Cá heo thông minh đến mức nào? Câu trả lời khiến con người sửng sốt

Từ lâu, cá heo đã được xem là một trong những loài động vật thông minh nhất hành tinh. Nhưng điều khiến chúng đặc biệt không đơn giản nằm ở kích thước bộ não. Cá heo có khả năng học hỏi, ghi nhớ, giao tiếp và phối hợp với đồng loại theo những cách khiến các nhà khoa học phải đặt lại câu hỏi: trí thông minh thực sự là gì?

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Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất là hệ thống âm thanh của cá heo. Cá heo mũi chai có những tiếng huýt sáo mang đặc điểm riêng của từng cá thể. Các thí nghiệm phát lại âm thanh cho thấy cá heo có thể nhận biết tiếng huýt sáo của những cá thể quen thuộc, trong đó có quan hệ mẹ – con.

Điều này đặc biệt thú vị bởi cá heo không sống trong những xã hội đơn giản. Chúng thường hình thành các nhóm có thành phần thay đổi, tách ra rồi nhập lại. Để tồn tại trong một mạng lưới xã hội như vậy, việc nhớ “ai là ai” có thể quan trọng chẳng kém khả năng tìm thức ăn. Nói cách khác, trí thông minh của cá heo phần nào được hình thành từ chính nhu cầu sống trong một xã hội phức tạp.

Ảnh: g.cz.

Cá heo cũng nổi tiếng với khả năng học hỏi và giải quyết vấn đề. Chúng có thể học hành vi mới thông qua quan sát, phối hợp với đồng loại khi săn mồi và trong một số quần thể còn sử dụng các vật thể như công cụ. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ (NOAA) cũng ghi nhận nhiều bằng chứng về khả năng học tập, sử dụng công cụ và nhận biết bản thân của cá heo.

Một câu hỏi đặc biệt hấp dẫn là liệu cá heo có nhận thức về chính mình hay không. Một số nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng ủng hộ khả năng tự nhận biết qua gương. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực gây tranh luận: các nhà khoa học cảnh báo rằng việc vượt qua “bài kiểm tra trước gương” không nhất thiết đồng nghĩa với việc một con vật sở hữu ý thức về bản thân giống con người.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều đáng kinh ngạc hơn là nghiên cứu về giao tiếp của cá heo vẫn đang tiếp tục thay đổi cách chúng ta hiểu chúng. Một nghiên cứu công bố năm 2026 cho thấy cá heo mũi chai có sự chồng lấn trong các cuộc trao đổi tiếng huýt sáo, gợi mở những câu hỏi mới về cách chúng tổ chức tương tác bằng âm thanh.

Có lẽ vì thế, câu hỏi thú vị nhất không phải là “cá heo thông minh bằng con người không?”. Trí thông minh của chúng có thể không được xây dựng để đọc sách, chế tạo máy móc hay viết phương trình. Nó được hình thành trong một thế giới ba chiều của nước, âm thanh, chuyển động và những mối quan hệ xã hội phức tạp. Và có thể, để hiểu cá heo, con người cần ngừng đo trí thông minh của chúng bằng thước đo của chính mình.