoặc các tỉnh phía Bắc, xe khách, ô tô riêng, hoặc xe máy đều thuận tiện. Các xe limousine hiện nay có thể chạy thẳng đến Tà Xùa, trong khi xe giường nằm thường dừng tại thị trấn Bắc Yên, sau đó đi tiếp bằng xe trung chuyển. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Khi đến Tà Xùa, du khách có thể thuê xe máy tại các homestay hoặc nhà nghỉ để tự do khám phá các điểm săn mây. Tuy nhiên, do địa hình nhiều đồi dốc và khúc cua gấp, việc lái xe máy phù hợp với những người có kinh nghiệm đi đường đèo. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Khi đến Tà Xùa, du khách có thể thuê xe máy tại các homestay hoặc nhà nghỉ để tự do khám phá các điểm săn mây. Tuy nhiên, do địa hình nhiều đồi dốc và khúc cua gấp, việc lái xe máy phù hợp với những người có kinh nghiệm đi đường đèo. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Với những du khách chưa quen, xe ôm địa phương là lựa chọn an toàn và thuận tiện, đồng thời giúp du khách tiết kiệm thời gian và không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Với những du khách chưa quen, xe ôm địa phương là lựa chọn an toàn và thuận tiện, đồng thời giúp du khách tiết kiệm thời gian và không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Tà Xùa đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn cho các tín đồ du lịch mạo hiểm và yêu thiên nhiên. Biển mây trắng xóa, rừng núi hùng vĩ và không gian hoang sơ tạo nên những trải nghiệm khó quên, khiến nơi này trở thành điểm săn mây lý tưởng bậc nhất Tây Bắc. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Tà Xùa đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn cho các tín đồ du lịch mạo hiểm và yêu thiên nhiên. Biển mây trắng xóa, rừng núi hùng vĩ và không gian hoang sơ tạo nên những trải nghiệm khó quên, khiến nơi này trở thành điểm săn mây lý tưởng bậc nhất Tây Bắc. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Vân Giang (Tổng hợp)
#Điểm săn mây Tà Xùa #Góc nhìn biển mây #Trải nghiệm vùng cao Tây Bắc #Văn hóa bản địa Tây Bắc #Chinh phục đỉnh Gió #Du lịch mạo hiểm Tây Bắc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT